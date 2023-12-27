https://ukraina.ru/20231227/1052427138.html

"Нечем платить": не получившие вознаграждение западные наёмники уезжают домой

"Нечем платить": не получившие вознаграждение западные наёмники уезжают домой - 27.12.2023 Украина.ру

"Нечем платить": не получившие вознаграждение западные наёмники уезжают домой

В свои страны стали возвращаться западные наёмники, не получившие вознаграждение от Киева из-за уменьшения финансовой помощи США и их союзников. Об этом пишет сербская газета "Политика"

2023-12-27T05:00

2023-12-27T05:00

2023-12-27T05:00

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"Большинство солдат иностранного легиона перед рождественскими праздниками покинули свои позиции и отправились по домам, в свои страны… Причина в том, что многие из них не получили вознаграждение, а объяснения о том, что Запад не посылает помощь, их явно не устроили", - говорится в публикации.По информации издания, на родину с Украины перед Рождеством отправились канадцы, французы, австралийцы и нидерландцы.Собеседники "Политики" из Канады, имеющие опыт войны в Афганистане (и других странах) рассказывают, что одно дело, вести бой при полном господстве своей артиллерии и авиации, и "совсем другое - идти в бой, зная, что враг значительно превосходит вас по численности и вооружению"."Быть наёмником на Украине становится плохо, и смелость уже не та, а опасность всё больше и больше", - отмечают авторы статьи.Один из австралийских наёмников, покидающих Украину, написал на своей странице в социальной сети, что "война может подождать".

https://ukraina.ru/20231227/1052412830.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, всу, иностранные наемники, сво