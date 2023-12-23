Зюганов назвал депутата Николая Харитонова возможным кандидатом от КПРФ на выборах президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уверен, что съезд КПРФ поддержит на тайном голосовании депутата Государственной думы Николая Харитонова в качестве кандидата на президентских выборах 2024 года. Об этом Зюганов заявил журналистам 23 декабря
"Мы идём на выборы большой, сильной... командой... мы идём с программой... которая апробирована в регионах... И уверен, сегодняшний съезд... тайным голосованием он тоже поддержит", - процитировали РИА Новости слова лидера КПРФ.
Депутат Государственной думы Юрий Афонин со своей страны отметил, что все партийные организации единогласно поддержали кандидатуру Харитонова.
Как сообщало издание Украина.ру, лидер партии "Справедливая Россия — За Правду" Сергей Мировнов на съезде партии 23 декабря предложил поддержать действующего президента России Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах в марте 2024 года.