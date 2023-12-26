https://ukraina.ru/20231226/1052405828.html

Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии

Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии - 26.12.2023 Украина.ру

Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии

ВСУ нанесли удар по порту в Феодосии: повреждены корабль, шесть зданий, ранены четверо, один человек погиб

2023-12-26T13:06

2023-12-26T13:06

2023-12-26T13:06

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крым

атака

всу

феодосия

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Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии. Об этом 26 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также президент проинформирован о повреждениях большого десантного корабля "Новочеркаск". 26 декабря около 4 часов утра ВСУ нанесли удар по району морского порта в Феодосии. Территорию порта оцепили, жителей нескольких домов отселят, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. В результате атаки повреждены шесть зданий - выбиты окна. Шесть человек эвакуировали в пункты временного размещения, остальные остались у родственников и знакомых. По информации Минздрава Республики Крым, один человек погиб, четверо пострадали.

https://ukraina.ru/20231226/1052403208.html

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новости, крым, атака, всу, феодосия