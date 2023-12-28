https://ukraina.ru/20231228/1052452995.html
"Мы его вытянем": крымский политолог рассказал о проблемах и перспективах сельского хозяйства полуострова
"Мы его вытянем": крымский политолог рассказал о проблемах и перспективах сельского хозяйства полуострова - 28.12.2023 Украина.ру
"Мы его вытянем": крымский политолог рассказал о проблемах и перспективах сельского хозяйства полуострова
В сельское хозяйство Крыма было сделано много инвестиций, парниковые и зерновые культуры уже дают результат. Если 2024 год будет засушливым, то крымским аграриям понятно, каким образом можно нейтрализовать его негативные последствия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла
2023-12-28T04:50
2023-12-28T04:50
2023-12-28T04:50
новости
крым
сельское хозяйство
засуха
зерновые
российская экономика
россия
инвестиции
топливо
сво
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Про сельское хозяйство Крыма сразу же вспомнили после катастрофы на Каховской ГЭС. Но крымские аграрии уже несколько лет находились в таких условиях, для нас это привычная ситуация, рассказал политолог.Если 2024 год будет засушливым, то сейчас аграриям уже понятно, каким образом можно нейтрализовать его негативные последствия, добавил эксперт.В сельское хозяйство Крыма было сделано много инвестиций, парниковые и зерновые культуры уже дают результат. Пока остается проблема со стоимостью топлива, но ее решают на общем федеральном уровне, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231227/1052409742.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, крым, сельское хозяйство, засуха, зерновые, российская экономика, россия, инвестиции, топливо, сво, крымчане, погода
Новости, Крым, Сельское хозяйство, засуха, зерновые, российская экономика, Россия, инвестиции, топливо, СВО, крымчане, погода
"Мы его вытянем": крымский политолог рассказал о проблемах и перспективах сельского хозяйства полуострова
В сельское хозяйство Крыма было сделано много инвестиций, парниковые и зерновые культуры уже дают результат. Если 2024 год будет засушливым, то крымским аграриям понятно, каким образом можно нейтрализовать его негативные последствия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла
Про сельское хозяйство Крыма сразу же вспомнили после катастрофы на Каховской ГЭС. Но крымские аграрии уже несколько лет находились в таких условиях, для нас это привычная ситуация, рассказал политолог.
Если 2024 год будет засушливым, то сейчас аграриям уже понятно, каким образом можно нейтрализовать его негативные последствия, добавил эксперт.
"Судя по тому, что сейчас будет с погодой, наступающий год будет весьма благоприятным для сельского хозяйства Крыма в той схеме, которая была до начала СВО. Мы его вытянем. Да, какие-то культуры придется на время "заморозить". Но это не будет трагедией", - подчеркнул Джаралла.
В сельское хозяйство Крыма было сделано много инвестиций, парниковые и зерновые культуры уже дают результат. Пока остается проблема со стоимостью топлива, но ее решают на общем федеральном уровне, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь