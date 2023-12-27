https://ukraina.ru/20231227/1052440266.html

Песков указал на серьезные противоречия в ЕС по помощи Киеву

Песков указал на серьезные противоречия в ЕС по помощи Киеву - 27.12.2023 Украина.ру

Песков указал на серьезные противоречия в ЕС по помощи Киеву

Евросоюз испытывает серьезные противоречия по вопросу оказания помощи Украине. Об этом 27 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-12-27T14:55

2023-12-27T14:55

2023-12-27T14:55

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"Разумеется, мы понимаем, что Евросоюз испытывает достаточно серьезные противоречия у себя внутри по вопросу продолжения выделения этих денег", - сказал он.Песков уточнил, что и европейцы, и американцы уже прекрасно понимают уровень коррупции на Украине, и они понимают, что изрядная часть этих денег разворовывается.

https://ukraina.ru/20231227/1052423133.html

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помощь, украина, новости, дмитрий песков, сша, европа, зарубежье