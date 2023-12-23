Зюганов назвал депутата Николая Харитонова возможным кандидатом от КПРФ на выборах президента - 23.12.2023 Украина.ру
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Зюганов назвал депутата Николая Харитонова возможным кандидатом от КПРФ на выборах президента
Зюганов назвал депутата Николая Харитонова возможным кандидатом от КПРФ на выборах президента - 23.12.2023 Украина.ру
Зюганов назвал депутата Николая Харитонова возможным кандидатом от КПРФ на выборах президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уверен, что съезд КПРФ поддержит на тайном голосовании депутата Государственной думы Николая Харитонова в качестве кандидата на президентских выборах 2024 года. Об этом Зюганов заявил журналистам 23 декабря
2023-12-23T13:09
2023-12-23T13:09
новости
геннадий зюганов
кпрф
президентские выборы
кандидат
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"Мы идём на выборы большой, сильной... командой... мы идём с программой... которая апробирована в регионах... И уверен, сегодняшний съезд... тайным голосованием он тоже поддержит", - процитировали РИА Новости слова лидера КПРФ.Депутат Государственной думы Юрий Афонин со своей страны отметил, что все партийные организации единогласно поддержали кандидатуру Харитонова.Как сообщало издание Украина.ру, лидер партии "Справедливая Россия — За Правду" Сергей Мировнов на съезде партии 23 декабря предложил поддержать действующего президента России Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах в марте 2024 года.
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новости, геннадий зюганов, кпрф, президентские выборы, кандидат
Новости, Геннадий Зюганов, КПРФ, президентские выборы, кандидат

Зюганов назвал депутата Николая Харитонова возможным кандидатом от КПРФ на выборах президента

13:09 23.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уверен, что съезд КПРФ поддержит на тайном голосовании депутата Государственной думы Николая Харитонова в качестве кандидата на президентских выборах 2024 года. Об этом Зюганов заявил журналистам 23 декабря
"Мы идём на выборы большой, сильной... командой... мы идём с программой... которая апробирована в регионах... И уверен, сегодняшний съезд... тайным голосованием он тоже поддержит", - процитировали РИА Новости слова лидера КПРФ.
Депутат Государственной думы Юрий Афонин со своей страны отметил, что все партийные организации единогласно поддержали кандидатуру Харитонова.
Как сообщало издание Украина.ру, лидер партии "Справедливая Россия — За Правду" Сергей Мировнов на съезде партии 23 декабря предложил поддержать действующего президента России Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах в марте 2024 года.
Встреча В.Путина с уполномоченными и представителями правозащитных организаций - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
20 декабря, 14:14
Председатель Центризбиркома рассказала о претендентах на должность президента РФВ Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах президента России. Об этом сообщила 20 декабря председатель комиссии Элла Памфилова
 
НовостиГеннадий ЗюгановКПРФпрезидентские выборыкандидат
 
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Заголовок открываемого материала
14:07Командир ВСУ не исключил тотальную мобилизацию на Украине
13:32В Курской области при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
13:09Зюганов назвал депутата Николая Харитонова возможным кандидатом от КПРФ на выборах президента
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