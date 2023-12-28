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Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении в Санкт-Петербурге участника СВО

Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении в Санкт-Петербурге участника СВО - 28.12.2023 Украина.ру

Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении в Санкт-Петербурге участника СВО

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело об избиении в Санкт-Петербурге участника СВО

2023-12-28T16:15

2023-12-28T16:15

2023-12-28T16:15

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18 декабря 2023 года на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга двое мужчин избили участника специальной военной операции, высказывая при этом фразы, направленные на возбуждение ненависти в отношении него, а также унижающие достоинство человека по признакам национальности. По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по факту разжигания межнациональной ненависти. Кроме того, из органов внутренних дел поступило уголовное дело, возбужденное по факту хулиганских действий. Они соединены в одном производстве. Соучастникам преступления предъявлено обвинение. По решению суда они заключены под стражу. Кроме того, проводится доследственная проверка по заявлению матери участника СВО о поступающих через интернет угрозах физической расправы в отношении нее и сына. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям.

https://ukraina.ru/20231122/1051236244.html

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