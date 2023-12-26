Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации - 26.12.2023 Украина.ру
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Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации
Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации - 26.12.2023 Украина.ру
Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации
В понедельник, 25 декабря, кабинет министров Украины внёс в Верховную Раду "Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учёта и прохождения военной службы". Соответствующий документ опубликован на сайте парламента
2023-12-26T00:11
2023-12-26T00:11
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мобилизация
верховная рада
законопроект
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Инициатором проекта закона указан премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Текст документа пока не публиковался. Ранее нардеп Марьяна Безуглая публиковала в сети некоторые фрагменты нового законопроекта по ужесточению мобилизации. В частности, предлагается омолодить призывной возраст до 25 лет, допустить к службе на фронте госслужащих, правоохранителей, прокуроров. Кроме того, предлагается ввести военный учёт за границей.
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Новости, Украина, мобилизация, Верховная Рада, законопроект, ВСУ, СВО

Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации

00:11 26.12.2023
 
© rada.gov.ua
© rada.gov.ua
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В понедельник, 25 декабря, кабинет министров Украины внёс в Верховную Раду "Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учёта и прохождения военной службы". Соответствующий документ опубликован на сайте парламента
Инициатором проекта закона указан премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Текст документа пока не публиковался.
Ранее нардеп Марьяна Безуглая публиковала в сети некоторые фрагменты нового законопроекта по ужесточению мобилизации. В частности, предлагается омолодить призывной возраст до 25 лет, допустить к службе на фронте госслужащих, правоохранителей, прокуроров. Кроме того, предлагается ввести военный учёт за границей.
Вчера, 08:18
Скоро начнут стрелять в военкомов. Украинские эксперты и политики о перспективах тотальной мобилизацииНа Украине обсуждают планы власти усилить мобилизацию внутри страны и идею вернуть из-за границы украинских мужчин призывного возраста с тем, чтобы и их поставить под ружье. Эксперты сомневаются в реалистичности такой идеи, но власть дает понять, что она не такая уж и фантастическая.
 
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