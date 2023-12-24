Российские гранатометчики уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском - 24.12.2023 Украина.ру
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Российские гранатометчики уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском
Российские гранатометчики уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском - 24.12.2023 Украина.ру
Российские гранатометчики уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском
Гранатомётчики ВС РФ уничтожили пикап и грузовой автомобиль ВСУ на Купянском направлении, украинская армия несёт большие потери в бронетехнике, сообщили в Минобороны РФ
2023-12-24T09:50
2023-12-24T09:50
новости
россия
фронт
сво
купянское направление
купянск
всу
гранатомет
минобороны рф
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В российском военном ведомстве рассказали, что ВСУ прятали технику в лесопосадке. Это удалось вычислить благодаря расчётам БПЛА разведывательного подразделения мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад".&nbsp;Координаты были переданы на пункт управления по средствам связи.По словам источника, ВСУ использовали эти машины для доставки боеприпасов и продовольствия на свои позиции."Мы постоянно наносим удары по технике и живой силе противника. Из-за больших потерь в бронетехнике националисты вынуждены осуществлять подвоз своих грузов, в том числе на обычных машинах, не имеющих защиты и часто застревающих на полевых дорогах", — сказал командир взвода с позывным "Панда".В Минобороны сообщили, что за предыдущие сутки подразделения группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Синьковки, Петропавловки, Купянска и села Терны. Потери противника составили примерно 15 военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, фронт, сво, купянское направление, купянск, всу, гранатомет, минобороны рф
Новости, Россия, фронт, СВО, Купянское направление, Купянск, ВСУ, гранатомет, Минобороны РФ

Российские гранатометчики уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском

09:50 24.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона "Волки"
Подготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона Волки - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Гранатомётчики ВС РФ уничтожили пикап и грузовой автомобиль ВСУ на Купянском направлении, украинская армия несёт большие потери в бронетехнике, сообщили в Минобороны РФ
В российском военном ведомстве рассказали, что ВСУ прятали технику в лесопосадке. Это удалось вычислить благодаря расчётам БПЛА разведывательного подразделения мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад". Координаты были переданы на пункт управления по средствам связи.
"Расчет станкового противотанкового гранатомета мотострелкового подразделения сразу прибыл на огневую позицию и уничтожил пикап и грузовой автомобиль противника", — рассказали в ведомстве.
По словам источника, ВСУ использовали эти машины для доставки боеприпасов и продовольствия на свои позиции.
"Мы постоянно наносим удары по технике и живой силе противника. Из-за больших потерь в бронетехнике националисты вынуждены осуществлять подвоз своих грузов, в том числе на обычных машинах, не имеющих защиты и часто застревающих на полевых дорогах", — сказал командир взвода с позывным "Панда".
В Минобороны сообщили, что за предыдущие сутки подразделения группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Синьковки, Петропавловки, Купянска и села Терны. Потери противника составили примерно 15 военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.
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