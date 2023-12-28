В Севастополе сработала система ПВО – Развожаев
00:44 28.12.2023 (обновлено: 00:45 28.12.2023)
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкПредставление врио губернатора Севастополя М. Развожаева
Ночью, 28 декабря, в Севастополе сработала система противовоздушной обороны, уничтожен один беспилотник. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев
"В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, уничтожен один БПЛА. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано", – написал губернатор в своём телеграм-канале.
Он добавил, что контроль обстановки продолжается.
Ранее Вооружённые силы Украины нанесли удар по порту в Феодосии.