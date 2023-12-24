https://ukraina.ru/20231224/1052330404.html

Западная Украина за минувшую неделю: Коррупционные скандалы во Львове и давление на венгров и румын

Западная Украина за минувшую неделю: Коррупционные скандалы во Львове и давление на венгров и румын - 24.12.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Коррупционные скандалы во Львове и давление на венгров и румын

В Закарпатье предложили запретить Партию венгров Украины, а в Черновицкой области лишили полномочий депутатов облсовета, представляющих румынскую общину.

2023-12-24T03:09

2023-12-24T03:09

2023-12-24T03:09

западная украина

эксклюзив

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львов

садовой

черновцы

виктор орбан

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Во Львове очередные коррупционные скандалы с политическим подтекстомТесть замглавы Львовской областной военной администрации (ОВА) Ивана Собко, Игорь Кадыкало, скупает земельные участки в пригороде Львова. Заявленная стоимость участков существенно ниже рыночной, однако на их покупку пенсионер Кадыкало потратил уже более 2 миллионов гривен. При этом он никогда не занимался бизнесом и имеет небольшие официальные доходы. Об этом 21 декабря сообщило связанное с мэром Львова Андреем Садовым издание «Наші гроші – Львів» (НГЛ).65-летний Игорь Кадыкало живет в селе Судовая Вишня недалеко от Львова. Официально он пенсионер, но уже 10 лет работает мастером производственного кооператива «Мрия», занимающимся добычей песка и гравия и производством стройматериалов. По подсчетам журналистов, зарплаты в кооперативе невысокие, кроме того, по данным финансового отчета, по состоянию на конец 2022 года «Мрия» был должна своим работникам 150 тысяч гривен зарплаты.В мае 2019 года Игорь Кадыкало начал инвестировать в землю в элитном пригороде Львова – Брюховичах, где живут его дочь и зять Иван Собко, работающий с октября 2019 года заместителем главы Львовской ОВА (областной госадминистрации). В следующие четыре года Кадыкало скупил десять участков в Брюховичах. Все эти участки на протяжении 2018-2019 годов Брюховицкий сельский совет бесплатно выделил жителям. При этом первые два участка Кадыкало купил уже через три месяца после соответствующего решения сельсовета.Следующие семь участков Игорь Кадыкало купил в 2021 году, ещё один – в ноябре 2022 года. При этом Кадыкало приобрел у разных владельцев семь участков по ул. Независимости в поселке Брюховичи всего по 48 тыс. грн каждая (8 тыс. грн/сотка). Указанная в договорах купли-продажи стоимость земли, имеющейся в распоряжении журналистов, является оценочной, то есть минимально возможной. Реальная же стоимость может быть значительно выше.Например, соседние участки продают по 266 тыс. грн/сотка, то есть в тридцать с лишним раз дороже. По оценке издания НГЛ, совокупная стоимость десяти участков, принадлежащих Игорю Кадыкало, составляет не менее 11 млн грн (более 300 тыс. долларов США по актуальному курсу НБУ). По документам же, на их покупку он потратил 2,04 млн. грн. (примерно 75 тыс. долларов США).На одном из приобретенных в Брюховичах участков 65-летний пенсионер в июле 2023 года начал строительство. Через несколько месяцев там выстроили двухэтажный дом, перекрыли его, установили окна и двери. Соседи утверждают, что это дом вице-губернатора Собко.С самим Игорем Кадыкало журналисты НГЛ пообщаться не смогли. Иван Собко на запрос издания ответил, что не имеет отношения к приобретенной тестем земле. «У меня есть то имущество, которое отражено в декларации. Относительно имущества родственников – это их дела, я не могу и не уполномочен комментировать их состояние. Я ничего не покупал и ничего не продавал последние три года. Имущественное положение родственников – это точно не ко мне», – написал он.Однако тесть – не единственный родственник вице-губернатора Собко, у которого расходы не сходятся с доходами. Недавно чиновник был замечен во Львове за рулём нового BMW 630D XDrive стоимостью 60 тыс. евро. В комментарии журналистам он заявил, что лишь несколько раз брал этот автомобиль «покататься», а на самом деле оно принадлежит его 65-летнему отцу, живущему в маленькой горной деревне Бенево, где родился и сам Иван Собко. «Папа много лет работал на железной дороге, ему 65 лет, мог купить себе автомобиль. Если вы спросите, пользовался ли я этим автомобилем? Да, трижды приезжал на нем на работу. Так я и автомобиль брата использую», – заявил Иван Собко.BMW за 60 тыс. евро – довольно странный выбор автомобиля для живущего в горах 65-летнего крестьянина. Хотя, по словам Ивана Собко, отец вложил всего 40% стоимости – остальное дал его брат Николай, частный предприниматель с 2018 года. Николай Собко со своей женой действительно зарегистрированы как предприниматели, но в 2020 году их совокупный годовой доход составил около 2 млн грн. Такие доходы вряд ли позволяют потратить 36 тыс. евро на автомобиль для пожилого отца. При этом сам Николай Собко владеет гораздо более скромным Skoda Kodiaq 2018 года.Глава Львовской ОВА Максим Козицкий упреки в адрес своего заместителя не прокомментировал, как и претензии к самому губернатору, которые прозвучали 22 декабря на пресс-конференции руководства Львовского областного дома учителя. Дело в том, что областной совет с подачи ОВА предлагает выселить эту организацию из помещения в самом центре Львова, по улице Коперника, 42, и всё здание передать Малой академии наук учащейся молодежи, которая пока занимает его часть. Однако большинство львовских экспертов убеждены, что это лишь первый шаг к приватизации этого здания.Последний конфликт может получить серьезную огласку, поскольку руководителем Львовского областного дома учителя является Владимир Парубий – отец экс-спикера украинского парламента Андрея Парубия, ныне одного из ключевых деятелей партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Тем более что в последнее время, рассчитывая на проведение выборов, Порошенко использует любую возможность для критики властей.Продолжается давление на венгерскую и румынскую общины регионаВ Закарпатье в очередной раз предложили запретить Партию венгров Украины (КМКС). Это сделал ряд депутатов городского совета Берегово, являющегося своеобразной столицей закарпатских венгров.Как рассказала СМИ глава фракции КМКС в Береговском городском совете Каролина Дорчи, 20 декабря после рассмотрения на сессии горсовета вопросов повестки дня два лидера оппозиционных фракций призвали депутатский корпус нарушить закон и совершили провокацию против Партии венгров Украины.Речь о Виталии Антипове, руководителе фракции «Европейская солидарность», у которой лишь три депутата в совете (один из которых на этом заседании сложил свои полномочия), и Золтане Коваче, руководитель фракции «Команда Андрея Балоги». Они призвали депутатов горсовета направить письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с просьбой о скорейшем выделении Европейским Союзом помощи Украине и присоединении Украины к ЕС.«Я проинформировала депутатов об указе президента Украины №671 от 2021 года, согласно которому только президент Украины, Кабинет Министров Украины и министр иностранных дел Украины могут обращаться с письмами, комментариями и запросами к высокопоставленным иностранным дипломатам, главам государств и лицам, занимающим высокие должности. Если местный депутат хочет сделать что-то подобное, то в первую очередь должен обратиться к центральным властям. По всей видимости, целью двух коллег-депутатов была провокация», – отметила Каролина Дорчи.«После этого Золтан Ковач зачитал открытую петицию к резиденту Украины с просьбой запретить деятельность Партии венгров Украины на время войны. Он необоснованно обвинил партию и сформулировал такие выдумки, что КМКС, вероятно, подаст в связи с этим заявление в правоохранительные органы, ведь это оскорбление и дискредитация чести нашей партии. Это была сознательная провокация», – подчеркнула она.«К слову, мне интересна реакция украинской прокуратуры и СБУ на этот инцидент, поскольку я считаю абсолютно возмутительным то, что два депутата побуждают целый корпус к противоправным действиям», – добавила глава фракции КМКС. Она также указала на лицемерие депутата Золтана Ковача, который, будучи венгром, просит запретить венгерскую партию – при этом два других депутата от партии «Команда Андрея Балоги» такое предложение не поддержали.Если в Береговском городском совете антивенгерское выступление не получило продолжения, то Закарпатский областной совет лишил полномочий одного из депутатов, которого обвинили в симпатиях к Венгрии. Речь идет о выдвиженце партии «Слуга народа» Алексее Иванчо, владельце термального комплекса «Косино», который недавно получил печальную славу из-за рейда сотрудников военкомата.Формально Иванчо сам сложил полномочия депутата на сессии Закарпатского областного совета 21 декабря, однако это произошло после серии публикаций в близких к губернатору Виктору Миките СМИ, где комплекс «Косино» назвали «нашпигованными символами Великой Венгрии». В заведении, ориентированном, в частности, на туристов из Венгрии, действительно были изображения исторического герба этой страны, короны венгерских королей и т.п.«Апогеем этого венгерского великодержавного символизма является выполненная в дереве карта Великой Венгрии, которая включает в себя нынешнее украинское Закарпатье. Карта, обнаружение которой в офисе Василия Брензовича, лидера подконтрольной официальному Будапешту Партии венгров, была использована СБУ вместе с другими доказательствами при формировании обвинения последнего в государственной измене. Из-за чего В.Брензович уже более трех лет скрывается от украинского правосудия в Венгрии», – писало издание «Закарпатье онлайн». Кстати, Василий Брензович – депутат Закарпатского областного совета от КМКС, однако осуществлять свои полномочия не может.Стоит отметить, что на прошлой неделе фактически потеряли мандаты депутаты Черновицкого областного совета, представляющие румынскую общину края. 22 декабря на сессии облсовета 37 его депутатов проголосовали за «приостановку полномочий» четырех своих коллег, избранных в 2020 году по спискам запрещенной ныне партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).Один из них, депутат Василий Онофрей, назвал такое решение незаконным и планирует обжаловать его в суде, потому что оно нарушает права буковинцев, голосовавших за него в 2020 году. «Политической партии ОПЗЖ в облсовете нет. Фракция была, и мы все из неё вышли, потому что не поддерживали политические взгляды и ситуацию в целом, которая сложилась в стране по причинам, которые нам известны. Я пришел в облсовет, потому что за меня проголосовали более 1,5 тысяч буковинцев», – заявил он.По словам Онофрея, из-за этого решения в облсовете не будет представителей бывшего Герцаевского района, населенного в основном румынами, и это нарушит их права. Следует отметить, что среди депутатов, лишённых полномочий, есть еще один избранник, за которого голосовали преимущественно представители румынской общины Черновицкой области.Это герой Украины Михаил Жар, то есть митрополит УПЦ ПМ Лонгин. Сейчас священнослужитель, обвиняемый СБУ в разжигании межрелигиозной розни, находится в больнице – после недавней попытки штурма построенного под его началом монастыря в Банченах Герцаевского района.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20231223/1052300946.html

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Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

западная украина, эксклюзив, львов, садовой, черновцы, виктор орбан