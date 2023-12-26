https://ukraina.ru/20231226/1052409560.html

Песков назвал количество желающих возглавить РФ

Песков назвал количество желающих возглавить РФ - 26.12.2023 Украина.ру

Песков назвал количество желающих возглавить РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 декабря прокомментировал журналистам тот факт, что число желающих выдвинуться на пост главы государства уже превысило 30 человек

2023-12-26T15:13

2023-12-26T15:13

2023-12-26T15:13

выборы

президент

кандидат

дмитрий песков

новости

россия

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"Это избирательная кампания, естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях. У кого-то они реализуемы, у кого-то нет, кто-то может принять участие в гонке, но при этом в Конституции точно зафиксировано такое право и необходимые условия для выдвижения кандидата. Граждане эти пользуются", - сказал Песков.Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года.Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев сообщил, что уже 33 человека заявили о намерении участвовать в выборах президента.

https://ukraina.ru/20231223/1052355261.html

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выборы, президент, кандидат, дмитрий песков, новости, россия