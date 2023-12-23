ВСУ лишились на Южно-Донецком направлении восьми долговременных огневых точек – МО - 23.12.2023 Украина.ру
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ВСУ лишились на Южно-Донецком направлении восьми долговременных огневых точек – МО
ВСУ лишились на Южно-Донецком направлении восьми долговременных огневых точек – МО - 23.12.2023 Украина.ру
ВСУ лишились на Южно-Донецком направлении восьми долговременных огневых точек – МО
Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили восемь долговременных огневых точек киевского режима на Южно-Донецком направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева 23 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-23T06:19
2023-12-23T06:19
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"Противник за сутки потерял восемь долговременных огневых точек, два пикапа и до 115 боевиков убитыми и ранеными", - сказал Гордеев.По его словам, также сорваны четыре попытки противника провести ротацию боевиков в районах Новодонецкого и Червоного."Ударами бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены опорные пункты, пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Пречистовки и Урожайного", - добавил начальник пресс-центра.В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила гаубицу Д-20 в районе Нескучного и два миномётных расчёта в районах Макаровки и Новодонецкого, уточнил Гордеев.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, южно-донецкое направление, сво, вс рф, всу, потери всу, минобороны рф
Новости, Россия, Южно-Донецкое направление, СВО, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ, Минобороны РФ

ВСУ лишились на Южно-Донецком направлении восьми долговременных огневых точек – МО

06:19 23.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ МілітаристВСУ раненый
ВСУ раненый - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ Мілітарист
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Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили восемь долговременных огневых точек киевского режима на Южно-Донецком направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева 23 декабря сообщает РИА Новости
"Противник за сутки потерял восемь долговременных огневых точек, два пикапа и до 115 боевиков убитыми и ранеными", - сказал Гордеев.
По его словам, также сорваны четыре попытки противника провести ротацию боевиков в районах Новодонецкого и Червоного.
"Ударами бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены опорные пункты, пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Пречистовки и Урожайного", - добавил начальник пресс-центра.
В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила гаубицу Д-20 в районе Нескучного и два миномётных расчёта в районах Макаровки и Новодонецкого, уточнил Гордеев.
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Заголовок открываемого материала
06:19ВСУ лишились на Южно-Донецком направлении восьми долговременных огневых точек – МО
06:00"Сотни тысяч убитых": политолог раскрыл, чем закончилась оперетка Зеленского и как США "морозят" Украину
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