https://ukraina.ru/20231226/1052395993.html

"Война уже закончилась": Киев готовит украинцев к завершению конфликта – Карасёв

"Война уже закончилась": Киев готовит украинцев к завершению конфликта – Карасёв - 26.12.2023 Украина.ру

"Война уже закончилась": Киев готовит украинцев к завершению конфликта – Карасёв

Нужно думать, как поставить приемлемую точку в войне Украины с Россий, Киев и Запад постепенно готовят общественное мнение к завершению этого конфликта, считает украинский политолог Вадим Карасёв. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Politeka

2023-12-26T05:12

2023-12-26T05:12

2023-12-26T05:12

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Карасёв подчеркнул, что "война уже закончилась", Украина и Запад уже смирились со своим поражением психологически. Сейчас в Киеве уже думают, как выйти из конфликта с Россией "политически, дипломатически и технически"."Сначала должна быть риторическая подготовка. Надо придумывать нарративы, как это всё объяснять - остановку "войны до победного конца"", - сказал эксперт.По его словам, противники России уже жалеют, что когда-то заявляли о "войне до победного конца"."Чей это конец будет, никто не знает. А, может, это будет ваш [Украины] конец, а не того, кому вы угрожаете этим концом", - отметил Карасев.Напомним, что киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на переговоры с РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никогда не отказывалась от диалога, но сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, достижение целей спецоперации остаётся для Москвы абсолютным приоритетом.

https://ukraina.ru/20231226/1052384027.html

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новости, украина, вадим карасев, сво, россия