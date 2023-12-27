https://ukraina.ru/20231227/1052402459.html

Читает романы, учится выражать мысли. Чем занимается "казак Гаврилюк"

Читает романы, учится выражать мысли. Чем занимается "казак Гаврилюк" - 27.12.2023 Украина.ру

Читает романы, учится выражать мысли. Чем занимается "казак Гаврилюк"

Евромайдан привёл в политику и украинский парламент целый ряд довольно странных персонажей. При этом социальный лифт вознес до парламентских кресел немногих из них, служивших лишь ширмой для крупных коррупционеров, поэтому в Раде они задержались ненадолго

2023-12-27T04:29

2023-12-27T04:29

2023-12-27T04:29

эксклюзив

украина

евромайдан

майдан

сво

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Десять лет назад организаторам Майдана регулярно нужны были какие угодно провокации, чтобы протест не угасал. Помимо постановочного избиения "онижедетей", похищения Татьяны Черновол и "отрезанного" уха Булатова, Евромайдан запомнился голым "казаком Гаврилюком". Его якобы на морозе раздели сотрудники "Беркута", хотя те утверждали, что этот персонаж сам разделся и долго бегал вокруг с гуцульским топориком в руках.Тем не менее, вскоре он стал символом Майдана, а после переворота его в качестве приманки для электората взяли в список "Народного фронта". После победы Евромайдана в Борисполе соорудили памятник "Небесной сотне", изобразив на нем голого Гаврилюка с украинским флагом на причинном месте.Выпускник школы-интерната из Черновицкой области жил себе в селе и занимался обычным крестьянским трудом, периодически ездил в Россию на заработки на московские стройки. Но кипучая натура после разлада со второй женой ринулась искать счастья на Майдане в 2013 году, заняв у односельчан денег на билет. Громкие политические события или конфликты некоторые мужчины используют, чтобы под благовидным предлогом уйти от семьи и обязанностей. До Майдана, по признанию Гаврилюка, политикой он не интересовался вообще и даже не смотрел новости по телевизору.Односельчане Гаврилюка впоследствии утверждали, что у них он давно не появляется, а на уме у него "только революция". Новую пассию – студентку из Коломыи под именем Ярина – он нашел уже на Майдане.На Майдане Гаврилюк изображал из себя казака с характерным чубом, хотя казачество на западной Украине никогда не было развито. 22 января 2014 года фото голого Гаврилюка возле милицейского микроавтобуса всколыхнуло соцсети, подхлестнув затухавший протест. Этим его скромная роль и ограничивалась. Сразу же взволновались главы МИД Франции и Германии, заявившие решительный протест, хотя вряд ли можно найти хоть какое-нибудь заявление из этих стран против распространившейся на Украине практики привязывания скотчем к столбам.В мае 2014 года победители осудили экс-милиционеров к условным срокам за этот инцидент, а сам Гаврилюк их благосклонно простил.После Евромайдана Гаврилюк занялся достаточно прибыльным бизнесом под видом волонтера, снялся в социальной рекламе, где по собственной коже иглой вышивал узор, имитируя "живую вышиванку". Переродившись из народных героев в народные депутаты, Михаил Гаврилюк стал более респектабельным, обзавелся не только одеждой, но и дорогим авто, предназначенным на нужды АТО.Впоследствии он сбрил даже чуб, хотя называл его своей антенной для связи с Богом. "Я чуб отрастил для того, чтобы Бог видел своих среди чужих. Он смотрит – ага, с чубом, значит, это свой, а этот — не свой. Опа, этот, с чубом, может попасть в ад. Не нужно, чтобы он туда попал. Схватил, меня за чуб и вверх забрал. Надо пообщаться с Богом, а у меня такой чуб, как антенна. Знаете, чтобы телевизор нормально показывал, что для этого нужно – нужна антенна. Хоп, настроил, и телевизор хорошо показывает. А у меня связь с Богом", – простодушно рассказывал украинский депутат.Летом 2014 года вступил в батальон МВД спецназначения "Золотые ворота", занимаясь доставкой грузов, но прослужил там недолго – символ Майдана выдвинули в депутаты от "Народного фронта". В качестве депутата почти никак себя не проявил, предложил один законопроект, который не был принят.После голосования за повышение коммунальных тарифов журналисты спросили Гаврилюка, почему он, человек из народа, голосовал за повышение. Гаврилюк на вопрос лишь недоуменно пожал плечами и ответил, что он не за повышение тарифов, а просто нажал зеленую кнопочку. После этого Гаврилюк вообще отказывался давать интервью, заявив, что его в парламенте постоянно обзывают клоуном.В 2018 году по Украине прокатилась волна протестов так называемых "евробляхеров", владельцев автомобилей на иностранных номерах, выступавших против повышения тарифов на перерегистрацию автомобилей. Гаврилюк тогда выступил против "евробляхеров", за что те его едва не избили, отметив, что он "быстро перекрасился". "Ты забыл все! Ты сюда пришел голожопый! Перекрасилось быстро г**но! Мы на Майдане вместе стояли!" – кричала Гаврилюку толпа, которая его едва не линчевала.В Раде Гаврилюк также нередко искренне обижался на журналистов за то, что те выставляли его глупым своими каверзными вопросами. В 2019 году он констатировал: "Теперь я – это преступная власть".В интервью изданию "Главком" Гаврилюк также рассказывал, что следит только за личными сообщениями в соцсетях, а по другим страницам и сайтам не лазит. "Искать - зачем это мне? Там много разных глупостей пишется", - говорил депутат.В 2019 году Гаврилюк ушел из политики и подался в таксисты. По его словам, там он зарабатывал больше, от 15 до 35 тысяч гривен в месяц, тогда как депутатство давало ему 28 тысяч. К тому же его новая жена, как он говорил, была против его участия в политической жизни. Тем не менее, в следующем году украинские журналисты нашли у него новый трехэтажный дом в Карпатах площадью 550 кв. м. Гаврилюк заявил, что дом строится на средства его юной жены. "Моя жена не только помогает мне обогащаться знаниями, но и обогащает меня материально!" - говорил экс-депутат.В 2021 году символ Майдана похвастался в соцсетях, что наконец-то дочитал сотую книжку в своей жизни. К чтению его стимулирует жена, чтобы он смог набрать необходимый словарный запас и научиться выражать свои мысли. Опубликованный Гаврилюком список прочитанных книг – гремучая смесь из романов Дюма, Стивенсона, женских романов, конституции Украины и произведений главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.Примечательно, что "Остров сокровищ" и Конституцию человек осилил уже после сложения депутатских полномочий.В начале 2023 года появились сообщения о его гибели под Бахмутом, но там речь шла о его однофамильце. Родственники "казака Гаврилюка" утверждают, что в начале СВО он был где-то в территориальной обороне под Киевом, но где он находится сейчас, не знают. Другие родственники заявляли, что он занимается волонтерством. Гаврилюк по-прежнему избегает журналистов и редко появляется на публике. И вполне возможно, что он и сейчас в Карпатах читает романы Александра Дюма, увеличивая словарный запас.

https://ukraina.ru/20231226/1052384321.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, украина, евромайдан, майдан, сво