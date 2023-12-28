https://ukraina.ru/20231228/1052452995.html

"Мы его вытянем": крымский политолог рассказал о проблемах и перспективах сельского хозяйства полуострова

"Мы его вытянем": крымский политолог рассказал о проблемах и перспективах сельского хозяйства полуострова - 28.12.2023 Украина.ру

"Мы его вытянем": крымский политолог рассказал о проблемах и перспективах сельского хозяйства полуострова

В сельское хозяйство Крыма было сделано много инвестиций, парниковые и зерновые культуры уже дают результат. Если 2024 год будет засушливым, то крымским аграриям понятно, каким образом можно нейтрализовать его негативные последствия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру крымский политолог Владимир Джаралла

2023-12-28T04:50

2023-12-28T04:50

2023-12-28T04:50

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крым

сельское хозяйство

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зерновые

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Про сельское хозяйство Крыма сразу же вспомнили после катастрофы на Каховской ГЭС. Но крымские аграрии уже несколько лет находились в таких условиях, для нас это привычная ситуация, рассказал политолог.Если 2024 год будет засушливым, то сейчас аграриям уже понятно, каким образом можно нейтрализовать его негативные последствия, добавил эксперт.В сельское хозяйство Крыма было сделано много инвестиций, парниковые и зерновые культуры уже дают результат. Пока остается проблема со стоимостью топлива, но ее решают на общем федеральном уровне, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231227/1052409742.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, крым, сельское хозяйство, засуха, зерновые, российская экономика, россия, инвестиции, топливо, сво, крымчане, погода