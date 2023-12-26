https://ukraina.ru/20231226/1052375056.html

"Русский солдат не подведет": эксперт о том, готова ли Россия выйти из обороны и перейти к наступлению

"Русский солдат не подведет": эксперт о том, готова ли Россия выйти из обороны и перейти к наступлению - 26.12.2023 Украина.ру

"Русский солдат не подведет": эксперт о том, готова ли Россия выйти из обороны и перейти к наступлению

Сейчас Генеральным штабом ВС РФ в качестве тактики выбрана активная оборона. Но российская армия способна не только обороняться, но и уверенно идти вперед. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев

2023-12-26T04:10

2023-12-26T04:10

2023-12-26T04:10

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генштаб

фронт

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Россия способна не только обороняться, но и уверенно идти вперед. Но для этого нужны гораздо большие силы и средства, чем те, что используются российской армией сейчас в СВО, рассказал депутат.Один из самых распространенных вопросов, которым озабочены бойцы армии РФ, защищающие страну на линии боевого соприкосновения, это готова ли Россия к генеральному наступлению, добавил политик.Пока Генеральным штабом ВС РФ в качестве тактики выбрана активная оборона. Но в реальности российские войска на всем протяжении фронта целиком контролируют ситуацию и фактически постоянно атакуют противника, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231224/1052344073.html

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новости, украина, россия, сво, наступление, армия, оборона, командование, генштаб, фронт, спецоперация, атака