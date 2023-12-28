Авиабаза НАТО в Румынии отправляет грузы для ВСУ гражданскими фурами – Марочко - 28.12.2023 Украина.ру
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Авиабаза НАТО в Румынии отправляет грузы для ВСУ гражданскими фурами – Марочко
Авиабаза НАТО в Румынии отправляет грузы для ВСУ гражданскими фурами – Марочко - 28.12.2023 Украина.ру
Авиабаза НАТО в Румынии отправляет грузы для ВСУ гражданскими фурами – Марочко
Авиабаза НАТО в Румынии "Михаил Когэлничану" регулярно принимает военные грузы для ВСУ, которые потом на территории Украины перевозятся гражданскими фурами через город Измаил в Одесской области. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковник ЛНР в отставке Андрея Марочко 28 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-28T10:28
2023-12-28T10:28
новости
румыния
украина
военная помощь
оружие
всу
автоперевозки
россия
сво
андрей марочко
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"На военную базу НАТО "Михаил Когэлничану", расположенную в Румынии, отмечены поставки военных грузов для украинской армии. Вывоз осуществляется, как правило, гражданскими фурами с европейскими номерными знаками. Автомобили следуют через населённые пункты Галац, Рени и заходят в Одесскую область в город Измаил. По характеру груза можно говорить о поставках не только боеприпасов, но и вооружения и техники", - рассказал Марочко.57-я авиабаза ВВС Румынии расположена вблизи Констанцы на территории международного аэропорта имени Михаила Когэлничану.Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал любые грузы, содержащие вооружение для Украины, законной целью для Вооружённых Сил России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, румыния, украина, военная помощь, оружие, всу, автоперевозки, россия, сво, андрей марочко
Новости, Румыния, Украина, военная помощь, оружие, ВСУ, автоперевозки, Россия, СВО, Андрей Марочко

Авиабаза НАТО в Румынии отправляет грузы для ВСУ гражданскими фурами – Марочко

10:28 28.12.2023
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP / Alex Brandon
Читать в
Авиабаза НАТО в Румынии "Михаил Когэлничану" регулярно принимает военные грузы для ВСУ, которые потом на территории Украины перевозятся гражданскими фурами через город Измаил в Одесской области. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковник ЛНР в отставке Андрея Марочко 28 декабря сообщает РИА Новости
"На военную базу НАТО "Михаил Когэлничану", расположенную в Румынии, отмечены поставки военных грузов для украинской армии. Вывоз осуществляется, как правило, гражданскими фурами с европейскими номерными знаками. Автомобили следуют через населённые пункты Галац, Рени и заходят в Одесскую область в город Измаил. По характеру груза можно говорить о поставках не только боеприпасов, но и вооружения и техники", - рассказал Марочко.
57-я авиабаза ВВС Румынии расположена вблизи Констанцы на территории международного аэропорта имени Михаила Когэлничану.
Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал любые грузы, содержащие вооружение для Украины, законной целью для Вооружённых Сил России.
- РИА Новости, 1920, 28.12.2023
09:57
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НовостиРумынияУкраинавоенная помощьоружиеВСУавтоперевозкиРоссияСВОАндрей Марочко
 
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