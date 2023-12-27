"Украина – всё, это голограмма": политолог объяснил, что происходит, когда кирпич падает на государство - 27.12.2023 Украина.ру
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"Украина – всё, это голограмма": политолог объяснил, что происходит, когда кирпич падает на государство
"Украина – всё, это голограмма": политолог объяснил, что происходит, когда кирпич падает на государство - 27.12.2023 Украина.ру
"Украина – всё, это голограмма": политолог объяснил, что происходит, когда кирпич падает на государство
Украина находится в процессе, когда распад государства уже начался, но он еще полностью не закончен. Ни один долгосрочный процесс на Украину никак не повлияет, потому что страна превратилась в голограмму. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-12-27T05:40
2023-12-27T05:40
новости
украина
государство
распад
наркотики
решение
германия
смерть
легализация
страна
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На Украину уже ни один долгосрочный процесс никогда не повлияет. Что касается легализации каннабиса в "незалежной" – тоже. Украина – всё. Мы еще ее видим, но можно считать, что это голограмма, рассказал политолог.Все длительные процессы – экономические, политические – имеют определенный люфт от принятия решения до появлений последствий. А Украина решение уже приняла в 2022 году, и последствия уже практически наступили, добавил он.Это не влияние на человека. Если на человека падает кирпич – он умирает мгновенно или остается в живых. А когда кирпич падает на государство, это занимает определенное время, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231226/1052390546.html
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, государство, распад, наркотики, решение, германия, смерть, легализация, страна
Новости, Украина, государство, распад, наркотики, решение, Германия, смерть, легализация, страна

"Украина – всё, это голограмма": политолог объяснил, что происходит, когда кирпич падает на государство

05:40 27.12.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Киеве
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Украина находится в процессе, когда распад государства уже начался, но он еще полностью не закончен. Ни один долгосрочный процесс на Украину никак не повлияет, потому что страна превратилась в голограмму. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
На Украину уже ни один долгосрочный процесс никогда не повлияет. Что касается легализации каннабиса в "незалежной" – тоже. Украина – всё. Мы еще ее видим, но можно считать, что это голограмма, рассказал политолог.
Все длительные процессы – экономические, политические – имеют определенный люфт от принятия решения до появлений последствий. А Украина решение уже приняла в 2022 году, и последствия уже практически наступили, добавил он.

"Украина сейчас находится в этом процессе – апреля-мая, или марта-мая 1945 года (как нацистская Германия времен ВОВ. - Ред.), когда распад уже начался, но он еще не закончен. Поэтому когда мы говорим о каких-то более-менее долговременных процессах, когда мы говорим о влиянии на государство – это процесс всегда долговременный", - подчеркнул Ищенко.

Это не влияние на человека. Если на человека падает кирпич – он умирает мгновенно или остается в живых. А когда кирпич падает на государство, это занимает определенное время, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Евсеев интервью
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