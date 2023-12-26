Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации

Скоро начнут стрелять в военкомов. Украинские эксперты и политики о перспективах тотальной мобилизации На Украине обсуждают планы власти усилить мобилизацию внутри страны и идею вернуть из-за границы украинских мужчин призывного возраста с тем, чтобы и их поставить под ружье. Эксперты сомневаются в реалистичности такой идеи, но власть дает понять, что она не такая уж и фантастическая.