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Собираются напасть? Зачем вооружается Европа, чем может стать Польша и что творится на Украине - Ищенко
Собираются напасть? Зачем вооружается Европа, чем может стать Польша и что творится на Украине - Ищенко - 23.12.2023 Украина.ру
Собираются напасть? Зачем вооружается Европа, чем может стать Польша и что творится на Украине - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, по каким причинам Госдеп предрекает Польше лидерство в ЕС, а также объяснил, что будет, если Дональду Трампу запретят участвовать в выборах и почему России необходимо пересмотреть миграционную политику
2023-12-23T11:32
2023-12-23T11:32
2023-12-23T11:32
видео
ростислав ищенко
ес
украина
владимир зеленский
россия
мобилизация
польша
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варшава
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00:33 - Для чего в ЕС заявляют о необходимости перевооружения из-за "угроз со стороны России"? 02:50 – Смогут ли европейцы бежать от войны? 05:10 – Польша как лидер в Евросоюзе: быть ли этому? 10:59 – Допустят ли Трампа к участию в выборах? 13:31 – Последствия легализации на Украине медицинского каннабиса; 20:05 – Ухудшилась ли ситуация с мигрантами в России?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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видео, ростислав ищенко, ес, украина, владимир зеленский, россия, мобилизация, польша, германия, варшава, дональд трамп, мигранты, видео
Видео, Ростислав Ищенко, ЕС, Украина, Владимир Зеленский, Россия, мобилизация, Польша, Германия, Варшава, Дональд Трамп, мигранты
Собираются напасть? Зачем вооружается Европа, чем может стать Польша и что творится на Украине - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, по каким причинам Госдеп предрекает Польше лидерство в ЕС, а также объяснил, что будет, если Дональду Трампу запретят участвовать в выборах и почему России необходимо пересмотреть миграционную политику
00:33
- Для чего в ЕС заявляют о необходимости перевооружения из-за "угроз со стороны России"? 02:50
– Смогут ли европейцы бежать от войны? 05:10
– Польша как лидер в Евросоюзе: быть ли этому? 10:59
– Допустят ли Трампа к участию в выборах? 13:31
– Последствия легализации на Украине медицинского каннабиса; 20:05
– Ухудшилась ли ситуация с мигрантами в России?