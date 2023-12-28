Байден поручил Блинкену изучить вопрос о помощи Киеву на $20 млн - 28.12.2023 Украина.ру
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Байден поручил Блинкену изучить вопрос о помощи Киеву на $20 млн
Байден поручил Блинкену изучить вопрос о помощи Киеву на $20 млн - 28.12.2023 Украина.ру
Байден поручил Блинкену изучить вопрос о помощи Киеву на $20 млн
Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену рассмотреть вопрос о целесообразности выделения Киеву дополнительной помощи объёмом 20 миллионов долларов. Об этом информировал Белый дом
2023-12-28T01:26
2023-12-28T01:26
новости
украина
сша
военная помощь
финансирование
всу
джо байден
сво
спецоперация
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Ранее в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал о том, что Киев получит "финальный" в 2024 году пакет военной помощи объёмом 250 миллионов долларов.
https://ukraina.ru/20231208/1051845067.html
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новости, украина, сша, военная помощь, финансирование, всу, джо байден, сво, спецоперация
Новости, Украина, США, военная помощь, финансирование, ВСУ, Джо Байден, СВО, Спецоперация

Байден поручил Блинкену изучить вопрос о помощи Киеву на $20 млн

01:26 28.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Байдена по Украине
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену рассмотреть вопрос о целесообразности выделения Киеву дополнительной помощи объёмом 20 миллионов долларов. Об этом информировал Белый дом
"Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США… я делегирую госсекретарю полномочия, чтобы определить, отвечает ли интересам национальной безопасности США предоставление Украине помощи на сумму до 20 миллионов долларов", - следует из подписанного главой государства меморандума.
Ранее в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал о том, что Киев получит "финальный" в 2024 году пакет военной помощи объёмом 250 миллионов долларов.
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
8 декабря, 01:55
Блинкен: 90% военной помощи Украине были потрачены в самих СШАНа производство передаваемого Киеву оружия, в США было потрачено 90% американской военной помощи Украине. Таким образом был обеспечен рост экономики Штатов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен
 
НовостиУкраинаСШАвоенная помощьфинансированиеВСУДжо БайденСВОСпецоперация
 
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01:26Байден поручил Блинкену изучить вопрос о помощи Киеву на $20 млн
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