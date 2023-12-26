https://ukraina.ru/20231226/1052375056.html
"Русский солдат не подведет": эксперт о том, готова ли Россия выйти из обороны и перейти к наступлению
"Русский солдат не подведет": эксперт о том, готова ли Россия выйти из обороны и перейти к наступлению - 26.12.2023 Украина.ру
"Русский солдат не подведет": эксперт о том, готова ли Россия выйти из обороны и перейти к наступлению
Сейчас Генеральным штабом ВС РФ в качестве тактики выбрана активная оборона. Но российская армия способна не только обороняться, но и уверенно идти вперед. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
2023-12-26T04:10
2023-12-26T04:10
2023-12-26T04:10
новости
украина
россия
сво
наступление
армия
оборона
командование
генштаб
фронт
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Россия способна не только обороняться, но и уверенно идти вперед. Но для этого нужны гораздо большие силы и средства, чем те, что используются российской армией сейчас в СВО, рассказал депутат.Один из самых распространенных вопросов, которым озабочены бойцы армии РФ, защищающие страну на линии боевого соприкосновения, это готова ли Россия к генеральному наступлению, добавил политик.Пока Генеральным штабом ВС РФ в качестве тактики выбрана активная оборона. Но в реальности российские войска на всем протяжении фронта целиком контролируют ситуацию и фактически постоянно атакуют противника, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231224/1052344073.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сво, наступление, армия, оборона, командование, генштаб, фронт, спецоперация, атака
Новости, Украина, Россия, СВО, наступление, Армия, оборона, командование, Генштаб, фронт, Спецоперация, атака
"Русский солдат не подведет": эксперт о том, готова ли Россия выйти из обороны и перейти к наступлению
Сейчас Генеральным штабом ВС РФ в качестве тактики выбрана активная оборона. Но российская армия способна не только обороняться, но и уверенно идти вперед. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев