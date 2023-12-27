"Нечем платить": не получившие вознаграждение западные наёмники уезжают домой - 27.12.2023 Украина.ру
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"Нечем платить": не получившие вознаграждение западные наёмники уезжают домой
"Нечем платить": не получившие вознаграждение западные наёмники уезжают домой - 27.12.2023 Украина.ру
"Нечем платить": не получившие вознаграждение западные наёмники уезжают домой
В свои страны стали возвращаться западные наёмники, не получившие вознаграждение от Киева из-за уменьшения финансовой помощи США и их союзников. Об этом пишет сербская газета "Политика"
2023-12-27T05:00
2023-12-27T05:00
новости
украина
всу
иностранные наемники
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"Большинство солдат иностранного легиона перед рождественскими праздниками покинули свои позиции и отправились по домам, в свои страны… Причина в том, что многие из них не получили вознаграждение, а объяснения о том, что Запад не посылает помощь, их явно не устроили", - говорится в публикации.По информации издания, на родину с Украины перед Рождеством отправились канадцы, французы, австралийцы и нидерландцы.Собеседники "Политики" из Канады, имеющие опыт войны в Афганистане (и других странах) рассказывают, что одно дело, вести бой при полном господстве своей артиллерии и авиации, и "совсем другое - идти в бой, зная, что враг значительно превосходит вас по численности и вооружению"."Быть наёмником на Украине становится плохо, и смелость уже не та, а опасность всё больше и больше", - отмечают авторы статьи.Один из австралийских наёмников, покидающих Украину, написал на своей странице в социальной сети, что "война может подождать".
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новости, украина, всу, иностранные наемники, сво
Новости, Украина, ВСУ, иностранные наемники, СВО

"Нечем платить": не получившие вознаграждение западные наёмники уезжают домой

05:00 27.12.2023
 
© Фото : UKR LEAKS/Telegram Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине
 Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : UKR LEAKS/Telegram
Читать в
В свои страны стали возвращаться западные наёмники, не получившие вознаграждение от Киева из-за уменьшения финансовой помощи США и их союзников. Об этом пишет сербская газета "Политика"
"Большинство солдат иностранного легиона перед рождественскими праздниками покинули свои позиции и отправились по домам, в свои страны… Причина в том, что многие из них не получили вознаграждение, а объяснения о том, что Запад не посылает помощь, их явно не устроили", - говорится в публикации.
По информации издания, на родину с Украины перед Рождеством отправились канадцы, французы, австралийцы и нидерландцы.
Собеседники "Политики" из Канады, имеющие опыт войны в Афганистане (и других странах) рассказывают, что одно дело, вести бой при полном господстве своей артиллерии и авиации, и "совсем другое - идти в бой, зная, что враг значительно превосходит вас по численности и вооружению".
"Быть наёмником на Украине становится плохо, и смелость уже не та, а опасность всё больше и больше", - отмечают авторы статьи.
Один из австралийских наёмников, покидающих Украину, написал на своей странице в социальной сети, что "война может подождать".
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
04:50
Ростислав Ищенко объяснил, что меняет конкретная война и почему на фронт идет большой поток добровольцевКогда война становится конкретной – в обществе меняются настроения и люди начинают принимать конкретные решения. Россия никогда не хотела воевать с Украиной, но сейчас на фронт идет большой поток добровольцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
 
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Заголовок открываемого материала
05:10"Мы уедем, если начнется": Ростислав Ищенко пояснил, грозит ли Европе массовая миграция в случае войны
05:00"Нечем платить": не получившие вознаграждение западные наёмники уезжают домой
05:00Надсмотрщик для Европы. Эксперт объяснил, почему Польша может лидировать в ЕС только как ставленник США
04:58Григорий Данцигер: кто он
04:50Ростислав Ищенко объяснил, что меняет конкретная война и почему на фронт идет большой поток добровольцев
04:40"Завоевывать там нечего": Ростислав Ищенко о том, почему в случае нападения Европы Россия пойдет дальше
04:37Владислав Угольный: Россия ударила ВСУ в трех новых местах, возьмет Угледар и сорвёт врагу мобилизацию
04:33В Днепропетровской области Украины вновь гремят взрывы
04:30Ростислав Ищенко о том, чем угрожает России легализация марихуаны на Украине и расширение наркотрафика
04:29Читает романы, учится выражать мысли. Чем занимается "казак Гаврилюк"
04:20"Первые залпы перед бурей": Ростислав Ищенко рассказал, почему Россия меняет миграционную политику
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