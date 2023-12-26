https://ukraina.ru/20231226/1052408790.html

Венгрия не помешает Киеву получить деньги от ЕС — Кулеба

Венгрия не помешает Киеву получить деньги от ЕС — Кулеба - 26.12.2023 Украина.ру

Венгрия не помешает Киеву получить деньги от ЕС — Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 декабря в эфире украинского телемарафона выразил уверенность в том, что Киев получит дополнительные 50 миллиардов евро от Евросоюза, несмотря на вето Венгрии

2023-12-26T14:32

2023-12-26T14:32

2023-12-26T14:47

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"Решение о том, что Украина получит эти деньги, будет. Остался один вопрос: или это сделают все 27 стран вместе, все члены ЕС включая Венгрию... или эти деньги выделят 26 стран ЕС без Венгрии", - заявил Кулеба.В ноябре издание Politico писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Европейского союза Украине, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть стратегию поддержки Киева.На саммите в Брюсселе Венгрия заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель отмечал, что новый внеочередной саммит ЕС по финансированию Украины пройдет в конце января - начале февраля 2024 года.

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венгрия, зарубежье, ес, новости, помощь, украина