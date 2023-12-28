В Севастополе сработала система ПВО – Развожаев - 28.12.2023 Украина.ру
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В Севастополе сработала система ПВО – Развожаев
В Севастополе сработала система ПВО – Развожаев - 28.12.2023 Украина.ру
В Севастополе сработала система ПВО – Развожаев
Ночью, 28 декабря, в Севастополе сработала система противовоздушной обороны, уничтожен один беспилотник. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев
2023-12-28T00:44
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новости
севастополь
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Он добавил, что контроль обстановки продолжается.Ранее Вооружённые силы Украины нанесли удар по порту в Феодосии.
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новости, севастополь, михаил развожаев, пво, сво, всу
Новости, Севастополь, Михаил Развожаев, ПВО, СВО, ВСУ

В Севастополе сработала система ПВО – Развожаев

00:44 28.12.2023 (обновлено: 00:45 28.12.2023)
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкПредставление врио губернатора Севастополя М. Развожаева
Представление врио губернатора Севастополя М. Развожаева - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Василий Батанов
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Ночью, 28 декабря, в Севастополе сработала система противовоздушной обороны, уничтожен один беспилотник. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев
"В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, уничтожен один БПЛА. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано", – написал губернатор в своём телеграм-канале.
Он добавил, что контроль обстановки продолжается.
Ранее Вооружённые силы Украины нанесли удар по порту в Феодосии.
 
НовостиСевастопольМихаил РазвожаевПВОСВОВСУ
 
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