https://ukraina.ru/20231223/1052338351.html

Политолог объяснил, как Россия может утроить новый "февраль 2022 года", зайдя на Львов из Белоруссии

Политолог объяснил, как Россия может утроить новый "февраль 2022 года", зайдя на Львов из Белоруссии - 23.12.2023 Украина.ру

Политолог объяснил, как Россия может утроить новый "февраль 2022 года", зайдя на Львов из Белоруссии

Россия не применяет стратегических решений на фронте по обходу украинских позиций. Многие виды вооружений, которые могли бы быстро завершить конфликт на Украине, пока не используются. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук

2023-12-23T05:30

2023-12-23T05:30

2023-12-23T05:30

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владимир зеленский

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К марту на фронте произойдут интересные вещи, поэтому усидеть в кресле президента Зеленскому будет сложно. Потому что за Авдеевкой начинается голая степь и нет оборонительных рубежей, где могли бы зацепиться ВСУ, рассказал политолог.Никаких шансов на победу у ВСУ никогда не было. В силу того, что Россия "воюет одним пальцем", многие виды вооружений, которые могли бы этот конфликт быстро завершить, не используются, добавил историк.Россия могла бы повторить то, что сделала в феврале 2022 года: зайти со стороны Белоруссии, но на этот раз - на Львов, чтобы оказаться в тылу противника. У ВСУ ничего не получается, когда Россия перестает играть в политические игры на фронте, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231222/1052313977.html

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новости, украина, россия, белоруссия, львов, вооружение, авдеевка, всу, вс рф, владимир зеленский, спецоперация, оборона, наступление