https://ukraina.ru/20231227/1052422045.html

"Украина – всё, это голограмма": политолог объяснил, что происходит, когда кирпич падает на государство

"Украина – всё, это голограмма": политолог объяснил, что происходит, когда кирпич падает на государство - 27.12.2023 Украина.ру

"Украина – всё, это голограмма": политолог объяснил, что происходит, когда кирпич падает на государство

Украина находится в процессе, когда распад государства уже начался, но он еще полностью не закончен. Ни один долгосрочный процесс на Украину никак не повлияет, потому что страна превратилась в голограмму. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

2023-12-27T05:40

2023-12-27T05:40

2023-12-27T05:40

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На Украину уже ни один долгосрочный процесс никогда не повлияет. Что касается легализации каннабиса в "незалежной" – тоже. Украина – всё. Мы еще ее видим, но можно считать, что это голограмма, рассказал политолог.Все длительные процессы – экономические, политические – имеют определенный люфт от принятия решения до появлений последствий. А Украина решение уже приняла в 2022 году, и последствия уже практически наступили, добавил он.Это не влияние на человека. Если на человека падает кирпич – он умирает мгновенно или остается в живых. А когда кирпич падает на государство, это занимает определенное время, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231226/1052390546.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, государство, распад, наркотики, решение, германия, смерть, легализация, страна