Киев получит "финальную" военную помощь объёмом $250 млн
23:33 27.12.2023 (обновлено: 23:39 27.12.2023)
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Блинкен
© Пресс-служба президента Украины
Киев получит пакет военной помощи объёмом 250 миллионов долларов. Об этом 27 декабря заявил госсекретарь США Энтони Блинкен
По его словам, новые поставки будут включать боеприпасы для средств противовоздушной обороны, РСЗО HIMARS и артиллерии.
Блинкен назвал пакет "финальным" в 2024 году.
Ранее Блинкен сообщал, что на производство передаваемого Киеву оружия, в самих США было потрачено 90% американской военной помощи Украине. Таким образом был обеспечен рост экономики Штатов.
После Блинкен заявлял, что Украина в будущем сможет "стоять на собственных ногах" без помощи США благодаря "очень чёткому плану" развития страны, который есть у Вашингтона.
Вчера, 18:20ВСУ деньги нужнее: на Украине предупредили о возможно заморозке пенсий и зарплат бюджетникамБез денег могут остаться десятки миллионов граждан Украины, если средства от западных партнеров перестанут поступать. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на министра экономики страны Юлию Свириденко