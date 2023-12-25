https://ukraina.ru/20231225/1052377105.html
Последствия уже видны: как живёт Европа и что происходит на топливном рынке России - Митрахович
Последствия уже видны: как живёт Европа и что происходит на топливном рынке России - Митрахович - 25.12.2023 Украина.ру
Последствия уже видны: как живёт Европа и что происходит на топливном рынке России - Митрахович
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал Украина.ру, 25.12.2023
2023-12-25T13:33
2023-12-25T13:33
2023-12-25T13:33
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру рассказал о том, в чём отличия последствий антироссийских санкций для США и ЕС, что происходит с энергетикой Украины и дал прогноз относительно цен на автомобильное топливо в России.#Митрахович #Россия #Украина #США #Европа #Евросоюз #ЕС #экономика #энергетика #промышленность #топливо #ПСГ #газ #бензин #экспорт #рынок #РФ
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, станислав митрахович, россия, украина, сша, европа, евросоюз, ес, экономика, энергетика, промышленность, топливо, газ, бензин, экспорт, рынок, видео
Новости, Станислав Митрахович, Россия, Украина, США, Европа, Евросоюз, ЕС, экономика, энергетика, промышленность, топливо, газ, Бензин, экспорт, рынок
Последствия уже видны: как живёт Европа и что происходит на топливном рынке России - Митрахович
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру
рассказал о том, в чём отличия последствий антироссийских санкций для США и ЕС, что происходит с энергетикой Украины и дал прогноз относительно цен на автомобильное топливо в России.
#Митрахович #Россия #Украина #США #Европа #Евросоюз #ЕС #экономика #энергетика #промышленность #топливо #ПСГ #газ #бензин #экспорт #рынок #РФ