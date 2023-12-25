https://ukraina.ru/20231225/1052393366.html

Украинская сторона заявила о начале третьей волны штурма ВС РФ Авдеевки

Украинская сторона заявила о начале третьей волны штурма ВС РФ Авдеевки - 25.12.2023 Украина.ру

Украинская сторона заявила о начале третьей волны штурма ВС РФ Авдеевки

В понедельник, 25 декабря, глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш сообщил о том, что российская армия начала новую волну штурма Авдеевки. На этом участке фронта ВС РФ стали активнее применять военную технику

2023-12-25T23:20

2023-12-25T23:20

2023-12-25T23:20

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По данным сводки Генштаба ВСУ, за сутки украинская армия якобы отразила 20 атак российской армии восточнее Новобахмутовки, Степового и самой Авдеевки, а также ещё 12 атак в районах Первомайского и Невельского. Несмотря на мощный натиск российских подразделений, спикер Сил обороны Таврического направления Штупун считает, что реальной угрозы окружения Авдеевки нет. Ранее издание The Independent сообщило, что среди передовых украинских сил в Авдеевке растет тревога по поводу сокращения поставок оружия и боеприпасов со стороны Запада. Если ВСУ не получат дополнительную западную помощь, то потеряют город через несколько дней и понесут огромные потери. До этого бывший командир террористического батальона "Айдар"* Евгений Дикий заявил, что Вооружённые силы Украины будут вынуждены покинуть Авдеевку до начала следующего года.* Запрещённая в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20231223/1052339908.html

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новости, украина, всу, сво, авдеевка, окружение, вс рф, наступление, спецоперация, донецкая народная республика, донбасс