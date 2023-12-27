Песков указал на серьезные противоречия в ЕС по помощи Киеву - 27.12.2023 Украина.ру
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Песков указал на серьезные противоречия в ЕС по помощи Киеву
Песков указал на серьезные противоречия в ЕС по помощи Киеву - 27.12.2023 Украина.ру
Песков указал на серьезные противоречия в ЕС по помощи Киеву
Евросоюз испытывает серьезные противоречия по вопросу оказания помощи Украине. Об этом 27 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-12-27T14:55
2023-12-27T14:55
помощь
украина
новости
дмитрий песков
сша
европа
зарубежье
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"Разумеется, мы понимаем, что Евросоюз испытывает достаточно серьезные противоречия у себя внутри по вопросу продолжения выделения этих денег", - сказал он.Песков уточнил, что и европейцы, и американцы уже прекрасно понимают уровень коррупции на Украине, и они понимают, что изрядная часть этих денег разворовывается.
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помощь, украина, новости, дмитрий песков, сша, европа, зарубежье
помощь, Украина, Новости, Дмитрий Песков, США, Европа, Зарубежье

Песков указал на серьезные противоречия в ЕС по помощи Киеву

14:55 27.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
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Евросоюз испытывает серьезные противоречия по вопросу оказания помощи Украине. Об этом 27 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Разумеется, мы понимаем, что Евросоюз испытывает достаточно серьезные противоречия у себя внутри по вопросу продолжения выделения этих денег", - сказал он.
Песков уточнил, что и европейцы, и американцы уже прекрасно понимают уровень коррупции на Украине, и они понимают, что изрядная часть этих денег разворовывается.
"Это понимает и руководство тех стран, которые выделяют эти деньги, а главное, что постепенно это доходит и дойдет потом еще полнее до налогоплательщиков этих стран и вряд ли им это понравится", - подчеркнул Песков.
Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
00:29
В ФРГ не видят предпосылок для увеличения помощи УкраинеМинистр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в интервью телеканалу NTV, что не видит предпосылок для увеличения объёмов помощи Киеву со стороны Берлина
 
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