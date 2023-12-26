https://ukraina.ru/20231226/1052397308.html
"Про нас забыли": в африканском Судане пожаловались на Украину – Guardian
"Про нас забыли": в африканском Судане пожаловались на Украину – Guardian - 26.12.2023 Украина.ру
"Про нас забыли": в африканском Судане пожаловались на Украину – Guardian
Гражданская война в Судане для Запада отошла на второй план на фоне конфликтов на Украине и в Газе. Об этом сообщает британская газета Guardian
2023-12-26T08:17
2023-12-26T08:17
2023-12-26T08:17
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судан
конфликт
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"И диаспора, и международные гуманитарные организации понимают, что проблемы Судана вступают в соперничество с кризисами в Газе и на Украине", - пишет издание.Авторы публикации отмечают, что за восемь месяцев, которые прошли в Судане с начала обострения конфликта, Джо Байден так и не отправил в эту африканскую страну специального посла, как в таких случаях поступали предыдущие американские президенты.Издание ссылается на бывшего главу аппарата посла США в Судане Кэмерона Хадсона, который уверен, что вопрос не в нехватке нынешних ресурсов США для борьбы с гуманитарной катастрофой в африканском государстве. Хадсон подчеркнул, что другие администрации раньше не раз справлялись с даже более серьёзными геополитическими кризисами, чем тот, с которым столкнулся Джо Байден.По словам руководителя британской исследовательской организации Shabaka Башаиры Ахмед, даже сами суданцы жалуются на чрезмерное внимание Запада к Украине. Она поделилась диалогом, который услышала среди суданских беженцев.Напомним, что в Судане с 15 апреля идут бои между регулярной армией и силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло.Переговоры сторон конфликта в саудовской Джидде, начавшиеся 6 мая, пока не привели к улучшению ситуации в стране. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), внутренне перемещёнными лицами в Судане являются около 2,2 миллиона человек, с начала конфликта страну покинули порядка 700 тысяч беженцев.
https://ukraina.ru/20230928/1049750376.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, африка, судан, конфликт, беженцы, украина, израиль, запад, сша, президент сша
Новости, Африка, Судан, конфликт, беженцы, Украина, Израиль, Запад, США, президент США
"Про нас забыли": в африканском Судане пожаловались на Украину – Guardian
Гражданская война в Судане для Запада отошла на второй план на фоне конфликтов на Украине и в Газе. Об этом сообщает британская газета Guardian
"И диаспора, и международные гуманитарные организации понимают, что проблемы Судана вступают в соперничество с кризисами в Газе и на Украине", - пишет издание.
Авторы публикации отмечают, что за восемь месяцев, которые прошли в Судане с начала обострения конфликта, Джо Байден так и не отправил в эту африканскую страну специального посла, как в таких случаях поступали предыдущие американские президенты.
Издание ссылается на бывшего главу аппарата посла США в Судане Кэмерона Хадсона, который уверен, что вопрос не в нехватке нынешних ресурсов США для борьбы с гуманитарной катастрофой в африканском государстве. Хадсон подчеркнул, что другие администрации раньше не раз справлялись с даже более серьёзными геополитическими кризисами, чем тот, с которым столкнулся Джо Байден.
По словам руководителя британской исследовательской организации Shabaka Башаиры Ахмед, даже сами суданцы жалуются на чрезмерное внимание Запада к Украине. Она поделилась диалогом, который услышала среди суданских беженцев.
"Её [беженки из Судана] сын спрашивал у неё: "Почему все так сосредоточены на Украине и других вещах? Почему про нас забыли?" - рассказала Ахмед.
Напомним, что в Судане с 15 апреля идут бои между регулярной армией и силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло.
Переговоры сторон конфликта в саудовской Джидде, начавшиеся 6 мая, пока не привели к улучшению ситуации в стране. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), внутренне перемещёнными лицами в Судане являются около 2,2 миллиона человек, с начала конфликта страну покинули порядка 700 тысяч беженцев.