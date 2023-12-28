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Первый бой с ВСУ приняли украинцы из российского батальона имени Богдана Хмельницкого

Первый бой с ВСУ приняли украинцы из российского батальона имени Богдана Хмельницкого - 28.12.2023 Украина.ру

Первый бой с ВСУ приняли украинцы из российского батальона имени Богдана Хмельницкого

Бывшие украинские военнопленные, ставшие бойцами добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного в составе российского Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад", приняли первый бой с ВСУ. Об этом со ссылкой на военнослужащего подразделения Кирилла Спасского 28 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-28T07:14

2023-12-28T07:14

2023-12-28T07:14

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"Первый боевой опыт приняли достойно - не сдали, заднюю не включили и шли вперёд напролом. Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже. После того как окопались, прилетели "птички" [БПЛА] противника. У меня была пушка противодронная. Посадил две "птички", по итогу начался миномётный обстрел, начали бить с мин, с АГС - уже не было возможности работать пушкой, и я как командир дал приказ отойти", - рассказал Спасский.Спасский раньше был украинским пограничником и сдался в плен российским военным добровольно. В ходе первого боевого выхода в составе российского подразделения он получил ранение от разрыва мины."Мы шли зачищать позиции противника, я дал команду отойти назад на рубежи, чтобы пополнить БК, и выдвинуться заново. При отходе прилетела мина, разорвалась в двух метрах, ранила в ногу. Оказал себе помощь, спросил у парней: "Все живы? Все здоровы?" Парни ответили: "Да" и мы выдвинулись назад на рубежи", - добавил боец.Он также рассказал, что вместе с ними выдвигались и другие подразделения ОБТФ "Каскад"."Справа, слева тоже фланги прикрывали нас. Парни закрепились, ротация подошла, нас поменяли, мы отошли на рубежи дальше, вернулись на позиции. Ротировали нас не "Богдан Хмельницкий", просто другие подразделения "Каскада", - уточнил Спасский.О формировании из числа бывших военнослужащих ВСУ, изъявивших желание воевать на стороне России, батальона Богдана Хмельницкого было объявлено в феврале. В конце октября батальон вошёл в состав ОБТФ "Каскад", а в ноябре бойцы батальона приняли присягу.

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новости, россия, сво, богдан хмельницкий, вс рф, военнопленные