"В сторону Победы": военный эксперт раскрыл, на каких трех участках ВС РФ будут давить ВСУ после Марьинки
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
После освобождения Марьинки у армии РФ образовались три новых тактических участка. Это Угледарское направление, продвижение через Георгиевку в Курахово и участок в Красногоровке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
После взятия Марьинки у российской армии образовались три новых тактических направления. Первое - Угледар, там войска продвигаются в сторону Победы и Новомихайловки, сообщил обозреватель.
Угледарское направление существовало параллельно с Марьинским. Там вели наступление 20-я мотострелковая дивизия 8-й армии и 68-й армейский корпус Восточного военного округа. Теперь наступать там будет намного легче, добавил эксперт.
"Второе: Курахово. Да, мы продвигаемся в сторону Георгиевки. Но, к сожалению, мы не сможем наступать прямо до Курахово. До него еще километров 12–15. Это был слишком глубокий прорыв. И даже если бы мы туда ускоренно наступали, возникла бы угроза фланговых ударов и окружения", - указал Угольный.
Третий участок - это Красногоровка, которая находится севернее Марьинки. Ее можно либо штурмовать с юга (от Марьинки) или с востока (от Донецка), либо обходить с юга и севера. Но чтобы обойти ее с севера, сначала необходимо взять Первомайское и Невельское, резюмировал собеседник Украина.ру.
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