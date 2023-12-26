Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации
В понедельник, 25 декабря, кабинет министров Украины внёс в Верховную Раду "Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учёта и прохождения военной службы". Соответствующий документ опубликован на сайте парламента
Инициатором проекта закона указан премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Текст документа пока не публиковался.
Ранее нардеп Марьяна Безуглая публиковала в сети некоторые фрагменты нового законопроекта по ужесточению мобилизации. В частности, предлагается омолодить призывной возраст до 25 лет, допустить к службе на фронте госслужащих, правоохранителей, прокуроров. Кроме того, предлагается ввести военный учёт за границей.
Вчера, 08:18Скоро начнут стрелять в военкомов. Украинские эксперты и политики о перспективах тотальной мобилизацииНа Украине обсуждают планы власти усилить мобилизацию внутри страны и идею вернуть из-за границы украинских мужчин призывного возраста с тем, чтобы и их поставить под ружье. Эксперты сомневаются в реалистичности такой идеи, но власть дает понять, что она не такая уж и фантастическая.