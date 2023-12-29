https://ukraina.ru/20231229/1052462645.html

"В сторону Победы": военный эксперт раскрыл, на каких трех участках ВС РФ будут давить ВСУ после Марьинки

"В сторону Победы": военный эксперт раскрыл, на каких трех участках ВС РФ будут давить ВСУ после Марьинки - 29.12.2023 Украина.ру

"В сторону Победы": военный эксперт раскрыл, на каких трех участках ВС РФ будут давить ВСУ после Марьинки

После освобождения Марьинки у армии РФ образовались три новых тактических участка. Это Угледарское направление, продвижение через Георгиевку в Курахово и участок в Красногоровке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2023-12-29T05:50

2023-12-29T05:50

2023-12-29T05:50

новости

россия

днр

марьинка

донецкое направление

угледар

вс рф

всу

наступление

бои

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0e/1040803735_0:234:3078:1966_1920x0_80_0_0_ea86c2bce1adb8a2347c45eab92c8690.jpg

После взятия Марьинки у российской армии образовались три новых тактических направления. Первое - Угледар, там войска продвигаются в сторону Победы и Новомихайловки, сообщил обозреватель.Угледарское направление существовало параллельно с Марьинским. Там вели наступление 20-я мотострелковая дивизия 8-й армии и 68-й армейский корпус Восточного военного округа. Теперь наступать там будет намного легче, добавил эксперт.Третий участок - это Красногоровка, которая находится севернее Марьинки. Ее можно либо штурмовать с юга (от Марьинки) или с востока (от Донецка), либо обходить с юга и севера. Но чтобы обойти ее с севера, сначала необходимо взять Первомайское и Невельское, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231228/1052423522.html

угледар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днр, марьинка, донецкое направление, угледар, вс рф, всу, наступление, бои, прорыв, штурм, украина, сво