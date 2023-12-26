Власти Сербии обязаны защитить выбор большинства ради сохранения страны – Володин - 26.12.2023 Украина.ру
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Власти Сербии обязаны защитить выбор большинства ради сохранения страны – Володин
Власти Сербии обязаны защитить выбор большинства ради сохранения страны – Володин - 26.12.2023 Украина.ру
Власти Сербии обязаны защитить выбор большинства ради сохранения страны – Володин
Действующие власти Сербии обязаны защитить выбор большинства граждан, не устраивающий США и Евросоюз, в противном случае страны может не стать. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин 26 декабря заявил в своём телеграм-канале
2023-12-26T10:42
2023-12-26T10:42
новости
россия
госдума
вячеслав володин
сербия
выборы
беспорядки
белград
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Володин напомнил, что США и Евросоюз всегда разыгрывают "хорошо известный сценарий" о якобы имевшихся на выборах нарушениях и непризнании их итогов, "как только Вашингтону и Брюсселю не удаётся в других государствах привести к власти своих марионеток". Для этого ситуация раскачивается извне, "людей выводят на улицу, организуются попытки госпереворота".Спикер Госдумы также подчеркнул, что на внеочередных парламентских выборах в стране победила коалиция действующего президента Сербии Александра Вучича. Тех же, на кого делали ставку на Западе, "люди не поддержали".Напомним, что не согласный с итогами выборов оппозиционный блок "Сербия против насилия" несколько раз выводил людей на протесты, которые вечером 24 декабря переросли в беспорядки и погромы - толпа "протестующих против насилия" закидывала жандармов камнями, била палками стёкла и попыталась захватить здание городской скупщины.По словам премьер-министра Сербии, спецслужбы России предупреждали Белград о планах оппозиции устроить беспорядки. Президент Сербии в связи с произошедшими событиями созывал срочное заседание совета национальной безопасности.Спикер Госдумы добавил, что в качестве наблюдателей на выборах в Сербии участвовали представители Парламентской ассамблеи ОДКБ, которые не зафиксировали нарушений.
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новости, россия, госдума, вячеслав володин, сербия, выборы, беспорядки, белград
Новости, Россия, Госдума, Вячеслав Володин, Сербия, выборы, Беспорядки, Белград

Власти Сербии обязаны защитить выбор большинства ради сохранения страны – Володин

10:42 26.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в коллегии Генпрокуратуры РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в коллегии Генпрокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Действующие власти Сербии обязаны защитить выбор большинства граждан, не устраивающий США и Евросоюз, в противном случае страны может не стать. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин 26 декабря заявил в своём телеграм-канале
Володин напомнил, что США и Евросоюз всегда разыгрывают "хорошо известный сценарий" о якобы имевшихся на выборах нарушениях и непризнании их итогов, "как только Вашингтону и Брюсселю не удаётся в других государствах привести к власти своих марионеток". Для этого ситуация раскачивается извне, "людей выводят на улицу, организуются попытки госпереворота".
Спикер Госдумы также подчеркнул, что на внеочередных парламентских выборах в стране победила коалиция действующего президента Сербии Александра Вучича. Тех же, на кого делали ставку на Западе, "люди не поддержали".
"В этой связи действующие власти Сербии обязаны защитить волю сербского народа и выбор большинства. Что бывает в противном случае - всем хорошо известно: страны может не стать", - подчеркнул Володин.
Напомним, что не согласный с итогами выборов оппозиционный блок "Сербия против насилия" несколько раз выводил людей на протесты, которые вечером 24 декабря переросли в беспорядки и погромы - толпа "протестующих против насилия" закидывала жандармов камнями, била палками стёкла и попыталась захватить здание городской скупщины.
По словам премьер-министра Сербии, спецслужбы России предупреждали Белград о планах оппозиции устроить беспорядки. Президент Сербии в связи с произошедшими событиями созывал срочное заседание совета национальной безопасности.
Спикер Госдумы добавил, что в качестве наблюдателей на выборах в Сербии участвовали представители Парламентской ассамблеи ОДКБ, которые не зафиксировали нарушений.
- РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Вчера, 22:04
Беспорядки в Сербии, где повторяют украинский вариант госпереворота. Решится ли Вучич опереться на РоссиюВ Белграде 24 декабря начались уличные беспорядки, инспирированные прозападной оппозицией, требующей отмены итогов прошедших неделю назад местных и парламентских выборов. Протестующие осадили здание парламента сербской столицы, начав бить стёкла и выламывать двери, и в итоге были разогнаны полицией.
 
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