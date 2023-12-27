Ростислав Ищенко о том, чем угрожает России легализация марихуаны на Украине и расширение наркотрафика - 27.12.2023 Украина.ру
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Ростислав Ищенко о том, чем угрожает России легализация марихуаны на Украине и расширение наркотрафика
Ростислав Ищенко о том, чем угрожает России легализация марихуаны на Украине и расширение наркотрафика - 27.12.2023 Украина.ру
Ростислав Ищенко о том, чем угрожает России легализация марихуаны на Украине и расширение наркотрафика
Легализация каннабиса на Украине увеличит оборот наркотиков за пределами России и облегчит его. Наркокартели, получая такой плацдарм на Украине, будут рассматривать новые возможности расширения своего рынка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
2023-12-27T04:30
2023-12-27T04:30
новости
украина
россия
каннабис
марихуана
легализация
наркотики
рынок
транзит
угроза
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Может ли представлять угрозу России легализация в мире легких наркотиков? Смотря что считать угрозой. Понятное дело, что это не значит, что над российской территорией будут сбрасывать мешки с каннабисом, рассказал политолог.Легализация каннабиса на Украине увеличит оборот наркотиков за пределами России, и облегчит его. Это будет оказывать давление и на российский нелегальный рынок запрещенных веществ, не только относительно каннабиса, но и в плане тяжелых наркотиков, добавил эксперт.Наркокартели, получая такой плацдарм на Украине, будут рассматривать новые возможности расширения своего рынка, возможности новых путей доставки и т.д. И Россия окажется под их пристальным вниманием, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231226/1052390546.html
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новости, украина, россия, каннабис, марихуана, легализация, наркотики, рынок, транзит, угроза
Новости, Украина, Россия, каннабис, марихуана, легализация, наркотики, рынок, транзит, угроза

Ростислав Ищенко о том, чем угрожает России легализация марихуаны на Украине и расширение наркотрафика

04:30 27.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция в Киеве за легализацию марихуаны
Акция в Киеве за легализацию марихуаны - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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Легализация каннабиса на Украине увеличит оборот наркотиков за пределами России и облегчит его. Наркокартели, получая такой плацдарм на Украине, будут рассматривать новые возможности расширения своего рынка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко
Может ли представлять угрозу России легализация в мире легких наркотиков? Смотря что считать угрозой. Понятное дело, что это не значит, что над российской территорией будут сбрасывать мешки с каннабисом, рассказал политолог.
Легализация каннабиса на Украине увеличит оборот наркотиков за пределами России, и облегчит его. Это будет оказывать давление и на российский нелегальный рынок запрещенных веществ, не только относительно каннабиса, но и в плане тяжелых наркотиков, добавил эксперт.
"Мы не живем в безвоздушном мире, на другой планете, где все, что происходит на Земле на нас не влияет. Это тоже влияет, потому что через Россию наркотики переправляются, или пытаются переправлять, и транзитом, на ее территорию пытаются завозить наркотики и продавать здесь, и т.д.", - подчеркнул Ищенко.
Наркокартели, получая такой плацдарм на Украине, будут рассматривать новые возможности расширения своего рынка, возможности новых путей доставки и т.д. И Россия окажется под их пристальным вниманием, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Евсеев интервью
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Владимир Евсеев: После Марьинки Россия обманет надежды ВСУ, даже если враг скопирует нашу тактикуОкончательное освобождение Марьинки стало заключительной точкой в этой многомесячной борьбе. Основной причиной нашего успеха стал провал контрнаступления ВСУ в июне-сентябре и наступление ВС России в районе Авдеевки, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
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