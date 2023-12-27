https://ukraina.ru/20231227/1052408931.html

По Днепру или Карпатам? Эксперт раскрыл, на каких границах могут остановится Запад и Россия на Украине

По Днепру или Карпатам? Эксперт раскрыл, на каких границах могут остановится Запад и Россия на Украине - 27.12.2023 Украина.ру

По Днепру или Карпатам? Эксперт раскрыл, на каких границах могут остановится Запад и Россия на Украине

Возможно, что между Россией и Западом будут достигнуты какие-то договоренности на тему раздела сфер влияния на Украине. Скорее всего стороны остановятся на какой-то промежуточной линии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук

2023-12-27T05:20

2023-12-27T05:20

2023-12-27T05:20

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У Запада вряд ли есть желание усилить Россию за счет ее победы над Украиной, поэтому скорее всего они захотят договориться. Когда все стороны объявят себя победителями и дальше события будут идти своим чередом, рассказал эксперт.Скорее всего, Россия и Запад зависнут на какой-то промежуточной линии по взаимной договоренности. Возможно, будет достигнут какой-то компромисс на тему раздела сфер влияния — и на этом все успокоится, добавил он.Любых целей необходимо достигать политически, и главное — что сделать это вполне возможно. Военный компонент может быть подготовительным и во многом отрезвляющим стороны, предваряя дальнейшие политические решения, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231226/1052390546.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, запад, сво, спецслужба, договор, граница, днепр, карпаты, победа, всу, вс рф