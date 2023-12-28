https://ukraina.ru/20231228/1052482804.html

На Украине намерены национализировать два российских самолёта

На Украине намерены национализировать два российских самолёта - 28.12.2023 Украина.ру

На Украине намерены национализировать два российских самолёта

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании в доход государства двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е российской компании АО "Ильюшн Финанс Ко." Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба минюста

2023-12-28T22:36

2023-12-28T22:36

2023-12-28T22:36

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Компания АО "Ильюшн Финанс Ко." является специализированной компанией, входящей в состав российской государственной корпорации "Ростех", и отвечает за функциональное направление в сфере лизинга, управления обслуживания и продажи самолётов. На Украине считают, что в период Спецоперации компания "участвует в материально-техническом обеспечении России". Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в 28 декабря заявило, что российские активы на более чем 11 миллиардов гривен (свыше 27 миллиардов рублей) переданы в Агентство по розыску и менеджменту активами. Ранее на Украине конфисковали активы российского авиакомплекса имени Ильюшина.

https://ukraina.ru/20231228/1052458836.html

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новости, украина, активы, арест, национализация, сво, россия