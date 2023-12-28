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Финляндия станет первой жертвой в случае конфликта России и НАТО – Ульянов
Финляндия станет первой жертвой в случае конфликта России и НАТО – Ульянов - 28.12.2023 Украина.ру
Финляндия станет первой жертвой в случае конфликта России и НАТО – Ульянов
Финляндия от вступления в НАТО ничего не выигрывает, поскольку в случае военного обострения между Россией и альянсом пострадает в первую очередь именно она, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом 28 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-28T08:01
2023-12-28T08:01
2023-12-28T08:01
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михаил ульянов
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В своём интервью агентству дипломат отметил традиционный для Москвы взгляд на своего соседа, как на "нейтральную и, в общем-то, дружественную страну", с которой поддерживаются добрососедские отношения. Вступление Финляндии в НАТО перечеркнуло прежнюю "умиротворённую" жизнь и побудило Россию в качестве ответных шагов, в частности, принять решение о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов."То есть, ответные меры всегда найдутся. Я только не понимаю, как от этого выигрывает Финляндия. Жили спокойно, умиротворённо и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия. Очень этого бы не хотелось, конечно", - подчеркнул Ульянов.По его словам, "очень серьёзным вызовом" является и подписание между США и Финляндией соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, в рамках которого американские военные получат доступ к военным объектам на территории своего союзника.
https://ukraina.ru/20231228/1052435234.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, михаил ульянов, финляндия, нато, сша
Финляндия станет первой жертвой в случае конфликта России и НАТО – Ульянов
Финляндия от вступления в НАТО ничего не выигрывает, поскольку в случае военного обострения между Россией и альянсом пострадает в первую очередь именно она, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом 28 декабря сообщает РИА Новости
В своём интервью агентству дипломат отметил традиционный для Москвы взгляд на своего соседа, как на "нейтральную и, в общем-то, дружественную страну", с которой поддерживаются добрососедские отношения. Вступление Финляндии в НАТО перечеркнуло прежнюю "умиротворённую" жизнь и побудило Россию в качестве ответных шагов, в частности, принять решение о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов.
"То есть, ответные меры всегда найдутся. Я только не понимаю, как от этого выигрывает Финляндия. Жили спокойно, умиротворённо и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия. Очень этого бы не хотелось, конечно", - подчеркнул Ульянов.
По его словам, "очень серьёзным вызовом" является и подписание между США и Финляндией соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, в рамках которого американские военные получат доступ к военным объектам на территории своего союзника.