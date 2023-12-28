https://ukraina.ru/20231228/1052472558.html
Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении в Санкт-Петербурге участника СВО
Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении в Санкт-Петербурге участника СВО - 28.12.2023 Украина.ру
Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении в Санкт-Петербурге участника СВО
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об избиении в Санкт-Петербурге участника СВО
2023-12-28T16:15
2023-12-28T16:15
2023-12-28T16:15
новости
новости россии
сво
уголовное дело
избиение
ск рф
александр бастрыкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_eed68e151aa66355ed7049d8ae5421a2.jpg
18 декабря 2023 года на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга двое мужчин избили участника специальной военной операции, высказывая при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности. По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по факту разжигания межнациональной ненависти. Кроме того, из органов внутренних дел поступило уголовное дело, возбужденное по факту хулиганских действий. Они соединены в одном производстве. Соучастникам преступления предъявлено обвинение. По решению суда они заключены под стражу. Кроме того, проводится доследственная проверка по заявлению матери участника СВО о поступающих через интернет угрозах физической расправы в отношении нее и сына. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям.
https://ukraina.ru/20231122/1051236244.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d5d5ce7ea6da7db99cb37cb30c37385.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости россии, сво, уголовное дело, избиение, ск рф, александр бастрыкин
Новости, новости России, СВО, уголовное дело, избиение, СК РФ, Александр Бастрыкин
Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении в Санкт-Петербурге участника СВО
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об избиении в Санкт-Петербурге участника СВО
18 декабря 2023 года на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга двое мужчин избили участника специальной военной операции, высказывая при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности.
По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по факту разжигания межнациональной ненависти. Кроме того, из органов внутренних дел поступило уголовное дело, возбужденное по факту хулиганских действий. Они соединены в одном производстве.
Соучастникам преступления предъявлено обвинение. По решению суда они заключены под стражу.
Кроме того, проводится доследственная проверка по заявлению матери участника СВО о поступающих через интернет угрозах физической расправы в отношении нее и сына. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям.