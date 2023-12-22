ВСУ уйдут из Авдеевки до нового года – экс-комбат "Айдара"*
19:33 22.12.2023 (обновлено: 19:34 22.12.2023)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Вооружённые силы Украины будут вынуждены покинуть Авдеевку до начала следующего года. Бывший командир террористического батальона "Айдар"* Евгений Дикий заявил о значительном преимуществе и продвижении подразделений российской армии под Донецком
К такому выводу боевик пришёл на основе рассказов ВСУшников, которые безуспешно сдерживают натиск российский бойцов в Авдеевке и уверены в том, что город придётся оставить.
"В районе Авдеевки у них (прим. ред. – ВС РФ) есть настолько значительное продвижение, что буду откровенен: я вчера общался с парнями оттуда, сейчас уже гораздо большая вероятность того, что мы будем вынуждены отойти из Авдеевки, чем то что мы её удержим. Я бы даже рискнул предположить, что решение отходить из Авдеевки нам придётся принимать ещё даже до нового года", – цитирует Дикого украинское издание "Униан".
Примечательно, что согласно официальной сводке Генштаба ВСУ, украинская армия продолжает "успешно сдерживать и отражать атаки ВС РФ". Помимо прочего, накануне в ходе пресс-конференции с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за 2023 год российская не достигла никаких результатов на фронте.
Ранее военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщал об отступлении ВСУ от населённого пункта Степовое в направлении Бердычей, что на Авдеевском участке фронта. По его словам, украинская армия продолжает отчаянно сопротивляться атакам ВС России, хотя Авдеевская удавка методично затягивается.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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