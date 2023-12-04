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На Украине конфисковали активы российского авиакомплекса имени Ильюшина
На Украине конфисковали активы российского авиакомплекса имени Ильюшина - 04.12.2023 Украина.ру
На Украине конфисковали активы российского авиакомплекса имени Ильюшина
Активы российского предприятия "Авиационный комплекс имени Ильюшина" конфисковал Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции страны в понедельник, 4 декабря
2023-12-04T21:55
2023-12-04T21:55
2023-12-04T21:55
новости
украина
замороженные активы
активы
россия
высший антикоррупционный суд
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В минюсте уточнили, что конфискованы объекты незавершенного строительства, готовая продукция – комплект агрегатов шасси самолета АН148, остаток денег, а также "право требования по договору, заключенному 11 декабря 2009 года между ГП "Южный машиностроительный завод имени Макарова" и ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина". Напомним, летом в этого года Офис генпрокурора Украины заявлял о национализации активов российского предприятия "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина". В доход Украины передана типичная конструкция пассажирского самолета АН-140-100 стоимостью более четырёх миллионов долларов.Авиационный комплекс имени Ильюшина, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) "Ростеха", является одним из ведущих предприятий России по разработке авиационной техники.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, замороженные активы, активы, россия, высший антикоррупционный суд
Новости, Украина, замороженные активы, активы, Россия, Высший антикоррупционный суд
На Украине конфисковали активы российского авиакомплекса имени Ильюшина
Активы российского предприятия "Авиационный комплекс имени Ильюшина" конфисковал Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции страны в понедельник, 4 декабря
"Высший антикоррупционный суд принял судебное решение о частичном удовлетворении искового заявления минюста о применении санкции… ВАКС взыскал в доход государства активы, принадлежащие ПАО " Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина", – сказано в сообщении ведомства, опубликованном в сети.
В минюсте уточнили, что конфискованы объекты незавершенного строительства, готовая продукция – комплект агрегатов шасси самолета АН148, остаток денег, а также "право требования по договору, заключенному 11 декабря 2009 года между ГП "Южный машиностроительный завод имени Макарова" и ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина".
Напомним, летом в этого года Офис генпрокурора Украины заявлял о национализации активов российского предприятия "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина". В доход Украины передана типичная конструкция пассажирского самолета АН-140-100 стоимостью более четырёх миллионов долларов.
Авиационный комплекс имени Ильюшина, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) "Ростеха", является одним из ведущих предприятий России по разработке авиационной техники.