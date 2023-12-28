https://ukraina.ru/20231228/1052454151.html

Байден поручил Блинкену изучить вопрос о помощи Киеву на $20 млн

Байден поручил Блинкену изучить вопрос о помощи Киеву на $20 млн - 28.12.2023 Украина.ру

Байден поручил Блинкену изучить вопрос о помощи Киеву на $20 млн

Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену рассмотреть вопрос о целесообразности выделения Киеву дополнительной помощи объёмом 20 миллионов долларов. Об этом информировал Белый дом

2023-12-28T01:26

2023-12-28T01:26

2023-12-28T01:26

новости

украина

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финансирование

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Ранее в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал о том, что Киев получит "финальный" в 2024 году пакет военной помощи объёмом 250 миллионов долларов.

https://ukraina.ru/20231208/1051845067.html

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2023

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новости, украина, сша, военная помощь, финансирование, всу, джо байден, сво, спецоперация