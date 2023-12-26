Более 100 боевиков ВСУ погибли по дороге домой из Авдеевки - источник
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКазачья бригада "Терек" на Соледарском направлении СВО
О гибели 108 военнослужащих армии Украины, которые отправились на новогодние праздники домой, сообщают украинские СМИ со ссылкой на политолога Виталия Бала. В связи с происшествием, он пожаловался на отсутствие траура в стране
"Я не писал, думал, что всё-таки будет какое-нибудь сообщение, траур, не было… Я уже не знаю, что должно произойти, чтобы действующая власть уже перестала скрывать наши потери и начала чествовать погибших. Так уже не может дальше продолжаться", – написал Бала в сети.
По его словам, перед праздниками, украинские военнослужащие тянули жребий, который давал возможность на семь дней вернуться к родным.
"Все кто вытянул жребий сели в автобусы и поехали, но не доехали. Семьям придёт горе. Речь идёт о 108 защитниках", – написал украинский политолог.
Ранее глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш сообщил о том, что российская армия начала третью волну штурма Авдеевки. По его словам, на этом участке фронта ВС РФ стали активнее применять военную технику.