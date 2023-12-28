В Севастополе сработала система ПВО – Развожаев

"В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, уничтожен один БПЛА. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано", – написал губернатор в своём телеграм-канале.