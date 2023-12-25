Медведев назвал Декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Киева филькиной грамотой - 25.12.2023 Украина.ру
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Медведев назвал Декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Киева филькиной грамотой
Медведев назвал Декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Киева филькиной грамотой - 25.12.2023 Украина.ру
Медведев назвал Декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Киева филькиной грамотой
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 25 декабря в своем телеграм-канале назвал Декларацию Евросоюза по гарантиям безопасности для Киева филькиной грамотой
2023-12-25T09:44
2023-12-25T10:02
нато
дмитрий медведев
новости
украина
декларация
безопасность
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"Полуразложившийся бандеровский режим запустил новую тему создания антироссийского консенсуса. Это Декларация ЕС по гарантиям безопасности для Украины. Очевидно, в самой этой декларации вообще нет никакой добавленной ценности. Декларация – всего лишь публичное заявление, а значит, филькина грамота", - написал он.Однако, как отметил Медведев, из декларации вытекает возможность заключения соглашений с отдельными странами, в которых уже будут перечислены условия обеспечения безопасности.По его словам, таким образом выстраивается модель: "в НАТО вас не возьмём, не хотим войны с Россией, но в индивидуальном порядке ни в чем себе не отказывайте"."И тут вопрос уже в том, как они будут трактовать ст. 5 Вашингтонского договора. Иными словами, когда Россия нанесет удар по такой базе (а это неизбежно случится, поскольку военнослужащие базы специально прибыли воевать против нас), будут ли готовы страны Альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО?" - написал зампред Совбеза РФ.По его словам, удар по любой военной базе является основанием для применения статьи 6 этого договора ("вооружённое нападение… на вооружённые силы, суда или летательные аппараты какой-либо из договаривающихся сторон"). А ответ, по словам Медведева, не обязательно должен быть военным и коллективным, как сказано в той же статье 5 договора."Ответ заключается в "оказании помощи" в виде немедленного осуществления "такого индивидуального или совместного действия, которое (сторона или стороны) сочтёт необходимым, включая применение вооружённой силы". То есть можно отвечать вместе, а можно оставить страну - владельца базы на Украине в одиночестве. Можно вооружённым путём, а можно иначе", - написал он.
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нато, дмитрий медведев, новости, украина, декларация, безопасность
НАТО, Дмитрий Медведев, Новости, Украина, декларация, безопасность

Медведев назвал Декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Киева филькиной грамотой

09:44 25.12.2023 (обновлено: 10:02 25.12.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 25 декабря в своем телеграм-канале назвал Декларацию Евросоюза по гарантиям безопасности для Киева филькиной грамотой
"Полуразложившийся бандеровский режим запустил новую тему создания антироссийского консенсуса. Это Декларация ЕС по гарантиям безопасности для Украины. Очевидно, в самой этой декларации вообще нет никакой добавленной ценности. Декларация – всего лишь публичное заявление, а значит, филькина грамота", - написал он.
Однако, как отметил Медведев, из декларации вытекает возможность заключения соглашений с отдельными странами, в которых уже будут перечислены условия обеспечения безопасности.

"Это посерьезнее. Двусторонних соглашений для производства вооружений, подготовки военнослужащих, финансирования отдельных военных программ и теоретически много чего другого важного для неонацистов в Киеве. Вплоть до того, что какая-нибудь безумная страна (типа выродившейся за столетия Британии, ведомой белобрысыми фриками типа Джонсона) решит создать военную базу на Украине и, по сути, принять на себя защиту её пределов", - указал Медведев.

По его словам, таким образом выстраивается модель: "в НАТО вас не возьмём, не хотим войны с Россией, но в индивидуальном порядке ни в чем себе не отказывайте".
"И тут вопрос уже в том, как они будут трактовать ст. 5 Вашингтонского договора. Иными словами, когда Россия нанесет удар по такой базе (а это неизбежно случится, поскольку военнослужащие базы специально прибыли воевать против нас), будут ли готовы страны Альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО?" - написал зампред Совбеза РФ.
По его словам, удар по любой военной базе является основанием для применения статьи 6 этого договора ("вооружённое нападение… на вооружённые силы, суда или летательные аппараты какой-либо из договаривающихся сторон"). А ответ, по словам Медведева, не обязательно должен быть военным и коллективным, как сказано в той же статье 5 договора.
"Ответ заключается в "оказании помощи" в виде немедленного осуществления "такого индивидуального или совместного действия, которое (сторона или стороны) сочтёт необходимым, включая применение вооружённой силы". То есть можно отвечать вместе, а можно оставить страну - владельца базы на Украине в одиночестве. Можно вооружённым путём, а можно иначе", - написал он.
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