Ростислав Ищенко о том, чем угрожает России легализация марихуаны на Украине и расширение наркотрафика
Легализация каннабиса на Украине увеличит оборот наркотиков за пределами России и облегчит его. Наркокартели, получая такой плацдарм на Украине, будут рассматривать новые возможности расширения своего рынка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Может ли представлять угрозу России легализация в мире легких наркотиков? Смотря что считать угрозой. Понятное дело, что это не значит, что над российской территорией будут сбрасывать мешки с каннабисом, рассказал политолог.
Легализация каннабиса на Украине увеличит оборот наркотиков за пределами России, и облегчит его. Это будет оказывать давление и на российский нелегальный рынок запрещенных веществ, не только относительно каннабиса, но и в плане тяжелых наркотиков, добавил эксперт.
"Мы не живем в безвоздушном мире, на другой планете, где все, что происходит на Земле на нас не влияет. Это тоже влияет, потому что через Россию наркотики переправляются, или пытаются переправлять, и транзитом, на ее территорию пытаются завозить наркотики и продавать здесь, и т.д.", - подчеркнул Ищенко.
Наркокартели, получая такой плацдарм на Украине, будут рассматривать новые возможности расширения своего рынка, возможности новых путей доставки и т.д. И Россия окажется под их пристальным вниманием, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 07:23Владимир Евсеев: После Марьинки Россия обманет надежды ВСУ, даже если враг скопирует нашу тактикуОкончательное освобождение Марьинки стало заключительной точкой в этой многомесячной борьбе. Основной причиной нашего успеха стал провал контрнаступления ВСУ в июне-сентябре и наступление ВС России в районе Авдеевки, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев