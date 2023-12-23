Газета NYT сообщила о перехвате Россией инициативы в зоне СВО
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
В зоне проведения Спецоперации Россия твёрдо перехватила инициативу почти на всех участках фронта. Об этом сообщает авторитетное западное издание The New York Times
"Недавние наступления России под Авдеевкой, а также вокруг других городов, таких как Купянск, Бахмут и Марьинка, являются ещё одним свидетельством того, что Россия твердо перехватила инициативу на большей части поля боя", — отмечает автор статьи.
Всё это происходит в тот тяжелый для украинского правительства момент, когда новая западная помощь Киеву была заблокирована из-за разногласий в США и Евросоюзе, добавляет СМИ.
По данным источника, теперь ситуация с каждым днём становится всё хуже для украинской армии. ВСУ испытывают дефицит боеприпасов и теряют всё больше территорий.
"В настоящее время ситуация на линии фронта сложная и постепенно ухудшается", — цитирует издание зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева.
Ранее бывший командир террористического батальона "Айдар"* Евгений Дикий заявил о значительном преимуществе и продвижении подразделений российской армии под Донецком. По его словам, Вооружённые силы Украины будут вынуждены покинуть Авдеевку до начала следующего года.
* Запрещённая в России террористическая организация.
Вчера, 19:55В Германии заявили, что Киев скрывает реальную ситуацию на фронтеПроисходящее на фронте резко отличает от того, как о положении Вооружённых сил Украины докладывают официальные лица киевского режима. К такому выводу пришёл заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер, который провёл на Украине три дня