ВСУ лишились на Южно-Донецком направлении восьми долговременных огневых точек – МО
Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили восемь долговременных огневых точек киевского режима на Южно-Донецком направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева 23 декабря сообщает РИА Новости
"Противник за сутки потерял восемь долговременных огневых точек, два пикапа и до 115 боевиков убитыми и ранеными", - сказал Гордеев.
По его словам, также сорваны четыре попытки противника провести ротацию боевиков в районах Новодонецкого и Червоного.
"Ударами бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены опорные пункты, пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Пречистовки и Урожайного", - добавил начальник пресс-центра.
В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила гаубицу Д-20 в районе Нескучного и два миномётных расчёта в районах Макаровки и Новодонецкого, уточнил Гордеев.
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