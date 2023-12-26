https://ukraina.ru/20231226/1052393974.html

Более 100 боевиков ВСУ погибли по дороге домой из Авдеевки - источник

Более 100 боевиков ВСУ погибли по дороге домой из Авдеевки - источник - 26.12.2023 Украина.ру

Более 100 боевиков ВСУ погибли по дороге домой из Авдеевки - источник

О гибели 108 военнослужащих армии Украины, которые отправились на новогодние праздники домой, сообщают украинские СМИ со ссылкой на политолога Виталия Бала. В связи с происшествием, он пожаловался на отсутствие траура в стране

2023-12-26T00:29

2023-12-26T00:29

2023-12-26T00:29

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По его словам, перед праздниками, украинские военнослужащие тянули жребий, который давал возможность на семь дней вернуться к родным. Ранее глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш сообщил о том, что российская армия начала третью волну штурма Авдеевки. По его словам, на этом участке фронта ВС РФ стали активнее применять военную технику.

https://ukraina.ru/20231224/1052362664.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, всу, потери всу, авдеевка, сво, спецоперация, донбасс, вс рф