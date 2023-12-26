"Война уже закончилась": Киев готовит украинцев к завершению конфликта – Карасёв - 26.12.2023 Украина.ру
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"Война уже закончилась": Киев готовит украинцев к завершению конфликта – Карасёв
"Война уже закончилась": Киев готовит украинцев к завершению конфликта – Карасёв - 26.12.2023 Украина.ру
"Война уже закончилась": Киев готовит украинцев к завершению конфликта – Карасёв
Нужно думать, как поставить приемлемую точку в войне Украины с Россий, Киев и Запад постепенно готовят общественное мнение к завершению этого конфликта, считает украинский политолог Вадим Карасёв. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Politeka
2023-12-26T05:12
2023-12-26T05:12
новости
украина
вадим карасев
сво
россия
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Карасёв подчеркнул, что "война уже закончилась", Украина и Запад уже смирились со своим поражением психологически. Сейчас в Киеве уже думают, как выйти из конфликта с Россией "политически, дипломатически и технически"."Сначала должна быть риторическая подготовка. Надо придумывать нарративы, как это всё объяснять - остановку "войны до победного конца"", - сказал эксперт.По его словам, противники России уже жалеют, что когда-то заявляли о "войне до победного конца"."Чей это конец будет, никто не знает. А, может, это будет ваш [Украины] конец, а не того, кому вы угрожаете этим концом", - отметил Карасев.Напомним, что киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на переговоры с РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никогда не отказывалась от диалога, но сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, достижение целей спецоперации остаётся для Москвы абсолютным приоритетом.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, вадим карасев, сво, россия
Новости, Украина, Вадим Карасев, СВО, Россия

"Война уже закончилась": Киев готовит украинцев к завершению конфликта – Карасёв

05:12 26.12.2023
 
© Фото : скриншот с видео NEWSONEВадим Карасев
Вадим Карасев - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : скриншот с видео NEWSONE
Читать в
Нужно думать, как поставить приемлемую точку в войне Украины с Россий, Киев и Запад постепенно готовят общественное мнение к завершению этого конфликта, считает украинский политолог Вадим Карасёв. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Politeka
Карасёв подчеркнул, что "война уже закончилась", Украина и Запад уже смирились со своим поражением психологически. Сейчас в Киеве уже думают, как выйти из конфликта с Россией "политически, дипломатически и технически".
"Сначала должна быть риторическая подготовка. Надо придумывать нарративы, как это всё объяснять - остановку "войны до победного конца"", - сказал эксперт.
По его словам, противники России уже жалеют, что когда-то заявляли о "войне до победного конца".
"Чей это конец будет, никто не знает. А, может, это будет ваш [Украины] конец, а не того, кому вы угрожаете этим концом", - отметил Карасев.
Напомним, что киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на переговоры с РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никогда не отказывалась от диалога, но сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, достижение целей спецоперации остаётся для Москвы абсолютным приоритетом.
04:23
Мажоров и блогеров – в пехоту! Украинские эксперты и политики о перспективах страныВ Киеве начинают задумываться, сможет ли выжить государство без собственного производства вооружений и боеприпасов. Пока киевский режим получает все это от Запада, но Запад ведь может в любой момент изменить позицию
 
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