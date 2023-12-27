По Днепру или Карпатам? Эксперт раскрыл, на каких границах могут остановится Запад и Россия на Украине - 27.12.2023 Украина.ру
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По Днепру или Карпатам? Эксперт раскрыл, на каких границах могут остановится Запад и Россия на Украине
По Днепру или Карпатам? Эксперт раскрыл, на каких границах могут остановится Запад и Россия на Украине - 27.12.2023 Украина.ру
По Днепру или Карпатам? Эксперт раскрыл, на каких границах могут остановится Запад и Россия на Украине
Возможно, что между Россией и Западом будут достигнуты какие-то договоренности на тему раздела сфер влияния на Украине. Скорее всего стороны остановятся на какой-то промежуточной линии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
2023-12-27T05:20
2023-12-27T05:20
новости
украина
россия
запад
сво
спецслужба
договор
граница
днепр
карпаты
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У Запада вряд ли есть желание усилить Россию за счет ее победы над Украиной, поэтому скорее всего они захотят договориться. Когда все стороны объявят себя победителями и дальше события будут идти своим чередом, рассказал эксперт.Скорее всего, Россия и Запад зависнут на какой-то промежуточной линии по взаимной договоренности. Возможно, будет достигнут какой-то компромисс на тему раздела сфер влияния — и на этом все успокоится, добавил он.Любых целей необходимо достигать политически, и главное — что сделать это вполне возможно. Военный компонент может быть подготовительным и во многом отрезвляющим стороны, предваряя дальнейшие политические решения, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231226/1052390546.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, запад, сво, спецслужба, договор, граница, днепр, карпаты, победа, всу, вс рф
Новости, Украина, Россия, Запад, СВО, спецслужба, договор, граница, Днепр, Карпаты, победа, ВСУ, ВС РФ

По Днепру или Карпатам? Эксперт раскрыл, на каких границах могут остановится Запад и Россия на Украине

05:20 27.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРазведывательный батальон танковой дивизии ЦВО на Краснолиманском направлении
Разведывательный батальон танковой дивизии ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Возможно, что между Россией и Западом будут достигнуты какие-то договоренности на тему раздела сфер влияния на Украине. Скорее всего стороны остановятся на какой-то промежуточной линии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
У Запада вряд ли есть желание усилить Россию за счет ее победы над Украиной, поэтому скорее всего они захотят договориться. Когда все стороны объявят себя победителями и дальше события будут идти своим чередом, рассказал эксперт.
Скорее всего, Россия и Запад зависнут на какой-то промежуточной линии по взаимной договоренности. Возможно, будет достигнут какой-то компромисс на тему раздела сфер влияния — и на этом все успокоится, добавил он.
"Есть мнения, что на Украине для достижения длительных результатов в принципе можно или по Днепру останавливаться, или по Карпатам, как по естественным рубежам. Все остальное — промежуточное и достаточно спорное получается", - отметил Ющук.
Любых целей необходимо достигать политически, и главное — что сделать это вполне возможно. Военный компонент может быть подготовительным и во многом отрезвляющим стороны, предваряя дальнейшие политические решения, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Евсеев интервью
Вчера, 07:23
Владимир Евсеев: После Марьинки Россия обманет надежды ВСУ, даже если враг скопирует нашу тактикуОкончательное освобождение Марьинки стало заключительной точкой в этой многомесячной борьбе. Основной причиной нашего успеха стал провал контрнаступления ВСУ в июне-сентябре и наступление ВС России в районе Авдеевки, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
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