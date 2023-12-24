https://ukraina.ru/20231224/1052327940.html

Мечтает о распаде "империи зла" и рассуждает о божественном духе. Чем занимается Александр Турчинов

Мечтает о распаде "империи зла" и рассуждает о божественном духе. Чем занимается Александр Турчинов - 24.12.2023 Украина.ру

Мечтает о распаде "империи зла" и рассуждает о божественном духе. Чем занимается Александр Турчинов

Все нынешние неприятности Украины можно поставить в вину фактически одному человеку, нелегитимному и.о. президента Александру Турчинову, начавшему войну против Донбасса в 2014 году.

2023-12-24T02:44

2023-12-24T02:44

2023-12-24T02:44

эксклюзив

украина

александр турчинов

юлия тимошенко

донбасс

петр порошенко

сво

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Бывший комсомольский лидер из Днепропетровска стал отъявленным националистом, на руках которого кровь тысяч жителей Донецка и Луганска. Прозвище "Кровавый пастор" к нему приклеилось неслучайно.Следственный комитет РФ назвал Турчинова военным преступником, возложив на него прямую ответственность за гибель тысяч жителей Донецка и Луганска. Украинские СМИ сообщали в прошлом году, что российские военные якобы желают захватить его живым для последующего суда.Сейчас он является депутатом от партии Петра Порошенко "Евросолидарность" и редко появляется на публике. В среду 21 декабря его несколько удивило то, что депутаты с утра собрались на молитвенный завтрак, а затем, помолившись, дружно проголосовали за легализацию каннабиса.Год назад он выражал непоколебимую уверенность в том, что 2023 год станет годом победы Украины и распада "империи зла", как он называет РФ.На своем личном сайте он публикует лишь пафосные воззвания по случаю какого-нибудь националистического праздника или круглой даты. Пишет он об "огне мести", который горит в нем, "об огне Майдана", который должен освободить Украину и тому подобное. Особым праздником для пастора также является День реформации, годовщина оглашения протестантских тезисов Мартина Лютера, что Турчинов считает началом капитализма и демократии, за которую сейчас воюет Украина, по его мнению. Тем не менее, более половины его публикаций в соцсетях сводятся к пожеланиям смерти россиянам и русским, что никак не сообразуется с христианским духом.По его мнению, на Украине сейчас решается судьба всего мира. Он называет текущий конфликт "войной цивилизации с ордынским нашествием". Однако при всем недостатке людей, вооружения и средств Украина, по его мнению, должна победить исключительно благодаря духу. Понятием "дух" пастор и бывший комсомолец злоупотребляет практически в каждом своем выступлении. Тем не менее, в заслугу себе он ставит разработку вполне конкретного оружия на посту секретаря СНБО (2015-2019), а именно ракет "Нептун", разработанных КБ "Луч".Его имя до 2018 года неформально носила 58я Отдельная мотопехотная бригада, базирующаяся в Конотопе Сумской области и принимавшая активное участие в терроре против Донбасса.Националистом и "Кровавым пастором" Турчинов стал не сразу. В молодости это был примерный русскоязычный комсомолец, даже премированный заграничными турпоездками в советские времена. Заведовал отделом агитации и пропаганды при обкоме комсомола в Днепропетровске, то есть писал и произносил торжественные речи во славу КПСС и СССР. В Днепропетровске по комсомольской линии лично познакомился с будущим президентом Леонидом Кучмой, который шефствовал над комсомольскими организациями. В 1990м году, как и большинство приспособленцев, порвал с партией и комсомолом, стал отъявленным либеральным демократом."Это было время Ельцина. Уже появились Бурбулис, Старовойтова… Мы ездили в Москву на политтусовки. И тогда я попал на демсъезд", - рассказывал Турчинов о своей эволюции.Демократические преобразования в тот период были неразрывно связаны с приватизацией и грабежом народного имущества. И в 1992 году новоиспеченный демократ Турчинов возглавляет Днепропетровский комитет по разгосударствлению, то есть передаче в частные руки крупных промышленных объектов за копейки.В этом качестве он и приглянулся Леониду Кучме, который сделал Турчинова своим советником по экономическим вопросам. Кучма и Турчинов фактически формируют "Днепропетровский клан", разграбивший Украину. Помимо них туда входили Юлия Тимошенко, Павел Лазаренко, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук. Основным своим экономическим противником этот клан уже тогда считал Донецк.В конце 1990х Турчинов становится заместителем Юлии Тимошенко, а во время Оранжевой революции – заместителем главы штаба Виктора Ющенко, за что в 2005 году получил пост главы СБУ. Параллельно Турчинов писал романы на русском языке, пересыпая их евангельскими цитатами, а также описаниями страхов и ужасов.В ноябре 2013 года он стал одним из лидеров Евромайдана, возглавил так называемый "Штаб национального сопротивления". После свержения Виктора Януковича депутаты под давлением вооруженных боевиков Андрея Парубия 22 февраля 2014 года проголосовали за назначение Турчинова спикером парламента, а на следующий день — на должность исполняющего обязанности президента. На этом посту он пребывал до 7 июня 2014 года. Именно он 14 апреля 2014 года подписал указ о начале антитеррористической операции (АТО) против Донбасса, дав тем самым старт длительной гражданской войне.С началом СВО Турчинов сначала сбежал на западную Украину, а после отвода российских войск - вернулся в Киев позировать на блокпостах в униформе и бронежилете. Сейчас он изредка появляется на заседаниях Верховной Рады и передвигается по Киеву под личной охраной Петра Порошенко. Однако он не забывает время от времени напоминать о себе в соцсетях, посылая лучи ненависти в адрес россиян, вместе с тем, рассуждая о "божественном духе".

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эксклюзив, украина, александр турчинов, юлия тимошенко, донбасс, петр порошенко, сво