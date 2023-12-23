https://ukraina.ru/20231223/1052354759.html

Собираются напасть? Зачем вооружается Европа, чем может стать Польша и что творится на Украине - Ищенко

Собираются напасть? Зачем вооружается Европа, чем может стать Польша и что творится на Украине - Ищенко - 23.12.2023 Украина.ру

Собираются напасть? Зачем вооружается Европа, чем может стать Польша и что творится на Украине - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, по каким причинам Госдеп предрекает Польше лидерство в ЕС, а также объяснил, что будет, если Дональду Трампу запретят участвовать в выборах и почему России необходимо пересмотреть миграционную политику

2023-12-23T11:32

2023-12-23T11:32

2023-12-23T11:32

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ростислав ищенко

ес

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00:33 - Для чего в ЕС заявляют о необходимости перевооружения из-за "угроз со стороны России"? 02:50 – Смогут ли европейцы бежать от войны? 05:10 – Польша как лидер в Евросоюзе: быть ли этому? 10:59 – Допустят ли Трампа к участию в выборах? 13:31 – Последствия легализации на Украине медицинского каннабиса; 20:05 – Ухудшилась ли ситуация с мигрантами в России?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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