"В сторону Победы": военный эксперт раскрыл, на каких трех участках ВС РФ будут давить ВСУ после Марьинки - 29.12.2023 Украина.ру
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"В сторону Победы": военный эксперт раскрыл, на каких трех участках ВС РФ будут давить ВСУ после Марьинки
"В сторону Победы": военный эксперт раскрыл, на каких трех участках ВС РФ будут давить ВСУ после Марьинки - 29.12.2023 Украина.ру
"В сторону Победы": военный эксперт раскрыл, на каких трех участках ВС РФ будут давить ВСУ после Марьинки
После освобождения Марьинки у армии РФ образовались три новых тактических участка. Это Угледарское направление, продвижение через Георгиевку в Курахово и участок в Красногоровке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2023-12-29T05:50
2023-12-29T05:50
новости
россия
днр
марьинка
донецкое направление
угледар
вс рф
всу
наступление
бои
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После взятия Марьинки у российской армии образовались три новых тактических направления. Первое - Угледар, там войска продвигаются в сторону Победы и Новомихайловки, сообщил обозреватель.Угледарское направление существовало параллельно с Марьинским. Там вели наступление 20-я мотострелковая дивизия 8-й армии и 68-й армейский корпус Восточного военного округа. Теперь наступать там будет намного легче, добавил эксперт.Третий участок - это Красногоровка, которая находится севернее Марьинки. Ее можно либо штурмовать с юга (от Марьинки) или с востока (от Донецка), либо обходить с юга и севера. Но чтобы обойти ее с севера, сначала необходимо взять Первомайское и Невельское, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231228/1052423522.html
угледар
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новости, россия, днр, марьинка, донецкое направление, угледар, вс рф, всу, наступление, бои, прорыв, штурм, украина, сво
Новости, Россия, ДНР, Марьинка, Донецкое направление, Угледар, ВС РФ, ВСУ, наступление, бои, прорыв, штурм, Украина, СВО

"В сторону Победы": военный эксперт раскрыл, на каких трех участках ВС РФ будут давить ВСУ после Марьинки

05:50 29.12.2023
 
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© РИА Новости . Виктор Антонюк
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После освобождения Марьинки у армии РФ образовались три новых тактических участка. Это Угледарское направление, продвижение через Георгиевку в Курахово и участок в Красногоровке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
После взятия Марьинки у российской армии образовались три новых тактических направления. Первое - Угледар, там войска продвигаются в сторону Победы и Новомихайловки, сообщил обозреватель.
Угледарское направление существовало параллельно с Марьинским. Там вели наступление 20-я мотострелковая дивизия 8-й армии и 68-й армейский корпус Восточного военного округа. Теперь наступать там будет намного легче, добавил эксперт.
"Второе: Курахово. Да, мы продвигаемся в сторону Георгиевки. Но, к сожалению, мы не сможем наступать прямо до Курахово. До него еще километров 12–15. Это был слишком глубокий прорыв. И даже если бы мы туда ускоренно наступали, возникла бы угроза фланговых ударов и окружения", - указал Угольный.
Третий участок - это Красногоровка, которая находится севернее Марьинки. Ее можно либо штурмовать с юга (от Марьинки) или с востока (от Донецка), либо обходить с юга и севера. Но чтобы обойти ее с севера, сначала необходимо взять Первомайское и Невельское, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Заголовок открываемого материала
06:00Угледарский фронт: военный эксперт раскрыл, как армия РФ давит "Зверинец" и движется в сторону Победы
05:50"В сторону Победы": военный эксперт раскрыл, на каких трех участках ВС РФ будут давить ВСУ после Марьинки
05:49Истребитель Су-35 ВКС отогнал от российских бомбардировщиков самолёты ВСУ – МО
05:48Неспокойный мир. Чем запомнился 2023 год на международной арене
05:40"Нам тяжело закрепиться": эксперт о том, что происходит в Авдеевке и зачем ВСУ ставят камеры на Коксохиме
05:31"Вторая волна": воздушную тревогу объявили в четырёх областях востока Украины
05:29Алексей Фененко: Даже если Россия не проиграет "мир" ВСУ, это не спасет от "Тридцатилетней войны" с США
05:20"Нависает над Марьинкой": военный обозреватель о том, каким способом армия РФ может взять Красногоровку
05:17Предновогоднее. Кошка СВОшка и война компьютерных технологий
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04:40Украинские телеграм-каналы сообщают о массовом взлёте стратегических бомбардировщиков Ту-95
04:40"Эту победу нельзя замалчивать": военный эксперт раскрыл, почему ВСУ не удалось удержать Марьинку
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