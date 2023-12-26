Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии - 26.12.2023 Украина.ру
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Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии - 26.12.2023 Украина.ру
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии
ВСУ нанесли удар по порту в Феодосии: повреждены корабль, шесть зданий, ранены четверо, один человек погиб
2023-12-26T13:06
2023-12-26T13:06
новости
крым
атака
всу
феодосия
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Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии. Об этом 26 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также президент проинформирован о повреждениях большого десантного корабля "Новочеркаск". 26 декабря около 4 часов утра ВСУ нанесли удар по району морского порта в Феодосии. Территорию порта оцепили, жителей нескольких домов отселят, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. В результате атаки повреждены шесть зданий - выбиты окна. Шесть человек эвакуировали в пункты временного размещения, остальные остались у родственников и знакомых. По информации Минздрава Республики Крым, один человек погиб, четверо пострадали.
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новости, крым, атака, всу, феодосия
Новости, Крым, атака, ВСУ, Феодосия

Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии

13:06 26.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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ВСУ нанесли удар по порту в Феодосии: повреждены корабль, шесть зданий, ранены четверо, один человек погиб
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии. Об этом 26 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Также президент проинформирован о повреждениях большого десантного корабля "Новочеркаск".
26 декабря около 4 часов утра ВСУ нанесли удар по району морского порта в Феодосии. Территорию порта оцепили, жителей нескольких домов отселят, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. В результате атаки повреждены шесть зданий - выбиты окна. Шесть человек эвакуировали в пункты временного размещения, остальные остались у родственников и знакомых.
По информации Минздрава Республики Крым, один человек погиб, четверо пострадали.
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