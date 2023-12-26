https://ukraina.ru/20231226/1052397308.html

"Про нас забыли": в африканском Судане пожаловались на Украину – Guardian

"Про нас забыли": в африканском Судане пожаловались на Украину – Guardian - 26.12.2023 Украина.ру

"Про нас забыли": в африканском Судане пожаловались на Украину – Guardian

Гражданская война в Судане для Запада отошла на второй план на фоне конфликтов на Украине и в Газе. Об этом сообщает британская газета Guardian

2023-12-26T08:17

2023-12-26T08:17

2023-12-26T08:17

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африка

судан

конфликт

беженцы

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сша

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"И диаспора, и международные гуманитарные организации понимают, что проблемы Судана вступают в соперничество с кризисами в Газе и на Украине", - пишет издание.Авторы публикации отмечают, что за восемь месяцев, которые прошли в Судане с начала обострения конфликта, Джо Байден так и не отправил в эту африканскую страну специального посла, как в таких случаях поступали предыдущие американские президенты.Издание ссылается на бывшего главу аппарата посла США в Судане Кэмерона Хадсона, который уверен, что вопрос не в нехватке нынешних ресурсов США для борьбы с гуманитарной катастрофой в африканском государстве. Хадсон подчеркнул, что другие администрации раньше не раз справлялись с даже более серьёзными геополитическими кризисами, чем тот, с которым столкнулся Джо Байден.По словам руководителя британской исследовательской организации Shabaka Башаиры Ахмед, даже сами суданцы жалуются на чрезмерное внимание Запада к Украине. Она поделилась диалогом, который услышала среди суданских беженцев.Напомним, что в Судане с 15 апреля идут бои между регулярной армией и силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло.Переговоры сторон конфликта в саудовской Джидде, начавшиеся 6 мая, пока не привели к улучшению ситуации в стране. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), внутренне перемещёнными лицами в Судане являются около 2,2 миллиона человек, с начала конфликта страну покинули порядка 700 тысяч беженцев.

https://ukraina.ru/20230928/1049750376.html

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новости, африка, судан, конфликт, беженцы, украина, израиль, запад, сша, президент сша