Украинская сторона заявила о начале третьей волны штурма ВС РФ Авдеевки - 25.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231225/1052393366.html
Украинская сторона заявила о начале третьей волны штурма ВС РФ Авдеевки
Украинская сторона заявила о начале третьей волны штурма ВС РФ Авдеевки - 25.12.2023 Украина.ру
Украинская сторона заявила о начале третьей волны штурма ВС РФ Авдеевки
В понедельник, 25 декабря, глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш сообщил о том, что российская армия начала новую волну штурма Авдеевки. На этом участке фронта ВС РФ стали активнее применять военную технику
2023-12-25T23:20
2023-12-25T23:20
новости
украина
всу
сво
авдеевка
окружение
вс рф
наступление
спецоперация
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/97/1034009758_0:27:850:505_1920x0_80_0_0_fc00a8477db770108ebb8eb481b0b77a.jpg
По данным сводки Генштаба ВСУ, за сутки украинская армия якобы отразила 20 атак российской армии восточнее Новобахмутовки, Степового и самой Авдеевки, а также ещё 12 атак в районах Первомайского и Невельского. Несмотря на мощный натиск российских подразделений, спикер Сил обороны Таврического направления Штупун считает, что реальной угрозы окружения Авдеевки нет. Ранее издание The Independent сообщило, что среди передовых украинских сил в Авдеевке растет тревога по поводу сокращения поставок оружия и боеприпасов со стороны Запада. Если ВСУ не получат дополнительную западную помощь, то потеряют город через несколько дней и понесут огромные потери. До этого бывший командир террористического батальона "Айдар"* Евгений Дикий заявил, что Вооружённые силы Украины будут вынуждены покинуть Авдеевку до начала следующего года.* Запрещённая в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20231223/1052339908.html
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/97/1034009758_72:0:780:531_1920x0_80_0_0_a922f416c80f410bdb99ba45eaabc0b3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всу, сво, авдеевка, окружение, вс рф, наступление, спецоперация, донецкая народная республика, донбасс
Новости, Украина, ВСУ, СВО, Авдеевка, окружение, ВС РФ, наступление, Спецоперация, Донецкая Народная Республика, Донбасс

Украинская сторона заявила о начале третьей волны штурма ВС РФ Авдеевки

23:20 25.12.2023
 
© foto-planeta.com/Lemeshko NikolayАвдеевка указатель название знак стела
Авдеевка указатель название знак стела
© foto-planeta.com/Lemeshko Nikolay
Читать в
В понедельник, 25 декабря, глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш сообщил о том, что российская армия начала новую волну штурма Авдеевки. На этом участке фронта ВС РФ стали активнее применять военную технику
"Атаки наращивали постепенно, и вот дней восемь они очень активно применяют технику и, на мой взгляд, это тоже свидетельствует, что третья волна началась. Потому что очень долго они технику не применяли, а потом они поехали, даже несмотря на не очень благоприятные погодные условия", – заявил Барабаш.
По данным сводки Генштаба ВСУ, за сутки украинская армия якобы отразила 20 атак российской армии восточнее Новобахмутовки, Степового и самой Авдеевки, а также ещё 12 атак в районах Первомайского и Невельского.
Несмотря на мощный натиск российских подразделений, спикер Сил обороны Таврического направления Штупун считает, что реальной угрозы окружения Авдеевки нет.
"Сейчас мы стойко держим оборону. Угроза окружения и прорыва всегда есть, но мы подтягиваем резервы, переформатируемся, наносим врагу потери", – сказал он.
Ранее издание The Independent сообщило, что среди передовых украинских сил в Авдеевке растет тревога по поводу сокращения поставок оружия и боеприпасов со стороны Запада. Если ВСУ не получат дополнительную западную помощь, то потеряют город через несколько дней и понесут огромные потери.
До этого бывший командир террористического батальона "Айдар"* Евгений Дикий заявил, что Вооружённые силы Украины будут вынуждены покинуть Авдеевку до начала следующего года.
* Запрещённая в России террористическая организация.
Зеленский ВСУ ООС АТО
23 декабря, 06:00
"Сотни тысяч убитых": политолог раскрыл, чем закончилась оперетка Зеленского и как США "морозят" УкраинуАмериканцы уже настаивают на перемирии, но Зеленский хочет увильнуть от заморозки конфликта на Украине. Потому что его "оперетка" закончилась кровью и сотнями тысяч убитых. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
 
НовостиУкраинаВСУСВОАвдеевкаокружениеВС РФнаступлениеСпецоперацияДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:20Украинская сторона заявила о начале третьей волны штурма ВС РФ Авдеевки
22:49Зеленский решил напугать российских лётчиков перспективой усиления ПВО
22:39Последствия уже видны: как живёт Европа и что происходит на топливном рынке России - Митрахович
22:24Серия взрывов прогремела в Одессе
22:08Украинского депутата посадили на пять лет за поддержку СВО
22:04Беспорядки в Сербии, где повторяют украинский вариант госпереворота. Решится ли Вучич опереться на Россию
21:51Тысячи мигрантов с Мексики пешком отправились в сторону границы США
21:13Польские фермеры угрожают снова заблокировать границу с Украиной в начале года
20:56Украинский блогер рассказал о повышении цен на нелегальный выезд из страны на 300%
20:25ВВП России вырастет на 3,5% по итогам 2023 года
20:06В ВСУ опровергли заявление об освобождении Марьинки
19:53Лукашенко сообщил о состоянии ядерного оружия РФ в Белоруссии
19:31Путин предложил Шойгу обсудить дальнейшие планы СВО
19:15Лукашенко заявил о последнем шансе Украины избежать краха
18:59В Киеве появились блокпосты с военными – СМИ
18:40Освобождение Марьинки, полмиллиона под ружьё. Итоги 25 декабря на Украине
18:32Примкнувший к ВСУ актёр Колесник погиб на фронте
18:25Верховная Рада хочет ввести на Украине праздник как у США – День благодарения Бога
18:15Неподведённые итоги Афганистана 1979-89
18:10ВС России полностью освободили Марьинку – Шойгу
Лента новостейМолния