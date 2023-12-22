ВСУ уйдут из Авдеевки до нового года – экс-комбат "Айдара"* - 22.12.2023 Украина.ру
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ВСУ уйдут из Авдеевки до нового года – экс-комбат "Айдара"*
ВСУ уйдут из Авдеевки до нового года – экс-комбат "Айдара"* - 22.12.2023 Украина.ру
ВСУ уйдут из Авдеевки до нового года – экс-комбат "Айдара"*
Вооружённые силы Украины будут вынуждены покинуть Авдеевку до начала следующего года. Бывший командир террористического батальона "Айдар"* Евгений Дикий заявил о значительном преимуществе и продвижении подразделений российской армии под Донецком
2023-12-22T19:33
2023-12-22T19:34
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К такому выводу боевик пришёл на основе рассказов ВСУшников, которые безуспешно сдерживают натиск российский бойцов в Авдеевке и уверены в том, что город придётся оставить. Примечательно, что согласно официальной сводке Генштаба ВСУ, украинская армия продолжает "успешно сдерживать и отражать атаки ВС РФ". Помимо прочего, накануне в ходе пресс-конференции с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за 2023 год российская не достигла никаких результатов на фронте. Ранее военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщал об отступлении ВСУ от населённого пункта Степовое в направлении Бердычей, что на Авдеевском участке фронта. По его словам, украинская армия продолжает отчаянно сопротивляться атакам ВС России, хотя Авдеевская удавка методично затягивается. * Запрещенная в России террористическая организация.
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новости, украина, донбасс, авдеевка, всу, отступление, сво, днр, донецкая народная республика, спецоперация, вс рф
Новости, Украина, Донбасс, Авдеевка, ВСУ, отступление, СВО, ДНР, Донецкая Народная Республика, Спецоперация, ВС РФ

ВСУ уйдут из Авдеевки до нового года – экс-комбат "Айдара"*

19:33 22.12.2023 (обновлено: 19:34 22.12.2023)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Вооружённые силы Украины будут вынуждены покинуть Авдеевку до начала следующего года. Бывший командир террористического батальона "Айдар"* Евгений Дикий заявил о значительном преимуществе и продвижении подразделений российской армии под Донецком
К такому выводу боевик пришёл на основе рассказов ВСУшников, которые безуспешно сдерживают натиск российский бойцов в Авдеевке и уверены в том, что город придётся оставить.

"В районе Авдеевки у них (прим. ред. – ВС РФ) есть настолько значительное продвижение, что буду откровенен: я вчера общался с парнями оттуда, сейчас уже гораздо большая вероятность того, что мы будем вынуждены отойти из Авдеевки, чем то что мы её удержим. Я бы даже рискнул предположить, что решение отходить из Авдеевки нам придётся принимать ещё даже до нового года", – цитирует Дикого украинское издание "Униан".

Примечательно, что согласно официальной сводке Генштаба ВСУ, украинская армия продолжает "успешно сдерживать и отражать атаки ВС РФ". Помимо прочего, накануне в ходе пресс-конференции с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за 2023 год российская не достигла никаких результатов на фронте.
Ранее военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщал об отступлении ВСУ от населённого пункта Степовое в направлении Бердычей, что на Авдеевском участке фронта. По его словам, украинская армия продолжает отчаянно сопротивляться атакам ВС России, хотя Авдеевская удавка методично затягивается.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Вчера, 05:30
Военный волонтер о том, почему для взятия Авдеевки нужна деморализация ВСУ и успехи на других фронтах Чтобы усилить деморализацию ВСУ, надо уходить от применения отдельных психологических инструментов и проводить масштабные спецоперации. Если мы хотим взять Авдеевку, надо показывать противнику успехи на других направлениях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
 
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19:33ВСУ уйдут из Авдеевки до нового года – экс-комбат "Айдара"*
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