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Последствия уже видны: как живёт Европа и что происходит на топливном рынке России - Митрахович

Последствия уже видны: как живёт Европа и что происходит на топливном рынке России - Митрахович - 25.12.2023 Украина.ру

Последствия уже видны: как живёт Европа и что происходит на топливном рынке России - Митрахович

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал Украина.ру, 25.12.2023

2023-12-25T13:33

2023-12-25T13:33

2023-12-25T13:33

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал о том, в чём отличия последствий антироссийских санкций для США и ЕС, что происходит с энергетикой Украины и дал прогноз относительно цен на автомобильное топливо в России.#Митрахович #Россия #Украина #США #Европа #Евросоюз #ЕС #экономика #энергетика #промышленность #топливо #ПСГ #газ #бензин #экспорт #рынок #РФ

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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