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Власти Сербии обязаны защитить выбор большинства ради сохранения страны – Володин

Власти Сербии обязаны защитить выбор большинства ради сохранения страны – Володин - 26.12.2023 Украина.ру

Власти Сербии обязаны защитить выбор большинства ради сохранения страны – Володин

Действующие власти Сербии обязаны защитить выбор большинства граждан, не устраивающий США и Евросоюз, в противном случае страны может не стать. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин 26 декабря заявил в своём телеграм-канале

2023-12-26T10:42

2023-12-26T10:42

2023-12-26T10:42

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Володин напомнил, что США и Евросоюз всегда разыгрывают "хорошо известный сценарий" о якобы имевшихся на выборах нарушениях и непризнании их итогов, "как только Вашингтону и Брюсселю не удаётся в других государствах привести к власти своих марионеток". Для этого ситуация раскачивается извне, "людей выводят на улицу, организуются попытки госпереворота".Спикер Госдумы также подчеркнул, что на внеочередных парламентских выборах в стране победила коалиция действующего президента Сербии Александра Вучича. Тех же, на кого делали ставку на Западе, "люди не поддержали".Напомним, что не согласный с итогами выборов оппозиционный блок "Сербия против насилия" несколько раз выводил людей на протесты, которые вечером 24 декабря переросли в беспорядки и погромы - толпа "протестующих против насилия" закидывала жандармов камнями, била палками стёкла и попыталась захватить здание городской скупщины.По словам премьер-министра Сербии, спецслужбы России предупреждали Белград о планах оппозиции устроить беспорядки. Президент Сербии в связи с произошедшими событиями созывал срочное заседание совета национальной безопасности.Спикер Госдумы добавил, что в качестве наблюдателей на выборах в Сербии участвовали представители Парламентской ассамблеи ОДКБ, которые не зафиксировали нарушений.

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новости, россия, госдума, вячеслав володин, сербия, выборы, беспорядки, белград