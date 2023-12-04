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На Украине конфисковали активы российского авиакомплекса имени Ильюшина

На Украине конфисковали активы российского авиакомплекса имени Ильюшина - 04.12.2023 Украина.ру

На Украине конфисковали активы российского авиакомплекса имени Ильюшина

Активы российского предприятия "Авиационный комплекс имени Ильюшина" конфисковал Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции страны в понедельник, 4 декабря

2023-12-04T21:55

2023-12-04T21:55

2023-12-04T21:55

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В минюсте уточнили, что конфискованы объекты незавершенного строительства, готовая продукция – комплект агрегатов шасси самолета АН148, остаток денег, а также "право требования по договору, заключенному 11 декабря 2009 года между ГП "Южный машиностроительный завод имени Макарова" и ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина". Напомним, летом в этого года Офис генпрокурора Украины заявлял о национализации активов российского предприятия "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина". В доход Украины передана типичная конструкция пассажирского самолета АН-140-100 стоимостью более четырёх миллионов долларов.Авиационный комплекс имени Ильюшина, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) "Ростеха", является одним из ведущих предприятий России по разработке авиационной техники.

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новости, украина, замороженные активы, активы, россия, высший антикоррупционный суд