На Украине намерены национализировать два российских самолёта - 28.12.2023 Украина.ру
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На Украине намерены национализировать два российских самолёта
На Украине намерены национализировать два российских самолёта - 28.12.2023 Украина.ру
На Украине намерены национализировать два российских самолёта
Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании в доход государства двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е российской компании АО "Ильюшн Финанс Ко." Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба минюста
2023-12-28T22:36
2023-12-28T22:36
новости
украина
активы
арест
национализация
сво
россия
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Компания АО "Ильюшн Финанс Ко." является специализированной компанией, входящей в состав российской государственной корпорации "Ростех", и отвечает за функциональное направление в сфере лизинга, управления обслуживания и продажи самолётов. На Украине считают, что в период Спецоперации компания "участвует в материально-техническом обеспечении России". Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в 28 декабря заявило, что российские активы на более чем 11 миллиардов гривен (свыше 27 миллиардов рублей) переданы в Агентство по розыску и менеджменту активами. Ранее на Украине конфисковали активы российского авиакомплекса имени Ильюшина.
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новости, украина, активы, арест, национализация, сво, россия
Новости, Украина, активы, арест, национализация, СВО, Россия

На Украине намерены национализировать два российских самолёта

22:36 28.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкминюст
минюст - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании в доход государства двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е российской компании АО "Ильюшн Финанс Ко." Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба минюста
"Минюст просит применить санкцию к "Ильюшн Финанс Ко". Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е", - говорится в сообщении ведомства.
Компания АО "Ильюшн Финанс Ко." является специализированной компанией, входящей в состав российской государственной корпорации "Ростех", и отвечает за функциональное направление в сфере лизинга, управления обслуживания и продажи самолётов. На Украине считают, что в период Спецоперации компания "участвует в материально-техническом обеспечении России".
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в 28 декабря заявило, что российские активы на более чем 11 миллиардов гривен (свыше 27 миллиардов рублей) переданы в Агентство по розыску и менеджменту активами.
"На сегодняшний день подсчитана лишь незначительная часть конфискованного имущества и общая сумма может достигать сотни миллиардов", - добавили в ГБР.
Ранее на Украине конфисковали активы российского авиакомплекса имени Ильюшина.
- РИА Новости, 1920, 28.12.2023
10:02
В Европе сомневаются в законности идеи США конфисковать российские активы – Financial TimesГермания, Франция, Италия и ЕС считают необходимым тщательно оценить законность идеи США конфисковать замороженные активы РФ на 300 миллиардов долларов и направить их на помощь Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times
 
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