https://ukraina.ru/20231224/1052361971.html
Российские гранатометчики уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском
Российские гранатометчики уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском - 24.12.2023 Украина.ру
Российские гранатометчики уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском
Гранатомётчики ВС РФ уничтожили пикап и грузовой автомобиль ВСУ на Купянском направлении, украинская армия несёт большие потери в бронетехнике, сообщили в Минобороны РФ
2023-12-24T09:50
2023-12-24T09:50
2023-12-24T09:50
новости
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В российском военном ведомстве рассказали, что ВСУ прятали технику в лесопосадке. Это удалось вычислить благодаря расчётам БПЛА разведывательного подразделения мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад". Координаты были переданы на пункт управления по средствам связи.По словам источника, ВСУ использовали эти машины для доставки боеприпасов и продовольствия на свои позиции."Мы постоянно наносим удары по технике и живой силе противника. Из-за больших потерь в бронетехнике националисты вынуждены осуществлять подвоз своих грузов, в том числе на обычных машинах, не имеющих защиты и часто застревающих на полевых дорогах", — сказал командир взвода с позывным "Панда".В Минобороны сообщили, что за предыдущие сутки подразделения группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Синьковки, Петропавловки, Купянска и села Терны. Потери противника составили примерно 15 военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.
https://ukraina.ru/20231223/1052357940.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, фронт, сво, купянское направление, купянск, всу, гранатомет, минобороны рф
Новости, Россия, фронт, СВО, Купянское направление, Купянск, ВСУ, гранатомет, Минобороны РФ
Российские гранатометчики уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском
Гранатомётчики ВС РФ уничтожили пикап и грузовой автомобиль ВСУ на Купянском направлении, украинская армия несёт большие потери в бронетехнике, сообщили в Минобороны РФ
В российском военном ведомстве рассказали, что ВСУ прятали технику в лесопосадке. Это удалось вычислить благодаря расчётам БПЛА разведывательного подразделения мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад". Координаты были переданы на пункт управления по средствам связи.
"Расчет станкового противотанкового гранатомета мотострелкового подразделения сразу прибыл на огневую позицию и уничтожил пикап и грузовой автомобиль противника", — рассказали в ведомстве.
По словам источника, ВСУ использовали эти машины для доставки боеприпасов и продовольствия на свои позиции.
"Мы постоянно наносим удары по технике и живой силе противника. Из-за больших потерь в бронетехнике националисты вынуждены осуществлять подвоз своих грузов, в том числе на обычных машинах, не имеющих защиты и часто застревающих на полевых дорогах", — сказал командир взвода с позывным "Панда".
В Минобороны сообщили, что за предыдущие сутки подразделения группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Синьковки, Петропавловки, Купянска и села Терны. Потери противника составили примерно 15 военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30.