https://ukraina.ru/20231224/1052360637.html

В Киеве мечтают взрывать заводы в КНР, где делают дроны для России. Украинские эксперты о ходе конфликта

В Киеве мечтают взрывать заводы в КНР, где делают дроны для России. Украинские эксперты о ходе конфликта - 24.12.2023 Украина.ру

В Киеве мечтают взрывать заводы в КНР, где делают дроны для России. Украинские эксперты о ходе конфликта

Украинские эксперты и политики обсуждают, каким образом пополнять ряды ВСУ живой силой в условиях, когда все больше украинцев начинают осознавать, что им незачем защищать государство, которое давно "оторвало людей от себя", а себя от людей.

2023-12-24T03:26

2023-12-24T03:26

2023-12-24T03:26

эксклюзив

эксперты

украина

китай

мобилизация

спецоперация

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Икать пополнение приходится в условиях, когда Запад приостановил предоставление финансовой помощи Киеву, и нет полной ясности, будет ли она предоставляться в прежних объемах. Если нет, то это может повлечь катастрофические последствия для киевского режима, считают ряд украинских экспертов. Самостоятельно Киев долго сопротивляться не сможет.Но праздновать победу рано, считает находящаяся в Донецке украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян. По ее мнению, конечно, нельзя исключать, что наступающий 2024 год принесет мир. Но она склоняется к мысли, что "коллективный Запад, все-таки, переформатируется, между собой как-то договорится и продолжит воевать"."И вот эти все байки — усталость от Украины, надоела война, давайте уже что-то делать, замораживать — по моему мнению, это скорее всего попытки усыпить бдительность… Не верю я, что Запад отползет", - сказала Монтян в интервью белорусскому телеграфному агентству БелТА.Она добавила, что Западу не жалко украинцев, но есть и много других, кого не жалко - "вся Восточная Европа". А ресурсов у Запада достаточно, и не могут западники показать всему миру, что они проиграли. Поэтому они что-то да придумают, зайдут с другой стороны, попробуют, например, расшатать Россию изнутри, считает Монтян.Радикалы в Киеве тоже не собираются останавливаться. Как заявил в эфире телеканала "Прямой" украинский военный эксперт Роман Свитан, целью должен быть распад России - вообще "никакой России не должно быть", поскольку все беды Украины, по его мнению, проистекают от самого существования России.Украинский военный эксперт также отметил, что следует искать нестандартные методы борьбы. В частности, он призвал Службу внешней разведки Украины, Силы спецопераций и ГУР подрывать заводы в Китае, которые производят дроны для России."Ищите эти заводы в Китае, кончайте их там внутри Китая, в конце концов. Это легальная военная цель", - заявил Свитан. По его мнению, можно купить соответствующих спецов в Китае - "чего-чего, но в Китае этих бандочек, которым можно заплатить, чтобы они прикончили этот завод, (можно — Ред.) найти, они это решат". А если не удастся с ними договориться, то связаться с японской якудзой, "они там вообще всех китайцев повырезают". Ну, вот теперь ждем реакцию Пекина…Относительно рейдов военкомов по спортзалам и вообще принудительной мобилизации эксперт высказал такую мысль: все это бесполезно, ведь молодым людям нечего защищать. Их спросить: у вас есть земля? - Нет, не получили и не получим уже, ее всю продали. - Есть жилье? - Нет, купить невозможно, зарплата ниже нижнего..."Жилья нет, земли нет, а что вас вообще держит в этом государстве? А закрытые границы держат. Из государства создали концлагерь. И людей, у которых нет ни земли, ни видения себя, ни квартиры, ни семьи еще — там же куча молодых людей… Вы же их просто не поставите в строй, куда вы их привлечете? В руки оружие, чтобы они потом с гарантами в Верховную Раду зашли?",- задался вопросом Свитан.По мнению эксперта, у государства осталась одна функция - "самого себя призвать выполнять боевые задачи". Отправить на фронт госслужащих, полицию, прокуроров и судей, снять с них бронь. Для всех остальных — только рекрутинг, поскольку эти люди, по сути, никакого отношения к государству уже не имеют, "государство оторвало людей от себя".И люди принудительной мобилизации не поймут, "начнут озлобляться". А когла вернутся с фронта — просто развалят это государство, предрекает военный аналитик.Свитан добавил, что в нынешнем своем виде украинское государство представляет из себя замкнутую корпорацию, некую "закрытую структуру", включающую около миллиона человек. И они хотят, чтобы за их интересы воевали другие.Действительно, эта закрытая структура пока далека от мысли о самомобилизации — нет, отправлять в топку войны собираются простых граждан. Как заявил в эфире единого телемарафона спикер МО Украины Илларион Павлюк, "поскольку есть необходимость защитить государство, мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину". По словам спикера МО, "механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации – все равно придется добирать".Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Украинского радио" заявил, что мобилизация дополнительных 500 тысяч украинцев, о которой говорил на своей пресс-конференции Зеленский, состоится, хотя и не в ближайшие "месяц-два". По его словам, "это на следующий год такое видение у военных"."Каково будет окончательное решение, станет известно после утверждения определенных нормативно-правовых и стратегических документов, которые на сегодня есть в стадии разработки. Поэтому не надо сейчас орать, что завтра все 500 тысяч нужно будет призывать", – сказал Данилов.А министр обороны Украины Рустам Умеров выступил с обращением к уехавшим, призвав их вернуться ради защиты страны. В интервью немецкому изданию Bild он заявил, что уехавшим мужчинам от 35 до 60 лет направят приглашение. Меры в отношении тех, кто такие приглашения проигнорирует, пока обсуждаются.Украинские СМИ сообщают со ссылкой на члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадима Ивченко, что в январе 2024 года будет готов законопроект о мобилизации украинских мужчин за границей. По словам депутата, украинцам за границей надо будет пройти идентификацию, в случае отказа "их будут ожидать последствия".

https://ukraina.ru/20231124/1051325637.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, эксперты, украина, китай, мобилизация, спецоперация