https://ukraina.ru/20231224/1052361971.html

Российские гранатометчики уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском

Российские гранатометчики уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском - 24.12.2023 Украина.ру

Российские гранатометчики уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском

Гранатомётчики ВС РФ уничтожили пикап и грузовой автомобиль ВСУ на Купянском направлении, украинская армия несёт большие потери в бронетехнике, сообщили в Минобороны РФ

2023-12-24T09:50

2023-12-24T09:50

2023-12-24T09:50

новости

россия

фронт

сво

купянское направление

купянск

всу

гранатомет

минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049831820_0:0:3178:1789_1920x0_80_0_0_1deb5cab6826beaba55a21ebeda52b50.jpg

В российском военном ведомстве рассказали, что ВСУ прятали технику в лесопосадке. Это удалось вычислить благодаря расчётам БПЛА разведывательного подразделения мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад". Координаты были переданы на пункт управления по средствам связи.По словам источника, ВСУ использовали эти машины для доставки боеприпасов и продовольствия на свои позиции."Мы постоянно наносим удары по технике и живой силе противника. Из-за больших потерь в бронетехнике националисты вынуждены осуществлять подвоз своих грузов, в том числе на обычных машинах, не имеющих защиты и часто застревающих на полевых дорогах", — сказал командир взвода с позывным "Панда".В Минобороны сообщили, что за предыдущие сутки подразделения группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Синьковки, Петропавловки, Купянска и села Терны. Потери противника составили примерно 15 военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.

https://ukraina.ru/20231223/1052357940.html

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, фронт, сво, купянское направление, купянск, всу, гранатомет, минобороны рф