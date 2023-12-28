Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении в Санкт-Петербурге участника СВО - 28.12.2023 Украина.ру
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Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении в Санкт-Петербурге участника СВО
Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении в Санкт-Петербурге участника СВО - 28.12.2023 Украина.ру
Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении в Санкт-Петербурге участника СВО
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об избиении в Санкт-Петербурге участника СВО
2023-12-28T16:15
2023-12-28T16:15
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сво
уголовное дело
избиение
ск рф
александр бастрыкин
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18 декабря 2023 года на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга двое мужчин избили участника специальной военной операции, высказывая при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности. По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по факту разжигания межнациональной ненависти. Кроме того, из органов внутренних дел поступило уголовное дело, возбужденное по факту хулиганских действий. Они соединены в одном производстве. Соучастникам преступления предъявлено обвинение. По решению суда они заключены под стражу. Кроме того, проводится доследственная проверка по заявлению матери участника СВО о поступающих через интернет угрозах физической расправы в отношении нее и сына. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям.
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новости, новости россии, сво, уголовное дело, избиение, ск рф, александр бастрыкин
Новости, новости России, СВО, уголовное дело, избиение, СК РФ, Александр Бастрыкин

Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении в Санкт-Петербурге участника СВО

16:15 28.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об избиении в Санкт-Петербурге участника СВО
18 декабря 2023 года на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга двое мужчин избили участника специальной военной операции, высказывая при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности.
По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по факту разжигания межнациональной ненависти. Кроме того, из органов внутренних дел поступило уголовное дело, возбужденное по факту хулиганских действий. Они соединены в одном производстве.
Соучастникам преступления предъявлено обвинение. По решению суда они заключены под стражу.
Кроме того, проводится доследственная проверка по заявлению матери участника СВО о поступающих через интернет угрозах физической расправы в отношении нее и сына. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям.
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
22 ноября, 13:23
Кремль отреагировал на идею главы СК России прописать в Конституции госидеологиюПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 ноября в общении с журналистами прокомментировал идею главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина прописать в Конституции госидеологию
 
Новостиновости РоссииСВОуголовное делоизбиениеСК РФАлександр Бастрыкин
 
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