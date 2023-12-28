Байден поручил Блинкену изучить вопрос о помощи Киеву на $20 млн
Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену рассмотреть вопрос о целесообразности выделения Киеву дополнительной помощи объёмом 20 миллионов долларов. Об этом информировал Белый дом
"Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США… я делегирую госсекретарю полномочия, чтобы определить, отвечает ли интересам национальной безопасности США предоставление Украине помощи на сумму до 20 миллионов долларов", - следует из подписанного главой государства меморандума.
Ранее в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал о том, что Киев получит "финальный" в 2024 году пакет военной помощи объёмом 250 миллионов долларов.