Газета NYT сообщила о перехвате Россией инициативы в зоне СВО - 23.12.2023 Украина.ру
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Газета NYT сообщила о перехвате Россией инициативы в зоне СВО
Газета NYT сообщила о перехвате Россией инициативы в зоне СВО - 23.12.2023 Украина.ру
Газета NYT сообщила о перехвате Россией инициативы в зоне СВО
В зоне проведения Спецоперации Россия твёрдо перехватила инициативу почти на всех участках фронта. Об этом сообщает авторитетное западное издание The New York Times
2023-12-23T00:11
2023-12-23T00:11
новости
украина
всу
спецоперация
сво
вс рф
отступление
сша
военная помощь
военная техника
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Всё это происходит в тот тяжелый для украинского правительства момент, когда новая западная помощь Киеву была заблокирована из-за разногласий в США и Евросоюзе, добавляет СМИ. По данным источника, теперь ситуация с каждым днём становится всё хуже для украинской армии. ВСУ испытывают дефицит боеприпасов и теряют всё больше территорий. Ранее бывший командир террористического батальона "Айдар"* Евгений Дикий заявил о значительном преимуществе и продвижении подразделений российской армии под Донецком. По его словам, Вооружённые силы Украины будут вынуждены покинуть Авдеевку до начала следующего года. * Запрещённая в России террористическая организация.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, всу, спецоперация, сво, вс рф, отступление, сша, военная помощь, военная техника, дефицит
Новости, Украина, ВСУ, Спецоперация, СВО, ВС РФ, отступление, США, военная помощь, военная техника, дефицит

Газета NYT сообщила о перехвате Россией инициативы в зоне СВО

00:11 23.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В зоне проведения Спецоперации Россия твёрдо перехватила инициативу почти на всех участках фронта. Об этом сообщает авторитетное западное издание The New York Times
"Недавние наступления России под Авдеевкой, а также вокруг других городов, таких как Купянск, Бахмут и Марьинка, являются ещё одним свидетельством того, что Россия твердо перехватила инициативу на большей части поля боя", — отмечает автор статьи.
Всё это происходит в тот тяжелый для украинского правительства момент, когда новая западная помощь Киеву была заблокирована из-за разногласий в США и Евросоюзе, добавляет СМИ.
По данным источника, теперь ситуация с каждым днём становится всё хуже для украинской армии. ВСУ испытывают дефицит боеприпасов и теряют всё больше территорий.

"В настоящее время ситуация на линии фронта сложная и постепенно ухудшается", — цитирует издание зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева.

Ранее бывший командир террористического батальона "Айдар"* Евгений Дикий заявил о значительном преимуществе и продвижении подразделений российской армии под Донецком. По его словам, Вооружённые силы Украины будут вынуждены покинуть Авдеевку до начала следующего года.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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Заголовок открываемого материала
00:11Газета NYT сообщила о перехвате Россией инициативы в зоне СВО
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