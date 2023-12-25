https://ukraina.ru/20231225/1052377932.html

Александр Камкин: Вучич — не трус, поэтому Россия может помочь Сербии новым оружием

Александр Камкин: Вучич — не трус, поэтому Россия может помочь Сербии новым оружием - 25.12.2023 Украина.ру

Александр Камкин: Вучич — не трус, поэтому Россия может помочь Сербии новым оружием

Сербию нам терять ни в коем случае нельзя, это будет очень серьезный проигрыш российской дипломатии на Балканах, считает политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин

2023-12-25T14:12

2023-12-25T14:12

2023-12-25T14:12

интервью

александр вучич

виктор янукович

сербия

оружие

косово

майдан

ес

берлин

брюссель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041049257_37:0:850:457_1920x0_80_0_0_03b11603dac7e50ed195e69c0ba7ef87.jpg.webp

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.До начала протестов оппозиции в Белграде МИД Германии заявил, что зафиксированные на парламентских выборах в Сербии нарушения неприемлемы для страны, которая стремится стать членом ЕС. Попытки штурма РИК в сербской столице официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала техниками майданных переворотов в интересах коллективного Запада.- Александр Константинович, насколько соответствует интересам ЕС и Берлина, в частности, происходящее в Сербии?- Европа, прежде всего Брюссель и Берлин, нацелены на полное подчинение сербской политики интересам Евросоюза, на агрессивное поглощение Сербии структурами ЕС, поэтому они давят на Вучича с целью признания Косово и полного расторжения связей с Россией. Очевидно, что попытка майданизации, как заявил и.о. мэра Белграда, готовились с подачи Запада.Лидеры оппозиции Чедомир Стойкович и другие выходцы из гнезда Сороса пытались раскачать ситуацию, используя трагедию в белградской школе, где был "колумбайн"*, и провокацию в монстрах на севере Косово, чтобы мобилизовать своих сторонников в Белграде по образцу цветной революции 2000 года, когда был свергнут Слободан Милошевич.Спецслужбы России предупредили о готовящихся беспорядках, о чем официально заявили власти Сербии. Это подчёркивает особый режим отношений между нашими странами. Белград сейчас становится точкой притяжения для огромного количества мировых игроков, не только ЕС и России. Огромное количество разведывательной резидентуры из более чем 30 стран активно работает в этой европейской столице. Очень много интересов у США и стран Ближнего Востока, потому что речь идет о больших инвестициях, которые за последние 10 лет делали и ОАЭ, и Саудовская Аравия, и Турция, и Китай. Вучич здесь вынужден осторожно лавировать. Внеочередные парламентские выборы были его попыткой закрепить результаты своей партии, так как была очевидна подготовка цветной революции.- Говоря о майданных технологиях, сразу вспоминается печальный пример Украины и Януковича, который также проводил разновекторную политику. Есть ли личная мера ответственности Вучича в недавних событиях, и что ждет эту страну дальше?- Любой лидер страны несет персональную ответственность за происходящее. В отличие от Украины Сербия отделена от России недружественными государствами, поэтому ситуация — намного сложнее, чем была у Януковича.Но, в отличие от Януковича, Вучич — явно не трус, хотя он лавирует в крайне сложной ситуации, потому что на него оказывается беспрецедентное давление со стороны западных партнеров. Поэтому его личная ответственность очень высока, но пока он справляется.- Чем Россия может помочь Белграду в настоящей ситуации?- Это и укрепление безопасности, и поставки современного вооружения, потому что нельзя исключать, что Косово будут использовать и в силовом ключе, попытки албанцев полностью выдавить остатки сербского населения. Это и дипломатическая поддержка по линии ООН, возможно, присутствие военных советников, какие-то совместные действия в гуманитарном плане. Сербию нам терять ни в коем случае нельзя, это будет очень серьезный проигрыш российской дипломатии на Балканах.- Можно ли ожидать, что чем хуже будут дела у Украине на фронте СВО, тем чаще будут проявления майданной активности в сопредельных с нами странах?- Если говорить о Сербии, там майдан готовят уже лет 10. Сейчас мы наблюдаем конечную фазу, когда проект нужно каким-то образом реализовывать. Но вы правы. Вместо Украины будут придумывать другие горячие точки, потому что в мире идет образование мегаблоков, которые в конкурентных отношениях друг с другом будут находиться в течение нескольких десятилетий. Евроатлантический блок — и Евразийский, с другой стороны. Пока это только общие контуры каких-то объединений, но это становится все более очевидным.На линиях разломов этих объединений, не будем называть их интеграционными, скорее, это объединения по общим интересам, будут вестись локальные конфликты, чтобы подорвать безопасность и благосостояние друг друга. Поэтому нельзя исключать, что помимо Балкан, будут сложные ситуации и в Средней Азии, и в Закавказье, и на Дальнем Востоке. Украина – это только стартовая точка к большому переделу мира. И даже при успешном окончании СВО глобальная нестабильность в мире не закончится.- Мы считаем Сербию традиционно русофильской страной, но почему тогда пророссийские партии не прошли в парламент на этих выборах?- Хороший вопрос, потому что помимо партии Вучича есть более пророссийские движения. Возможно, люди пытались оказать поддержку действующему президенту, чтобы не было раздрая и шатания. Возможно, умеренная позиция Вучича, который пытается сохранить статус-кво, находит большую поддержку, чем более явная пророссийская позиция, потому что сербы помнят, как Россия не смогла помочь в 1999 году (Бомбардировки Югославии силами НАТО в документах НАТО — операция "Союзная сила" - ред.). Это был большой позор для нашей станы, но тогда ситуация была иная. Видимо, политика аккуратных шагов в условиях фактической блокады Сербии агрессивно настроенных стран находит большее понимание у населения.*Организация с таким названием запрещена в России

https://ukraina.ru/20221123/1041062337.html

https://ukraina.ru/20231223/1052343053.html

https://ukraina.ru/20231225/1052371634.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, александр вучич, виктор янукович, сербия, оружие, косово, майдан, ес, берлин, брюссель