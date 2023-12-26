https://ukraina.ru/20231226/1052384321.html

Славит Зеленского и выступает против переговоров. Чем занимается сотник Майдана Владимир Парасюк

Славит Зеленского и выступает против переговоров. Чем занимается сотник Майдана Владимир Парасюк - 26.12.2023 Украина.ру

Славит Зеленского и выступает против переговоров. Чем занимается сотник Майдана Владимир Парасюк

Одного из лидеров Евромайдана и экс-депутата Рады Владимира Парасюка 2-й Западный окружной военный суд РФ недавно заочно приговорил к 11 годам колонии по делу о нападении на российское консульство во Львове в 2016 году.

2023-12-26T08:39

2023-12-26T08:39

2023-12-26T08:39

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Парасюка признали виновным в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма, надругательстве над государственным флагом России и нападении на учреждения, которые пользуются международной защитой, совершенном в целях провокации войны. Также МВД России объявило Парасюка в международный розыск.Примечательно, что Парасюк с группой националистов тогда требовали освободить Надежду Савченко, которую после освобождения уже на Украине обвинили в терроризме.Сейчас Парасюк воюет в составе ВСУ в качестве рядового солдата. В начале этого года он был в Бахмуте-Артемовске, где заявлял, что российские войска никогда не возьмут этот город. В прошлом году он получил ранение в левое колено в боях в Северодонецке. В недавнем интервью он рассказывал, что большинства из тех, с кем он вступил в ВСУ, уже нет в живых. Сам он также опасается, что уже не увидит своего сына.Он призывает не недооценивать российскую армию, но считает главкома ВСУ Валерия Залужного "феноменальным полководцем". Однако и Зеленского считает "своим президентом", так как в свое время был очень обижен на Петра Порошенко."Я был счастлив, когда Зеленский стал президентом. Он подарил мне два билета на свое шоу", - говорит бывший лидер Евромайдана. Парасюк призывает всех, кому не нравится Зеленский, выехать из страны, словно не понимая, что мужчинам и женщинам-медикам выезд из страны закрыт.Лидер и сотник Майдана по иронии судьбы родился в селе Львовской области под названием Майдан. Студент-недоучка, отчисленный за неуспеваемость, в университете вступает в радикальную националистическую организацию Конгресс украинских националистов (КУН), прославившуюся вандализмом в отношении советских памятников.В рядах КУН Парасюк становится боевиком, проходя тренировку в лагерях на западной Украине. Подрабатывал он видеооператором на свадьбах, а также приторговывал на львовских рынках.В ноябре 2013 года вместе со своим отцом Зиновием Парасюком он мчится в Киев на Майдан, где с группой боевиков занимает здание консерватории, из которой впоследствии снайперы будут стрелять по участникам Майдана и милиционерам. В день переворота, 21 февраля 2014 года, Парасюк, сознавая, сколько он всего натворил, призвал толпу штурмовать правительственный квартал. Предыдущие договоренности с Виктором Януковичем при посредничестве Франции и Германии были выброшены на помойку."Мы поняли, что метод только один – выдвинуть ультиматум. На какие переговоры можно идти?", - рассказывал впоследствии Парасюк. Для него промедление было смерти подобно, так как следствие могло выйти на него и его отца по делу о расстрелах на Майдане.После начала войны в Донбассе Парасюки пошли в АТО, а Владимир стал командиром роты националистического батальона "Днепр-1", сформированного в Днепропетровске на средства ныне опального олигарха Игоря Коломойского. В бою за Иловайск в августе 2014 года Владимир Парасюк попал в плен к военным ДНР, но был обменян через 3 дня. По словам Парасюка, его просто не опознали. По возвращении из плена Парасюк сразу же вступил в предвыборную борьбу и был избран нардепом.За всю свою каденцию депутата Рады Владимир Парасюк прославился многочисленными драками, в которые лез по поводу и без повода. Ударил экс-спикера Владимира Литвина, предлагавшего Парасюку перестать истошно орать. Ударил депутата Виктора Бондара, назвавшего "Правый сектор" (Организация, деятельность которой запрещена в РФ) бандой. Приложил депутата от Блока Петра Порошенко Максима Курячего, заявившего, что Парасюк пиарится на крови.В Раде был также организатором массовых драк с участием ультраправых депутатов, которые свои решения продвигали не большинством голосов и не прениями, а лишь с помощью прямого насилия. Дрался Парасюк с судьями и прокурорами, когда его не удовлетворяло их решение. Уголовных дел против Парасюка было открыто более десятка, однако никаких последствий для него не было. В качестве депутата он также взял на поруки около тридцати украинских военных, обвиненных на Украине в совершении военных преступлений.В 2017 году Парасюк вместе с другими националистами инициировал блокаду территорий Л/ДНР. На блокпосту в Славянске их остановила полиция. Встреча закончилась ранением нескольких полицейских, а блокаду впоследствии узаконили.В парламент нового созыва Парасюк уже не попал, пришлось ему возвращаться во Львов и снова пробиваться случайными заработками. С началом СВО Владимир Парасюк вступил солдатом в ряды ВСУ. Он не раз заявлял, что выступает против переговоров и мирного урегулирования. Слово переговоры Парасюк не выносит на дух, вспыхивает и лезет в драку моментально. Боевые действия для него – родная стихия, так как возвращаться и торговать на рынке во Львове он явно не собирается. В конце концов, очередной российский снаряд его добьет, сколько бы он ни пел хвалу Зеленскому.

https://ukraina.ru/20220510/1033936461.html

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эксклюзив, украина, владимир парасюк, владимир зеленский, евромайдан