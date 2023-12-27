Песков указал на серьезные противоречия в ЕС по помощи Киеву
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Евросоюз испытывает серьезные противоречия по вопросу оказания помощи Украине. Об этом 27 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Разумеется, мы понимаем, что Евросоюз испытывает достаточно серьезные противоречия у себя внутри по вопросу продолжения выделения этих денег", - сказал он.
Песков уточнил, что и европейцы, и американцы уже прекрасно понимают уровень коррупции на Украине, и они понимают, что изрядная часть этих денег разворовывается.
"Это понимает и руководство тех стран, которые выделяют эти деньги, а главное, что постепенно это доходит и дойдет потом еще полнее до налогоплательщиков этих стран и вряд ли им это понравится", - подчеркнул Песков.