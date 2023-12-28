https://ukraina.ru/20231228/1052458836.html
В Европе сомневаются в законности идеи США конфисковать российские активы – Financial Times
В Европе сомневаются в законности идеи США конфисковать российские активы – Financial Times - 28.12.2023 Украина.ру
В Европе сомневаются в законности идеи США конфисковать российские активы – Financial Times
Германия, Франция, Италия и ЕС считают необходимым тщательно оценить законность идеи США конфисковать замороженные активы РФ на 300 миллиардов долларов и направить их на помощь Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times
2023-12-28T10:02
2023-12-28T10:02
2023-12-28T10:02
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США ранее предложили рабочим группам стран G7 изучить способы конфискации замороженных российских активов и при поддержке Британии, Японии и Канады подготовить варианты по вопросу их конфискации к намечаемой на конец февраля встрече "большой семёрки".Три рабочие группы, предложенные Вашингтоном, должны рассмотреть связанные с конфискацией правовые вопросы, метод применения такой политики, снижение рисков, а также наилучшие способы направления поддержки Киеву. По данным источников издания, эти вопросы в декабре обсуждались министрами финансов стран G7."Германия, Франция, Италия и ЕС выразили некоторые сомнения и заявили о необходимости тщательно оценить законность конфискации активов Москвы, прежде чем принимать решения", - пишет Financial Times.По данным газеты, ряд европейских министров подчеркнули необходимость в ходе этой работы поддерживать высокий уровень секретности.Также стало известно, что представители Евросоюза, Великобритании и Франции считают конфискуемые средства недостаточными для покрытия потребностей восстановления Украины. Они подчёркивают, что эти деньги "не будут легко доступны", в сама конфискация не должна повредить оказанию финансовой поддержки Киеву в 2024 году.Financial Times отмечает, что вопрос конфискации активов РФ продолжает горячо обсуждаться в европейских столицах, однако пока никаких решений принято не было.В МИД России заморозку российских активов в Европе назвали воровством, а их возможную конфискацию - основанием для принятия зеркальных ответных мер. О репутационных рисках для европейской валюты в связи с таким шагом предупредил и Европейский центральный банк.
https://ukraina.ru/20231228/1052423522.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, европа, сша, великобритания, япония, канада, g7, украина, антироссийские санкции
Новости, Россия, Европа, США, Великобритания, Япония, Канада, G7, Украина, антироссийские санкции
В Европе сомневаются в законности идеи США конфисковать российские активы – Financial Times
Германия, Франция, Италия и ЕС считают необходимым тщательно оценить законность идеи США конфисковать замороженные активы РФ на 300 миллиардов долларов и направить их на помощь Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times
США ранее предложили рабочим группам стран G7 изучить способы конфискации замороженных российских активов и при поддержке Британии, Японии и Канады подготовить варианты по вопросу их конфискации к намечаемой на конец февраля встрече "большой семёрки".
Три рабочие группы, предложенные Вашингтоном, должны рассмотреть связанные с конфискацией правовые вопросы, метод применения такой политики, снижение рисков, а также наилучшие способы направления поддержки Киеву. По данным источников издания, эти вопросы в декабре обсуждались министрами финансов стран G7.
"Германия, Франция, Италия и ЕС выразили некоторые сомнения и заявили о необходимости тщательно оценить законность конфискации активов Москвы, прежде чем принимать решения", - пишет Financial Times.
По данным газеты, ряд европейских министров подчеркнули необходимость в ходе этой работы поддерживать высокий уровень секретности.
Также стало известно, что представители Евросоюза, Великобритании и Франции считают конфискуемые средства недостаточными для покрытия потребностей восстановления Украины. Они подчёркивают, что эти деньги "не будут легко доступны", в сама конфискация не должна повредить оказанию финансовой поддержки Киеву в 2024 году.
Financial Times отмечает, что вопрос конфискации активов РФ продолжает горячо обсуждаться в европейских столицах, однако пока никаких решений принято не было.
В МИД России заморозку российских активов в Европе назвали воровством, а их возможную конфискацию - основанием для принятия зеркальных ответных мер. О репутационных рисках для европейской валюты в связи с таким шагом предупредил и Европейский центральный банк.