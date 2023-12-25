https://ukraina.ru/20231225/1052373257.html

Медведев назвал Декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Киева филькиной грамотой

Медведев назвал Декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Киева филькиной грамотой - 25.12.2023 Украина.ру

Медведев назвал Декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Киева филькиной грамотой

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 25 декабря в своем телеграм-канале назвал Декларацию Евросоюза по гарантиям безопасности для Киева филькиной грамотой

2023-12-25T09:44

2023-12-25T09:44

2023-12-25T10:02

нато

дмитрий медведев

новости

украина

декларация

безопасность

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"Полуразложившийся бандеровский режим запустил новую тему создания антироссийского консенсуса. Это Декларация ЕС по гарантиям безопасности для Украины. Очевидно, в самой этой декларации вообще нет никакой добавленной ценности. Декларация – всего лишь публичное заявление, а значит, филькина грамота", - написал он.Однако, как отметил Медведев, из декларации вытекает возможность заключения соглашений с отдельными странами, в которых уже будут перечислены условия обеспечения безопасности.По его словам, таким образом выстраивается модель: "в НАТО вас не возьмём, не хотим войны с Россией, но в индивидуальном порядке ни в чем себе не отказывайте"."И тут вопрос уже в том, как они будут трактовать ст. 5 Вашингтонского договора. Иными словами, когда Россия нанесет удар по такой базе (а это неизбежно случится, поскольку военнослужащие базы специально прибыли воевать против нас), будут ли готовы страны Альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО?" - написал зампред Совбеза РФ.По его словам, удар по любой военной базе является основанием для применения статьи 6 этого договора ("вооружённое нападение… на вооружённые силы, суда или летательные аппараты какой-либо из договаривающихся сторон"). А ответ, по словам Медведева, не обязательно должен быть военным и коллективным, как сказано в той же статье 5 договора."Ответ заключается в "оказании помощи" в виде немедленного осуществления "такого индивидуального или совместного действия, которое (сторона или стороны) сочтёт необходимым, включая применение вооружённой силы". То есть можно отвечать вместе, а можно оставить страну - владельца базы на Украине в одиночестве. Можно вооружённым путём, а можно иначе", - написал он.

https://ukraina.ru/20231112/1050961959.html

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нато, дмитрий медведев, новости, украина, декларация, безопасность