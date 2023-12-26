https://ukraina.ru/20231226/1052395993.html
"Война уже закончилась": Киев готовит украинцев к завершению конфликта – Карасёв
"Война уже закончилась": Киев готовит украинцев к завершению конфликта – Карасёв - 26.12.2023 Украина.ру
"Война уже закончилась": Киев готовит украинцев к завершению конфликта – Карасёв
Нужно думать, как поставить приемлемую точку в войне Украины с Россий, Киев и Запад постепенно готовят общественное мнение к завершению этого конфликта, считает украинский политолог Вадим Карасёв. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Politeka
2023-12-26T05:12
2023-12-26T05:12
2023-12-26T05:12
новости
украина
вадим карасев
сво
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102739/82/1027398296_144:0:1447:733_1920x0_80_0_0_e22d50174c0d6d70bb67a5c44b5d77d1.jpg.webp
Карасёв подчеркнул, что "война уже закончилась", Украина и Запад уже смирились со своим поражением психологически. Сейчас в Киеве уже думают, как выйти из конфликта с Россией "политически, дипломатически и технически"."Сначала должна быть риторическая подготовка. Надо придумывать нарративы, как это всё объяснять - остановку "войны до победного конца"", - сказал эксперт.По его словам, противники России уже жалеют, что когда-то заявляли о "войне до победного конца"."Чей это конец будет, никто не знает. А, может, это будет ваш [Украины] конец, а не того, кому вы угрожаете этим концом", - отметил Карасев.Напомним, что киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на переговоры с РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никогда не отказывалась от диалога, но сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, достижение целей спецоперации остаётся для Москвы абсолютным приоритетом.
https://ukraina.ru/20231226/1052384027.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102739/82/1027398296_470:0:1447:733_1920x0_80_0_0_87c264fe6dbb3ba1aa05929ec4032085.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, вадим карасев, сво, россия
"Война уже закончилась": Киев готовит украинцев к завершению конфликта – Карасёв
Нужно думать, как поставить приемлемую точку в войне Украины с Россий, Киев и Запад постепенно готовят общественное мнение к завершению этого конфликта, считает украинский политолог Вадим Карасёв. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Politeka
Карасёв подчеркнул, что "война уже закончилась", Украина и Запад уже смирились со своим поражением психологически. Сейчас в Киеве уже думают, как выйти из конфликта с Россией "политически, дипломатически и технически".
"Сначала должна быть риторическая подготовка. Надо придумывать нарративы, как это всё объяснять - остановку "войны до победного конца"", - сказал эксперт.
По его словам, противники России уже жалеют, что когда-то заявляли о "войне до победного конца".
"Чей это конец будет, никто не знает. А, может, это будет ваш [Украины] конец, а не того, кому вы угрожаете этим концом", - отметил Карасев.
Напомним, что киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на переговоры с РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никогда не отказывалась от диалога, но сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, достижение целей спецоперации остаётся для Москвы абсолютным приоритетом.