На Украине намерены национализировать два российских самолёта
Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании в доход государства двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е российской компании АО "Ильюшн Финанс Ко." Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба минюста
"Минюст просит применить санкцию к "Ильюшн Финанс Ко". Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е", - говорится в сообщении ведомства.
Компания АО "Ильюшн Финанс Ко." является специализированной компанией, входящей в состав российской государственной корпорации "Ростех", и отвечает за функциональное направление в сфере лизинга, управления обслуживания и продажи самолётов. На Украине считают, что в период Спецоперации компания "участвует в материально-техническом обеспечении России".
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в 28 декабря заявило, что российские активы на более чем 11 миллиардов гривен (свыше 27 миллиардов рублей) переданы в Агентство по розыску и менеджменту активами.
"На сегодняшний день подсчитана лишь незначительная часть конфискованного имущества и общая сумма может достигать сотни миллиардов", - добавили в ГБР.
Ранее на Украине конфисковали активы российского авиакомплекса имени Ильюшина.
10:02В Европе сомневаются в законности идеи США конфисковать российские активы – Financial TimesГермания, Франция, Италия и ЕС считают необходимым тщательно оценить законность идеи США конфисковать замороженные активы РФ на 300 миллиардов долларов и направить их на помощь Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times