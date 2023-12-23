https://ukraina.ru/20231223/1052349205.html

Газета NYT сообщила о перехвате Россией инициативы в зоне СВО

Газета NYT сообщила о перехвате Россией инициативы в зоне СВО - 23.12.2023 Украина.ру

Газета NYT сообщила о перехвате Россией инициативы в зоне СВО

В зоне проведения Спецоперации Россия твёрдо перехватила инициативу почти на всех участках фронта. Об этом сообщает авторитетное западное издание The New York Times

2023-12-23T00:11

2023-12-23T00:11

2023-12-23T00:11

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Всё это происходит в тот тяжелый для украинского правительства момент, когда новая западная помощь Киеву была заблокирована из-за разногласий в США и Евросоюзе, добавляет СМИ. По данным источника, теперь ситуация с каждым днём становится всё хуже для украинской армии. ВСУ испытывают дефицит боеприпасов и теряют всё больше территорий. Ранее бывший командир террористического батальона "Айдар"* Евгений Дикий заявил о значительном преимуществе и продвижении подразделений российской армии под Донецком. По его словам, Вооружённые силы Украины будут вынуждены покинуть Авдеевку до начала следующего года. * Запрещённая в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20231222/1052344338.html

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новости, украина, всу, спецоперация, сво, вс рф, отступление, сша, военная помощь, военная техника, дефицит