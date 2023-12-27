https://ukraina.ru/20231227/1052452875.html

Киев получит "финальную" военную помощь объёмом $250 млн

Киев получит "финальную" военную помощь объёмом $250 млн - 27.12.2023 Украина.ру

Киев получит "финальную" военную помощь объёмом $250 млн

Киев получит пакет военной помощи объёмом 250 миллионов долларов. Об этом 27 декабря заявил госсекретарь США Энтони Блинкен

2023-12-27T23:33

2023-12-27T23:33

2023-12-27T23:39

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По его словам, новые поставки будут включать боеприпасы для средств противовоздушной обороны, РСЗО HIMARS и артиллерии. Блинкен назвал пакет "финальным" в 2024 году.Ранее Блинкен сообщал, что на производство передаваемого Киеву оружия, в самих США было потрачено 90% американской военной помощи Украине. Таким образом был обеспечен рост экономики Штатов. После Блинкен заявлял, что Украина в будущем сможет "стоять на собственных ногах" без помощи США благодаря "очень чёткому плану" развития страны, который есть у Вашингтона.

https://ukraina.ru/20231227/1052448537.html

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2023

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новости, украина, сша, военная помощь, финансирование, энтони блинкен