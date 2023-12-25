https://ukraina.ru/20231225/1052369239.html

Медведев поздравил "разболевшуюся" Европу с Рождеством

Медведев поздравил "разболевшуюся" Европу с Рождеством - 25.12.2023 Украина.ру

Медведев поздравил "разболевшуюся" Европу с Рождеством

Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в канун католического Рождества поинтересовался в социальной сети X состоянием Европы вследствие конфликта на Украине

2023-12-25T07:41

2023-12-25T07:41

2023-12-25T07:41

украина

европа

рождество

дмитрий медведев

новости

зарубежье

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"Постоянно высокая инфляция и отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из России и её рынка в целом, толпы украинцев, праздно шатающихся по улицам Европы, с пособиями, превышающими пенсии европейцев, дегенеративные политики, кричащие о войне между Украиной и Россией до победы... Европа, привет! Что с тобой, ты совсем больна? С Рождеством!" - написал Медведев.Позже политик дополнил пост, прикрепив к нему ссылки на статьи ведущих западных изданий, в том числе BBC, Reuters, The Guardian. В этих материалах говорится о зашкаливающей инфляции, которая, по выражению одного из СМИ, "украла Рождество" в Европе.

https://ukraina.ru/20231224/1052362239.html

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украина, европа, рождество, дмитрий медведев, новости, зарубежье