Украинская сторона заявила о начале третьей волны штурма ВС РФ Авдеевки
В понедельник, 25 декабря, глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш сообщил о том, что российская армия начала новую волну штурма Авдеевки. На этом участке фронта ВС РФ стали активнее применять военную технику
"Атаки наращивали постепенно, и вот дней восемь они очень активно применяют технику и, на мой взгляд, это тоже свидетельствует, что третья волна началась. Потому что очень долго они технику не применяли, а потом они поехали, даже несмотря на не очень благоприятные погодные условия", – заявил Барабаш.
По данным сводки Генштаба ВСУ, за сутки украинская армия якобы отразила 20 атак российской армии восточнее Новобахмутовки, Степового и самой Авдеевки, а также ещё 12 атак в районах Первомайского и Невельского.
Несмотря на мощный натиск российских подразделений, спикер Сил обороны Таврического направления Штупун считает, что реальной угрозы окружения Авдеевки нет.
"Сейчас мы стойко держим оборону. Угроза окружения и прорыва всегда есть, но мы подтягиваем резервы, переформатируемся, наносим врагу потери", – сказал он.
Ранее издание The Independent сообщило, что среди передовых украинских сил в Авдеевке растет тревога по поводу сокращения поставок оружия и боеприпасов со стороны Запада. Если ВСУ не получат дополнительную западную помощь, то потеряют город через несколько дней и понесут огромные потери.
До этого бывший командир террористического батальона "Айдар"* Евгений Дикий заявил, что Вооружённые силы Украины будут вынуждены покинуть Авдеевку до начала следующего года.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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