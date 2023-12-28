https://ukraina.ru/20231228/1052480304.html

Упущенный шанс. Итоги 28 декабря на Украине

Упущенный шанс. Итоги 28 декабря на Украине - 28.12.2023 Украина.ру

Упущенный шанс. Итоги 28 декабря на Украине

Член украинской делегации на переговорах в Стамбуле Александр Чалый заявил, что Россия хотела мира, но на это не пошла Украина

2023-12-28T19:05

2023-12-28T19:05

2023-12-28T19:05

эксклюзив

хроники

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Выступая на дебатах в Женевском центре политики безопасности, бывший замглавы МИД Украины Чалый рассказал, что во время переговоров в Стамбуле был достигнут компромисс, "совершенно далекий от первоначального ультимативного предложения России", которое было сделано в Минске.Чалый подчеркнул, что президент России Владимир Путин "действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной"."Я был в тот момент в группе украинских переговорщиков Мы обсуждали с российской делегацией практически два месяца, март и апрель, возможное соглашение о мирном урегулировании между Украиной и Россией. И мы, как вы помните, заключили так называемое "Стамбульское коммюнике". И в конце апреля мы были очень близки к тому, чтобы завершить войну каким-то мирным урегулированием. По каким-то причинам оно было отложено",— рассказал господин Чалый.По мнению дипломата, решение принять текст "Стамбульского коммюнике", было инициативой Путина, который, как указал Чалый, уже через неделю после начала СВО начал делать всё для "заключения соглашения с Украиной"."Это было его личное решение принять текст этого (Стамбульского — Ред.) коммюнике, который совершенно далёк от первоначального предложения России, ультимативного предложения России, которое они представили украинской делегации в Минске. Нам удалось найти вполне реальный компромисс. Путин действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной. Это очень важно помнить",— подчеркнул он.Слова Чалого дополняют сделанное в конце ноября заявление лидера парламентской фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамии."Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон (тогда — премьер-министр Великобритании — Ред.) и сказал: "Не будем мы с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать", - рассказал Арахамия в интервью Наталье Мосейчук.При этом он признал, что переговорные позиции Украины с тех пор ухудшились."Он также заявил, что в нынешних условиях переговоры о мире с Россией также осложнены."Сейчас, я думаю, всё руководство Украины: и военное, и политическое — про то, чтобы воевать. Почему? Потому, что мы не можем сейчас сесть за стол переговоров. У нас переговорная позиция очень плохая. За что мы будем сейчас садиться? "Там, где мы сейчас остаёмся, давайте заканчивать"? Вы считаете, что украинское общество примет? Я вообще считаю, что как бы ни заканчивалась война, кроме полной победы, всё остальное должно проходить через референдум. Если это будет органично, как в Корее, где ничего не подписывали, то хорошо. А если что-то кто-то будет подписывать и это потом нужно будет ратифицировать в парламенте... Парламент просто... Друг друга убьют, очень полярные взгляды. Такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум. Когда народ скажет, что нужно так, я проголосую не глядя. Я своё мнение подальше засуну и буду делать так, как сказал народ. А если скажут: "Депутаты, решайте", я не ощущаю в себе силы решать и тем более кого-то агитировать за что-то. Это вопрос каждого гражданина индивидуально. Я не понимаю, как это можно сделать", - делился Арахамия.Тогда заявления Арахамии у части украинского общества вызвали шок и ярость.Нынешние заявления Чалого также были негативно восприняты на Украине."Надо понимать, что Чалый начал так откровенно рассказывать не потому, что он прозрел, а потому, что сменились настроения в обществе. Ещё в сентябре 2022 года функционеры ОП важно заявляли, что россияне в Стамбуле чуть ли не умоляли Украину пойти на мирные соглашения, но Зе[ленский] их кинул. Теперь стамбульские договоренности - это ахиллесова пята Зеленского, как и тот факт, что он знал, что будет война, но простых украинцев никто не предупредил и не провели эвакуацию, специально прикрывшись мирняком. Сейчас условия для мирных переговоров намного хуже, чем весной 2022 года. Мы уверены, что если войну затянуть, то через год условия могут быть ещё хуже. На это указывают элементарные факты: денег не дают, вооружения дают мало, украинцы воевать не хотят, моральный дух падает. В сентябре 2022 года мы много инсайдили, указывая, что время для переговоров хорошее и кто знает, каким оно будет через полгода. В ноябре 2022 года мы чётко написали, что сейчас лучше время для условного Минска-3, но Зе как обычно усугубил ситуацию", - заявил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный в стране телеграм-канал - "ЗеРада" - поддержал эту точку зрения."Как отказаться от победы, проспать ничью и докатиться до поражения. Коллеги правы. На данный момент нет сферы противостояния (кроме медийки) в которой Украина демонстрировал бы опережающую динамику по отношению к РФ. Если в Стамбуле у Украины был договор победы на руках, а РФ нужны были хоть какие-то мягкие формулировки, чтобы сохранить лицо, то с лета 2022 (формула Салливана) по лето 2023 Украина могла торговаться за вариант ничьи. После контрнаступления на столе только варианты поражения. И пока Зеленский пафосно их отрицает по понятным причинам, самые мягкие из них тоже уходят в даль, что прекрасно видно по риторике РФ и "партнёров"…", - отмечалось в публикации канала.Тем временем на Украине обеспокоились будущим страны без западной помощи.Как заявила в интервью британской газете Financial Times министр экономики Украины Юлия Свириденко, если её государство не получит от Запада дополнительной финансовой помощи, 10 миллионов пенсионеров могут остаться без льгот, а 1,5 млн учителей и 500 тысяч чиновников — без зарплат."Поддержка партнёров крайне важна. Существует огромный риск недофинансирования определенных социальных секторов", — заявила министр.Она заявила, что т. к. собственный бюджет Украины будет тратить на оборону и обслуживание государственного долга, социальные расходы должен взять на себя Европейский союз.В свою очередь министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что не знает, за чей счёт будет обеспечиваться дополнительная мобилизация полумиллиона человек."Я не могу ставить вопрос поиска дополнительных источников не понимая, что вообще происходит. Спросите того, кто может дать ответ. Если вы хотите услышать ответ от меня, я, к сожалению, не могу сказать, что я готов работать в формате "обеспечить любой ценой", потому что у меня много вопросов по поводу цены этого обеспечения", - заявил он в интервью украинскому изданию журнала Forbes.По словам Марченко, объёмы финансирования могут зависеть от разных факторов, в том числе, будут ли мобилизованные замещать ныне служащих или будут созданы новые подразделения.При этом мобилизация 500 тыс. человек приведёт к сокращению ВВП Украины и потере налоговых доходов. С учётом того, что власти страны ранее уже приняли все возможные меры по сокращению бюджетных невоенных расходов, сейчас, по словам министра, нет дополнительных возможностей для их урезания, также нет возможностей для значительного увеличения внутренних займов. Таким образом у Украины остаётся лишь надежда на помощь США и ЕС.

https://ukraina.ru/20231228/1052467215.html

https://ukraina.ru/20231228/1052458461.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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