Песков назвал количество желающих возглавить РФ - 26.12.2023 Украина.ру
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Песков назвал количество желающих возглавить РФ
Песков назвал количество желающих возглавить РФ - 26.12.2023 Украина.ру
Песков назвал количество желающих возглавить РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 декабря прокомментировал журналистам тот факт, что число желающих выдвинуться на пост главы государства уже превысило 30 человек
2023-12-26T15:13
2023-12-26T15:13
выборы
президент
кандидат
дмитрий песков
новости
россия
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"Это избирательная кампания, естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях. У кого-то они реализуемы, у кого-то нет, кто-то может принять участие в гонке, но при этом в Конституции точно зафиксировано такое право и необходимые условия для выдвижения кандидата. Граждане эти пользуются", - сказал Песков.Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года.Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев сообщил, что уже 33 человека заявили о намерении участвовать в выборах президента.
https://ukraina.ru/20231223/1052355261.html
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452
60
выборы, президент, кандидат, дмитрий песков, новости, россия
выборы, президент, кандидат, Дмитрий Песков, Новости, Россия

Песков назвал количество желающих возглавить РФ

15:13 26.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 декабря прокомментировал журналистам тот факт, что число желающих выдвинуться на пост главы государства уже превысило 30 человек
"Это избирательная кампания, естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях. У кого-то они реализуемы, у кого-то нет, кто-то может принять участие в гонке, но при этом в Конституции точно зафиксировано такое право и необходимые условия для выдвижения кандидата. Граждане эти пользуются", - сказал Песков.
Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года.
Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев сообщил, что уже 33 человека заявили о намерении участвовать в выборах президента.
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23 декабря, 12:51
Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента РоссииЛидер партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов предложил поддержать нынешнего президента Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России. Об этом Миронов заявил 23 декабря на съезде партии, передают РИА Новости
 
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Заголовок открываемого материала
15:13Песков назвал количество желающих возглавить РФ
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