https://ukraina.ru/20231227/1052421634.html

Ростислав Ищенко о том, чем угрожает России легализация марихуаны на Украине и расширение наркотрафика

Ростислав Ищенко о том, чем угрожает России легализация марихуаны на Украине и расширение наркотрафика - 27.12.2023 Украина.ру

Ростислав Ищенко о том, чем угрожает России легализация марихуаны на Украине и расширение наркотрафика

Легализация каннабиса на Украине увеличит оборот наркотиков за пределами России и облегчит его. Наркокартели, получая такой плацдарм на Украине, будут рассматривать новые возможности расширения своего рынка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

2023-12-27T04:30

2023-12-27T04:30

2023-12-27T04:30

новости

украина

россия

каннабис

марихуана

легализация

наркотики

рынок

транзит

угроза

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Может ли представлять угрозу России легализация в мире легких наркотиков? Смотря что считать угрозой. Понятное дело, что это не значит, что над российской территорией будут сбрасывать мешки с каннабисом, рассказал политолог.Легализация каннабиса на Украине увеличит оборот наркотиков за пределами России, и облегчит его. Это будет оказывать давление и на российский нелегальный рынок запрещенных веществ, не только относительно каннабиса, но и в плане тяжелых наркотиков, добавил эксперт.Наркокартели, получая такой плацдарм на Украине, будут рассматривать новые возможности расширения своего рынка, возможности новых путей доставки и т.д. И Россия окажется под их пристальным вниманием, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231226/1052390546.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, каннабис, марихуана, легализация, наркотики, рынок, транзит, угроза