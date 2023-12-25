Александр Камкин: Вучич — не трус, поэтому Россия может помочь Сербии новым оружием - 25.12.2023 Украина.ру
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Александр Камкин: Вучич — не трус, поэтому Россия может помочь Сербии новым оружием
Александр Камкин: Вучич — не трус, поэтому Россия может помочь Сербии новым оружием - 25.12.2023 Украина.ру
Александр Камкин: Вучич — не трус, поэтому Россия может помочь Сербии новым оружием
Сербию нам терять ни в коем случае нельзя, это будет очень серьезный проигрыш российской дипломатии на Балканах, считает политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
2023-12-25T14:12
2023-12-25T14:12
интервью
александр вучич
виктор янукович
сербия
оружие
косово
майдан
ес
берлин
брюссель
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.До начала протестов оппозиции в Белграде МИД Германии заявил, что зафиксированные на парламентских выборах в Сербии нарушения неприемлемы для страны, которая стремится стать членом ЕС. Попытки штурма РИК в сербской столице официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала техниками майданных переворотов в интересах коллективного Запада.- Александр Константинович, насколько соответствует интересам ЕС и Берлина, в частности, происходящее в Сербии?- Европа, прежде всего Брюссель и Берлин, нацелены на полное подчинение сербской политики интересам Евросоюза, на агрессивное поглощение Сербии структурами ЕС, поэтому они давят на Вучича с целью признания Косово и полного расторжения связей с Россией. Очевидно, что попытка майданизации, как заявил и.о. мэра Белграда, готовились с подачи Запада.Лидеры оппозиции Чедомир Стойкович и другие выходцы из гнезда Сороса пытались раскачать ситуацию, используя трагедию в белградской школе, где был "колумбайн"*, и провокацию в монстрах на севере Косово, чтобы мобилизовать своих сторонников в Белграде по образцу цветной революции 2000 года, когда был свергнут Слободан Милошевич.Спецслужбы России предупредили о готовящихся беспорядках, о чем официально заявили власти Сербии. Это подчёркивает особый режим отношений между нашими странами. Белград сейчас становится точкой притяжения для огромного количества мировых игроков, не только ЕС и России. Огромное количество разведывательной резидентуры из более чем 30 стран активно работает в этой европейской столице. Очень много интересов у США и стран Ближнего Востока, потому что речь идет о больших инвестициях, которые за последние 10 лет делали и ОАЭ, и Саудовская Аравия, и Турция, и Китай. Вучич здесь вынужден осторожно лавировать. Внеочередные парламентские выборы были его попыткой закрепить результаты своей партии, так как была очевидна подготовка цветной революции.- Говоря о майданных технологиях, сразу вспоминается печальный пример Украины и Януковича, который также проводил разновекторную политику. Есть ли личная мера ответственности Вучича в недавних событиях, и что ждет эту страну дальше?- Любой лидер страны несет персональную ответственность за происходящее. В отличие от Украины Сербия отделена от России недружественными государствами, поэтому ситуация — намного сложнее, чем была у Януковича.Но, в отличие от Януковича, Вучич — явно не трус, хотя он лавирует в крайне сложной ситуации, потому что на него оказывается беспрецедентное давление со стороны западных партнеров. Поэтому его личная ответственность очень высока, но пока он справляется.- Чем Россия может помочь Белграду в настоящей ситуации?- Это и укрепление безопасности, и поставки современного вооружения, потому что нельзя исключать, что Косово будут использовать и в силовом ключе, попытки албанцев полностью выдавить остатки сербского населения. Это и дипломатическая поддержка по линии ООН, возможно, присутствие военных советников, какие-то совместные действия в гуманитарном плане. Сербию нам терять ни в коем случае нельзя, это будет очень серьезный проигрыш российской дипломатии на Балканах.- Можно ли ожидать, что чем хуже будут дела у Украине на фронте СВО, тем чаще будут проявления майданной активности в сопредельных с нами странах?- Если говорить о Сербии, там майдан готовят уже лет 10. Сейчас мы наблюдаем конечную фазу, когда проект нужно каким-то образом реализовывать. Но вы правы. Вместо Украины будут придумывать другие горячие точки, потому что в мире идет образование мегаблоков, которые в конкурентных отношениях друг с другом будут находиться в течение нескольких десятилетий. Евроатлантический блок — и Евразийский, с другой стороны. Пока это только общие контуры каких-то объединений, но это становится все более очевидным.На линиях разломов этих объединений, не будем называть их интеграционными, скорее, это объединения по общим интересам, будут вестись локальные конфликты, чтобы подорвать безопасность и благосостояние друг друга. Поэтому нельзя исключать, что помимо Балкан, будут сложные ситуации и в Средней Азии, и в Закавказье, и на Дальнем Востоке. Украина – это только стартовая точка к большому переделу мира. И даже при успешном окончании СВО глобальная нестабильность в мире не закончится.- Мы считаем Сербию традиционно русофильской страной, но почему тогда пророссийские партии не прошли в парламент на этих выборах?- Хороший вопрос, потому что помимо партии Вучича есть более пророссийские движения. Возможно, люди пытались оказать поддержку действующему президенту, чтобы не было раздрая и шатания. Возможно, умеренная позиция Вучича, который пытается сохранить статус-кво, находит большую поддержку, чем более явная пророссийская позиция, потому что сербы помнят, как Россия не смогла помочь в 1999 году (Бомбардировки Югославии силами НАТО в документах НАТО — операция "Союзная сила" - ред.). Это был большой позор для нашей станы, но тогда ситуация была иная. Видимо, политика аккуратных шагов в условиях фактической блокады Сербии агрессивно настроенных стран находит большее понимание у населения.*Организация с таким названием запрещена в России
https://ukraina.ru/20221123/1041062337.html
https://ukraina.ru/20231223/1052343053.html
https://ukraina.ru/20231225/1052371634.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, александр вучич, виктор янукович, сербия, оружие, косово, майдан, ес, берлин, брюссель
Интервью, Александр Вучич, Виктор Янукович, Сербия, оружие, Косово, Майдан, ЕС, Берлин, Брюссель

Александр Камкин: Вучич — не трус, поэтому Россия может помочь Сербии новым оружием

14:12 25.12.2023
 
© Sputnik / Arpi BeglaryanАлександр Камкин интервью
Александр Камкин интервью
© Sputnik / Arpi Beglaryan
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Сербию нам терять ни в коем случае нельзя, это будет очень серьезный проигрыш российской дипломатии на Балканах, считает политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
До начала протестов оппозиции в Белграде МИД Германии заявил, что зафиксированные на парламентских выборах в Сербии нарушения неприемлемы для страны, которая стремится стать членом ЕС.
Попытки штурма РИК в сербской столице официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала техниками майданных переворотов в интересах коллективного Запада.
- Александр Константинович, насколько соответствует интересам ЕС и Берлина, в частности, происходящее в Сербии?
- Европа, прежде всего Брюссель и Берлин, нацелены на полное подчинение сербской политики интересам Евросоюза, на агрессивное поглощение Сербии структурами ЕС, поэтому они давят на Вучича с целью признания Косово и полного расторжения связей с Россией.
Очевидно, что попытка майданизации, как заявил и.о. мэра Белграда, готовились с подачи Запада.
Лидеры оппозиции Чедомир Стойкович и другие выходцы из гнезда Сороса пытались раскачать ситуацию, используя трагедию в белградской школе, где был "колумбайн"*, и провокацию в монстрах на севере Косово, чтобы мобилизовать своих сторонников в Белграде по образцу цветной революции 2000 года, когда был свергнут Слободан Милошевич.
Александр Камкин
23 ноября 2022, 13:59
Александр Камкин: кто он
Спецслужбы России предупредили о готовящихся беспорядках, о чем официально заявили власти Сербии. Это подчёркивает особый режим отношений между нашими странами.
Белград сейчас становится точкой притяжения для огромного количества мировых игроков, не только ЕС и России.
Огромное количество разведывательной резидентуры из более чем 30 стран активно работает в этой европейской столице. Очень много интересов у США и стран Ближнего Востока, потому что речь идет о больших инвестициях, которые за последние 10 лет делали и ОАЭ, и Саудовская Аравия, и Турция, и Китай.
Вучич здесь вынужден осторожно лавировать. Внеочередные парламентские выборы были его попыткой закрепить результаты своей партии, так как была очевидна подготовка цветной революции.
- Говоря о майданных технологиях, сразу вспоминается печальный пример Украины и Януковича, который также проводил разновекторную политику. Есть ли личная мера ответственности Вучича в недавних событиях, и что ждет эту страну дальше?
- Любой лидер страны несет персональную ответственность за происходящее. В отличие от Украины Сербия отделена от России недружественными государствами, поэтому ситуация — намного сложнее, чем была у Януковича.
Но, в отличие от Януковича, Вучич — явно не трус, хотя он лавирует в крайне сложной ситуации, потому что на него оказывается беспрецедентное давление со стороны западных партнеров. Поэтому его личная ответственность очень высока, но пока он справляется.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Сербия А. Вучичем в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
23 декабря, 18:14
Протесты в Белграде: готовит ли Запад "майдан" в СербииСербская оппозиция пытается оспорить результаты внеочередных парламентских и местных выборов, прошедших 17 декабря. В Белграде, а теперь и в других городах страны каждый вечер проходят уличные акции, участники которых перекрывают улицы и блокируют работу государственных учреждений.
- Чем Россия может помочь Белграду в настоящей ситуации?
- Это и укрепление безопасности, и поставки современного вооружения, потому что нельзя исключать, что Косово будут использовать и в силовом ключе, попытки албанцев полностью выдавить остатки сербского населения.
Это и дипломатическая поддержка по линии ООН, возможно, присутствие военных советников, какие-то совместные действия в гуманитарном плане. Сербию нам терять ни в коем случае нельзя, это будет очень серьезный проигрыш российской дипломатии на Балканах.
- Можно ли ожидать, что чем хуже будут дела у Украине на фронте СВО, тем чаще будут проявления майданной активности в сопредельных с нами странах?
- Если говорить о Сербии, там майдан готовят уже лет 10. Сейчас мы наблюдаем конечную фазу, когда проект нужно каким-то образом реализовывать.
Но вы правы. Вместо Украины будут придумывать другие горячие точки, потому что в мире идет образование мегаблоков, которые в конкурентных отношениях друг с другом будут находиться в течение нескольких десятилетий. Евроатлантический блок — и Евразийский, с другой стороны. Пока это только общие контуры каких-то объединений, но это становится все более очевидным.
На линиях разломов этих объединений, не будем называть их интеграционными, скорее, это объединения по общим интересам, будут вестись локальные конфликты, чтобы подорвать безопасность и благосостояние друг друга. Поэтому нельзя исключать, что помимо Балкан, будут сложные ситуации и в Средней Азии, и в Закавказье, и на Дальнем Востоке.
Украина – это только стартовая точка к большому переделу мира. И даже при успешном окончании СВО глобальная нестабильность в мире не закончится.
- Мы считаем Сербию традиционно русофильской страной, но почему тогда пророссийские партии не прошли в парламент на этих выборах?
- Хороший вопрос, потому что помимо партии Вучича есть более пророссийские движения. Возможно, люди пытались оказать поддержку действующему президенту, чтобы не было раздрая и шатания.
Возможно, умеренная позиция Вучича, который пытается сохранить статус-кво, находит большую поддержку, чем более явная пророссийская позиция, потому что сербы помнят, как Россия не смогла помочь в 1999 году (Бомбардировки Югославии силами НАТО в документах НАТО — операция "Союзная сила" - ред.). Это был большой позор для нашей станы, но тогда ситуация была иная.
Видимо, политика аккуратных шагов в условиях фактической блокады Сербии агрессивно настроенных стран находит большее понимание у населения.
Миша Вацич интервью
10:29
Миша Вацич: Сейчас Российская Федерация — это защитник суверенных странО целях очередного визита в Донецкую Народную Республику, планах и конкретных предложениях, Донецке "тогда" и "сейчас", а также о перспективах развития сербско-российских отношений и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал сербский политик и общественный деятель, лидер партии "Сербская десница" Миша Вацич.
*Организация с таким названием запрещена в России
 
ИнтервьюАлександр ВучичВиктор ЯнуковичСербияоружиеКосовоМайданЕСБерлинБрюссель
 
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