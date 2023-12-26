https://ukraina.ru/20231226/1052396291.html

Расчёт самоходки "Мста-С" уничтожил позиции ВСУ на Купянском направлении – МО

Расчёт самоходки "Мста-С" уничтожил позиции ВСУ на Купянском направлении – МО - 26.12.2023 Украина.ру

Расчёт самоходки "Мста-С" уничтожил позиции ВСУ на Купянском направлении – МО

Артиллеристы группировки российских войск "Запад" уничтожили на Купянском направлении укреплённые позиции и живую силу ВСУ. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-12-26T06:03

2023-12-26T06:03

2023-12-26T06:03

новости

россия

купянское направление

сво

артиллерия

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0d/1042603759_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_f2b80b589dab923ec1a48586744700ea.jpg

"Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" на купянском направлении беглым огнём из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили замаскированные укреплённые позиции и живую силу противника. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных объектов ВСУ ", - говорится в сообщении.По информации ведомства, удары по украинским войскам наносятся ежедневно. На этот раз целью артиллеристов была пехота ВСУ в укрытии, по которой гаубица отработала осколочно-фугасными снарядами с расстояния 17,5 километра. После поражения цели расчёт орудия сменил позицию."Поражаем очень много разных целей. От пехоты противника до наблюдательных пунктов, опорных пунктов… Мы обязательно передвигаемся, потому что противник также слышит выстрелы, наблюдает. Перемещаемся после каждой отработки и продолжаем дальше ведение огня. Работаем каждый день по интенсивности, по-разному. Бывает очень много целей, бывает поменьше, но работа происходит ежедневно", - рассказал командир орудия с позывным "Шайба".Расчёт этой гаубицы служит в зоне СВО больше года, и каждый боец старается быть универсалом, чтобы при возникновении нештатной ситуации заменить товарища."Нужно весь экипаж вывезти. Чтобы быстро все сгруппировались, сели, и я их должен увезти. Или, наоборот, все должны быстро разбежаться, если машина заглохла, а я остаюсь ремонтировать. Машину нельзя бросать. Это второй дом. Мы всегда с ней, особенно механик-водитель. И стоять тоже нельзя на месте, нужно всегда ездить. У нас такая работа - мы должны выезжать, отстреливаться и уезжать. У нас в батарее все друг другу помогают", - рассказал механик-водитель с позывным "Никотин".

https://ukraina.ru/20231226/1052393520.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, купянское направление, сво, артиллерия, потери всу