"Про нас забыли": в африканском Судане пожаловались на Украину – Guardian - 26.12.2023 Украина.ру
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"Про нас забыли": в африканском Судане пожаловались на Украину – Guardian
"Про нас забыли": в африканском Судане пожаловались на Украину – Guardian - 26.12.2023 Украина.ру
"Про нас забыли": в африканском Судане пожаловались на Украину – Guardian
Гражданская война в Судане для Запада отошла на второй план на фоне конфликтов на Украине и в Газе. Об этом сообщает британская газета Guardian
2023-12-26T08:17
2023-12-26T08:17
новости
африка
судан
конфликт
беженцы
украина
израиль
запад
сша
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"И диаспора, и международные гуманитарные организации понимают, что проблемы Судана вступают в соперничество с кризисами в Газе и на Украине", - пишет издание.Авторы публикации отмечают, что за восемь месяцев, которые прошли в Судане с начала обострения конфликта, Джо Байден так и не отправил в эту африканскую страну специального посла, как в таких случаях поступали предыдущие американские президенты.Издание ссылается на бывшего главу аппарата посла США в Судане Кэмерона Хадсона, который уверен, что вопрос не в нехватке нынешних ресурсов США для борьбы с гуманитарной катастрофой в африканском государстве. Хадсон подчеркнул, что другие администрации раньше не раз справлялись с даже более серьёзными геополитическими кризисами, чем тот, с которым столкнулся Джо Байден.По словам руководителя британской исследовательской организации Shabaka Башаиры Ахмед, даже сами суданцы жалуются на чрезмерное внимание Запада к Украине. Она поделилась диалогом, который услышала среди суданских беженцев.Напомним, что в Судане с 15 апреля идут бои между регулярной армией и силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло.Переговоры сторон конфликта в саудовской Джидде, начавшиеся 6 мая, пока не привели к улучшению ситуации в стране. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), внутренне перемещёнными лицами в Судане являются около 2,2 миллиона человек, с начала конфликта страну покинули порядка 700 тысяч беженцев.
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новости, африка, судан, конфликт, беженцы, украина, израиль, запад, сша, президент сша
Новости, Африка, Судан, конфликт, беженцы, Украина, Израиль, Запад, США, президент США

"Про нас забыли": в африканском Судане пожаловались на Украину – Guardian

08:17 26.12.2023
 
© AP / Marwan Ali
- РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP / Marwan Ali
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Гражданская война в Судане для Запада отошла на второй план на фоне конфликтов на Украине и в Газе. Об этом сообщает британская газета Guardian
"И диаспора, и международные гуманитарные организации понимают, что проблемы Судана вступают в соперничество с кризисами в Газе и на Украине", - пишет издание.
Авторы публикации отмечают, что за восемь месяцев, которые прошли в Судане с начала обострения конфликта, Джо Байден так и не отправил в эту африканскую страну специального посла, как в таких случаях поступали предыдущие американские президенты.
Издание ссылается на бывшего главу аппарата посла США в Судане Кэмерона Хадсона, который уверен, что вопрос не в нехватке нынешних ресурсов США для борьбы с гуманитарной катастрофой в африканском государстве. Хадсон подчеркнул, что другие администрации раньше не раз справлялись с даже более серьёзными геополитическими кризисами, чем тот, с которым столкнулся Джо Байден.
По словам руководителя британской исследовательской организации Shabaka Башаиры Ахмед, даже сами суданцы жалуются на чрезмерное внимание Запада к Украине. Она поделилась диалогом, который услышала среди суданских беженцев.
"Её [беженки из Судана] сын спрашивал у неё: "Почему все так сосредоточены на Украине и других вещах? Почему про нас забыли?" - рассказала Ахмед.
Напомним, что в Судане с 15 апреля идут бои между регулярной армией и силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло.
Переговоры сторон конфликта в саудовской Джидде, начавшиеся 6 мая, пока не привели к улучшению ситуации в стране. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), внутренне перемещёнными лицами в Судане являются около 2,2 миллиона человек, с начала конфликта страну покинули порядка 700 тысяч беженцев.
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