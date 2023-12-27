Киев получит "финальную" военную помощь объёмом $250 млн - 27.12.2023 Украина.ру
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Киев получит "финальную" военную помощь объёмом $250 млн
Киев получит "финальную" военную помощь объёмом $250 млн - 27.12.2023 Украина.ру
Киев получит "финальную" военную помощь объёмом $250 млн
Киев получит пакет военной помощи объёмом 250 миллионов долларов. Об этом 27 декабря заявил госсекретарь США Энтони Блинкен
2023-12-27T23:33
2023-12-27T23:39
новости
украина
сша
военная помощь
финансирование
энтони блинкен
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По его словам, новые поставки будут включать боеприпасы для средств противовоздушной обороны, РСЗО HIMARS и артиллерии. Блинкен назвал пакет "финальным" в 2024 году.Ранее Блинкен сообщал, что на производство передаваемого Киеву оружия, в самих США было потрачено 90% американской военной помощи Украине. Таким образом был обеспечен рост экономики Штатов. После Блинкен заявлял, что Украина в будущем сможет "стоять на собственных ногах" без помощи США благодаря "очень чёткому плану" развития страны, который есть у Вашингтона.
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новости, украина, сша, военная помощь, финансирование, энтони блинкен
Новости, Украина, США, военная помощь, финансирование, Энтони Блинкен

Киев получит "финальную" военную помощь объёмом $250 млн

23:33 27.12.2023 (обновлено: 23:39 27.12.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Блинкен
Зеленский Блинкен
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Киев получит пакет военной помощи объёмом 250 миллионов долларов. Об этом 27 декабря заявил госсекретарь США Энтони Блинкен
По его словам, новые поставки будут включать боеприпасы для средств противовоздушной обороны, РСЗО HIMARS и артиллерии.
Блинкен назвал пакет "финальным" в 2024 году.
Ранее Блинкен сообщал, что на производство передаваемого Киеву оружия, в самих США было потрачено 90% американской военной помощи Украине. Таким образом был обеспечен рост экономики Штатов.
После Блинкен заявлял, что Украина в будущем сможет "стоять на собственных ногах" без помощи США благодаря "очень чёткому плану" развития страны, который есть у Вашингтона.
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НовостиУкраинаСШАвоенная помощьфинансированиеЭнтони Блинкен
 
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