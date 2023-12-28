Первый бой с ВСУ приняли украинцы из российского батальона имени Богдана Хмельницкого - 28.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231228/1052456177.html
Первый бой с ВСУ приняли украинцы из российского батальона имени Богдана Хмельницкого
Первый бой с ВСУ приняли украинцы из российского батальона имени Богдана Хмельницкого - 28.12.2023 Украина.ру
Первый бой с ВСУ приняли украинцы из российского батальона имени Богдана Хмельницкого
Бывшие украинские военнопленные, ставшие бойцами добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного в составе российского Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад", приняли первый бой с ВСУ. Об этом со ссылкой на военнослужащего подразделения Кирилла Спасского 28 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-28T07:14
2023-12-28T07:14
новости
россия
сво
богдан хмельницкий
вс рф
военнопленные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0d/1043525523_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb27ed557eca4ecf6ea18a2c45660731.jpg
"Первый боевой опыт приняли достойно - не сдали, заднюю не включили и шли вперёд напролом. Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже. После того как окопались, прилетели "птички" [БПЛА] противника. У меня была пушка противодронная. Посадил две "птички", по итогу начался миномётный обстрел, начали бить с мин, с АГС - уже не было возможности работать пушкой, и я как командир дал приказ отойти", - рассказал Спасский.Спасский раньше был украинским пограничником и сдался в плен российским военным добровольно. В ходе первого боевого выхода в составе российского подразделения он получил ранение от разрыва мины."Мы шли зачищать позиции противника, я дал команду отойти назад на рубежи, чтобы пополнить БК, и выдвинуться заново. При отходе прилетела мина, разорвалась в двух метрах, ранила в ногу. Оказал себе помощь, спросил у парней: "Все живы? Все здоровы?" Парни ответили: "Да" и мы выдвинулись назад на рубежи", - добавил боец.Он также рассказал, что вместе с ними выдвигались и другие подразделения ОБТФ "Каскад"."Справа, слева тоже фланги прикрывали нас. Парни закрепились, ротация подошла, нас поменяли, мы отошли на рубежи дальше, вернулись на позиции. Ротировали нас не "Богдан Хмельницкий", просто другие подразделения "Каскада", - уточнил Спасский.О формировании из числа бывших военнослужащих ВСУ, изъявивших желание воевать на стороне России, батальона Богдана Хмельницкого было объявлено в феврале. В конце октября батальон вошёл в состав ОБТФ "Каскад", а в ноябре бойцы батальона приняли присягу.
https://ukraina.ru/20231228/1052383110.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0d/1043525523_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7a4b9f11c140635c440d6ea3a5498bf1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сво, богдан хмельницкий, вс рф, военнопленные
Новости, Россия, СВО, Богдан Хмельницкий, ВС РФ, военнопленные

Первый бой с ВСУ приняли украинцы из российского батальона имени Богдана Хмельницкого

07:14 28.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО
Боевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Бывшие украинские военнопленные, ставшие бойцами добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного в составе российского Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад", приняли первый бой с ВСУ. Об этом со ссылкой на военнослужащего подразделения Кирилла Спасского 28 декабря сообщает РИА Новости
"Первый боевой опыт приняли достойно - не сдали, заднюю не включили и шли вперёд напролом. Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже. После того как окопались, прилетели "птички" [БПЛА] противника. У меня была пушка противодронная. Посадил две "птички", по итогу начался миномётный обстрел, начали бить с мин, с АГС - уже не было возможности работать пушкой, и я как командир дал приказ отойти", - рассказал Спасский.
Спасский раньше был украинским пограничником и сдался в плен российским военным добровольно. В ходе первого боевого выхода в составе российского подразделения он получил ранение от разрыва мины.
"Мы шли зачищать позиции противника, я дал команду отойти назад на рубежи, чтобы пополнить БК, и выдвинуться заново. При отходе прилетела мина, разорвалась в двух метрах, ранила в ногу. Оказал себе помощь, спросил у парней: "Все живы? Все здоровы?" Парни ответили: "Да" и мы выдвинулись назад на рубежи", - добавил боец.
Он также рассказал, что вместе с ними выдвигались и другие подразделения ОБТФ "Каскад".
"Справа, слева тоже фланги прикрывали нас. Парни закрепились, ротация подошла, нас поменяли, мы отошли на рубежи дальше, вернулись на позиции. Ротировали нас не "Богдан Хмельницкий", просто другие подразделения "Каскада", - уточнил Спасский.
О формировании из числа бывших военнослужащих ВСУ, изъявивших желание воевать на стороне России, батальона Богдана Хмельницкого было объявлено в феврале. В конце октября батальон вошёл в состав ОБТФ "Каскад", а в ноябре бойцы батальона приняли присягу.
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
05:50
"С этим проектом пора заканчивать": Алексей Журавлев рассказал, когда наступит полная капитуляция КиеваУкраина - это искусственное образование, созданное советской властью, которую как ни странно очень ненавидит украинское руководство. С этим проектом давно пора заканчивать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
 
НовостиРоссияСВОБогдан ХмельницкийВС РФвоеннопленные
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:24Экипажи Ми-28 уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
08:16Россияне подбили "Ланцетами" танк ВСУ на правом берегу Днепра
08:01Финляндия станет первой жертвой в случае конфликта России и НАТО – Ульянов
07:57"Кровавый новогодний подарок": посол Антонов раскритиковал США за новый пакет помощи Киеву
07:42ВС РФ отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении — Минобороны
07:40США чтобы "остановить" Россию на Украине могут взорвать ядерную бомбу – экс-агент ЦРУ
07:28Страны НАТО должны сравняться с США по объему помощи Украине — Трамп
07:14Первый бой с ВСУ приняли украинцы из российского батальона имени Богдана Хмельницкого
07:14"Помог бы избежать жертв": Маск напомнил о своем плане по Украине
06:42Силы ПВО ночью уничтожили над Крымом два беспилотника ВСУ – МО
06:26МВД лишило гражданства РФ совершивших преступления мигрантов
06:05Миномётчики сорвали ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении – МО
06:00"Его все-таки сливают": эксперт объяснил, почему молчал Залужный и кто станет новым героем для Украины
05:50"С этим проектом пора заканчивать": Алексей Журавлев рассказал, когда наступит полная капитуляция Киева
05:42Украинцы в Варшаве устремились за паспортами из-за угрозы мобилизации
05:40Дело не окопах и блиндажах. Евгений Ющук объяснил, почему Украина не сможет построить "линию Суровикина"
05:30"Очаги здравомыслия": эксперт рассказал, как огромные военные кладбища заставляют одуматься Украину
05:20С чистого листа: крымский политолог о том, как жители Херсона получили опору и начали жизнь заново
05:18"Вернёмся домой только с российской армией". Как живут приехавшие в Россию беженцы из Украины
05:10"О прилетах узнавали из новостей": политолог рассказал, почему крымчане не боятся ракетных ударов ВСУ
Лента новостейМолния