Александр Камкин: Вучич — не трус, поэтому Россия может помочь Сербии новым оружием
© Sputnik / Arpi BeglaryanАлександр Камкин интервью
© Sputnik / Arpi Beglaryan
Сербию нам терять ни в коем случае нельзя, это будет очень серьезный проигрыш российской дипломатии на Балканах, считает политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
До начала протестов оппозиции в Белграде МИД Германии заявил, что зафиксированные на парламентских выборах в Сербии нарушения неприемлемы для страны, которая стремится стать членом ЕС.
Попытки штурма РИК в сербской столице официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала техниками майданных переворотов в интересах коллективного Запада.
- Александр Константинович, насколько соответствует интересам ЕС и Берлина, в частности, происходящее в Сербии?
- Европа, прежде всего Брюссель и Берлин, нацелены на полное подчинение сербской политики интересам Евросоюза, на агрессивное поглощение Сербии структурами ЕС, поэтому они давят на Вучича с целью признания Косово и полного расторжения связей с Россией.
Очевидно, что попытка майданизации, как заявил и.о. мэра Белграда, готовились с подачи Запада.
Лидеры оппозиции Чедомир Стойкович и другие выходцы из гнезда Сороса пытались раскачать ситуацию, используя трагедию в белградской школе, где был "колумбайн"*, и провокацию в монстрах на севере Косово, чтобы мобилизовать своих сторонников в Белграде по образцу цветной революции 2000 года, когда был свергнут Слободан Милошевич.
23 ноября 2022, 13:59Александр Камкин: кто он
Спецслужбы России предупредили о готовящихся беспорядках, о чем официально заявили власти Сербии. Это подчёркивает особый режим отношений между нашими странами.
Белград сейчас становится точкой притяжения для огромного количества мировых игроков, не только ЕС и России.
Огромное количество разведывательной резидентуры из более чем 30 стран активно работает в этой европейской столице. Очень много интересов у США и стран Ближнего Востока, потому что речь идет о больших инвестициях, которые за последние 10 лет делали и ОАЭ, и Саудовская Аравия, и Турция, и Китай.
Вучич здесь вынужден осторожно лавировать. Внеочередные парламентские выборы были его попыткой закрепить результаты своей партии, так как была очевидна подготовка цветной революции.
- Говоря о майданных технологиях, сразу вспоминается печальный пример Украины и Януковича, который также проводил разновекторную политику. Есть ли личная мера ответственности Вучича в недавних событиях, и что ждет эту страну дальше?
- Любой лидер страны несет персональную ответственность за происходящее. В отличие от Украины Сербия отделена от России недружественными государствами, поэтому ситуация — намного сложнее, чем была у Януковича.
Но, в отличие от Януковича, Вучич — явно не трус, хотя он лавирует в крайне сложной ситуации, потому что на него оказывается беспрецедентное давление со стороны западных партнеров. Поэтому его личная ответственность очень высока, но пока он справляется.
23 декабря, 18:14Протесты в Белграде: готовит ли Запад "майдан" в СербииСербская оппозиция пытается оспорить результаты внеочередных парламентских и местных выборов, прошедших 17 декабря. В Белграде, а теперь и в других городах страны каждый вечер проходят уличные акции, участники которых перекрывают улицы и блокируют работу государственных учреждений.
- Чем Россия может помочь Белграду в настоящей ситуации?
- Это и укрепление безопасности, и поставки современного вооружения, потому что нельзя исключать, что Косово будут использовать и в силовом ключе, попытки албанцев полностью выдавить остатки сербского населения.
Это и дипломатическая поддержка по линии ООН, возможно, присутствие военных советников, какие-то совместные действия в гуманитарном плане. Сербию нам терять ни в коем случае нельзя, это будет очень серьезный проигрыш российской дипломатии на Балканах.
- Можно ли ожидать, что чем хуже будут дела у Украине на фронте СВО, тем чаще будут проявления майданной активности в сопредельных с нами странах?
- Если говорить о Сербии, там майдан готовят уже лет 10. Сейчас мы наблюдаем конечную фазу, когда проект нужно каким-то образом реализовывать.
Но вы правы. Вместо Украины будут придумывать другие горячие точки, потому что в мире идет образование мегаблоков, которые в конкурентных отношениях друг с другом будут находиться в течение нескольких десятилетий. Евроатлантический блок — и Евразийский, с другой стороны. Пока это только общие контуры каких-то объединений, но это становится все более очевидным.
На линиях разломов этих объединений, не будем называть их интеграционными, скорее, это объединения по общим интересам, будут вестись локальные конфликты, чтобы подорвать безопасность и благосостояние друг друга. Поэтому нельзя исключать, что помимо Балкан, будут сложные ситуации и в Средней Азии, и в Закавказье, и на Дальнем Востоке.
Украина – это только стартовая точка к большому переделу мира. И даже при успешном окончании СВО глобальная нестабильность в мире не закончится.
- Мы считаем Сербию традиционно русофильской страной, но почему тогда пророссийские партии не прошли в парламент на этих выборах?
- Хороший вопрос, потому что помимо партии Вучича есть более пророссийские движения. Возможно, люди пытались оказать поддержку действующему президенту, чтобы не было раздрая и шатания.
Возможно, умеренная позиция Вучича, который пытается сохранить статус-кво, находит большую поддержку, чем более явная пророссийская позиция, потому что сербы помнят, как Россия не смогла помочь в 1999 году (Бомбардировки Югославии силами НАТО в документах НАТО — операция "Союзная сила" - ред.). Это был большой позор для нашей станы, но тогда ситуация была иная.
Видимо, политика аккуратных шагов в условиях фактической блокады Сербии агрессивно настроенных стран находит большее понимание у населения.
10:29Миша Вацич: Сейчас Российская Федерация — это защитник суверенных странО целях очередного визита в Донецкую Народную Республику, планах и конкретных предложениях, Донецке "тогда" и "сейчас", а также о перспективах развития сербско-российских отношений и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал сербский политик и общественный деятель, лидер партии "Сербская десница" Миша Вацич.
*Организация с таким названием запрещена в России