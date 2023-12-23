https://ukraina.ru/20231223/1042099242.html

Вячеслав Черновил: "комсомольский шнурок", "зековский генерал", борец за независимость

Вячеслав Черновил: "комсомольский шнурок", "зековский генерал", борец за независимость - 23.12.2023 Украина.ру

Вячеслав Черновил: "комсомольский шнурок", "зековский генерал", борец за независимость

Вячеслав Черновил (на русский язык обычно транслитерируется как Черновол) в 1991 году был, безусловно, одним из лидеров Украины. Обретение независимости было его звёздным часом и, одновременно, пиком политической карьеры. После поражения на президентских выборах 1991 года он был обречён на политический закат и забвение, но... остался в истории

2023-12-23T18:27

2023-12-23T18:27

2023-12-23T18:27

история

1980-е

1990-е

история

федерализация

независимость

история ссср

история украины

украинские националисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101968/11/1019681126_0:0:1492:839_1920x0_80_0_0_dc1f6bb5b1a839b1a4bc6a12e59b4bfd.jpg.webp

Вячеслав Чорновил родился 24 декабря 1937 года в семье сельских учителей на Черкащине – в той самой Надднепрянской Украине, которая была своеобразной колыбелью украинского национализма, откуда черпали вдохновение и Тарас Шевченко, и Николай Михновский. Сын учителя украинского языка Максима Чорновила, Славко, с детства решил стать писателем.Читать и писать он научился ещё в четыре года, и родители устроили его сразу во второй класс школы в селе Ольховец, куда семья переехала в 1946-м. Вячеслав закончил её в 1955-м с золотой медалью, и сразу же стал студентом филологического факультета Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко. Через год перевёлся на журфак, а потом решил делать комсомольскую карьеру.В 1958 году он взял академический отпуск и поехал в Мариуполь (тогда Жданов) на строительство домны. Правда, на самом строительстве Чорновил не работал, будучи сотрудником выездной редакции газеты "Киевский комсомолец".Жена, львовянка Ирина Брунец, убедила Вячеслава взять распределение во Львов. Там она заканчивала мединститут, и могла рассчитывать на лучшую работу, чем в Киеве.Во Львове Вячеслав Чорновил работал сначала редактором, а потом и старшим редактором программ для молодёжи, которые курировал Львовский обком комсомола.Там он влюбился в Елену Антонив – однокурсницу своей супруги. В 1963-м он бросил жену с годовалым сыном Андреем, женился во второй раз – и вернулся в Киев, где получил пост комсорга строительства Киевской ГЭС.Вячеслав с Еленой жили в Вышгороде, но как минимум раз в неделю они приезжали в Киев на собрания неформального "Клуба творческой молодёжи", одного из центров "шестидесятников".В 1964-м у Чорновила родился второй сын – Тарас, но его жена хотела вести привычную жизнь, а не заниматься ребёнком. Елена вернулась во Львов, где сдала сына на попечительство своих родителей, а сама продолжила встречаться с богемой и диссидентами, и вскоре бросила Чорновила ради легендарного тогда литератора Зиновия Красивского.В 1964 году пытается защитить диссертацию о творчестве Бориса Гринченко, но она была сочтена националистической.8 августа 1965 года в карпатском селе Шешоры (Ивано-Франковская область) было запланировано открытие памятника Тарасу Шевченко авторства Ивана Гончара. Чорновил без проблем попал в Шешоры… на машине первого секретаря Коломыйского райкома КПСС, выступил перед собравшимися, и спокойно покинул село. А когда в конце августа 1965 года в Киеве прошла первая волна арестов среди диссидентов, к Чорновилу претензий не было.И даже когда 4 сентября 1965-го Вячеслав Чорновил вместе с Иваном Дзюбой и Василием Стусом устроил "протест против тирании" на премьере фильма "Тени забытых предков", ему лишь объявили строгий выговор по комсомольской линии, исключили из аспирантуры и вежливо попросили уволиться из газеты "Молодая гвардия".Но без работы Чорновил не остался, устроившись литработником в газету "Друг читателя". И только в феврале 1966-го, после того, как он устроил перформанс с вручением цветов подсудимым на закрытом суде над диссидентами, Вячеслава Чорновила уволили, а за отказ давать показания против соратников – осудили на три месяца заключения.В ноябре 1967 года Чорновил был осуждён на шесть лет в колонии строгого режима. Причиной стала его книга "Горе от ума" – об оказавшихся за решёткой двадцати шестидесятниках. После досрочного освобождения в 1969 году Чорновил перебивался случайными заработками – сначала был наблюдателем на метеорологической станции в Закарпатье, а потом землекопом в археологической экспедиции (на раскопках античной Тиры в Одесской области), и грузчиком на железнодорожной станции во Львове.Именно во Львове с 1970 года он начал выпускать подпольный журнал "Украинский вестник", где был редактором и автором значительной части статей. За это в 1972 году был осуждён во второй раз – на шесть лет заключения в колонии строгого режима и три года ссылки.Наказание он отбывал в Мордовии и Якутии, где пытался заниматься тем, что сейчас бы назвали "юридическим троллингом" – забрасывал администрацию колонии и органы власти, вплоть до ЦК КПСС, различного рода обращениями и предложениями, формально опирающимися на советские законы. При этом Чорновил принципиально отказывался работать, за что постоянно попадал в карцер. От администрации и КГБ он получил прозвище "неугомонный", а диссидента Михаила Хейфеца – "зековский генерал".Чорновил вышел на свободу в начале 1978-го, и был отправлен на поселение в Якутию, где сначала был разнорабочим, но потом всё же стал снабженцем в совхозе.Продолжил общение с коллегами-диссидентами, в 1979-м стал членом "Украинской хельсинской группы".В апреле 1980-го КГБ организовало против него провокацию, прислав свою сотрудницу под видом заочно влюблённой в "зековского генерала" львовской журналистки. Целью было обвинить диссидента в попытке изнасилования, и провокация вполне удалась.Вячеслав Чорновил получил пять лет лишения свободы, но уже в 1983-м вышел на свободы – хотя и без права выезда на Украину.Он работал кочегаром в одном из городов Якутии, а уже в мае 1985-го смог вернуться во Львов. Летом 1987 года он возобновил выпуск "Украинского вестника", который нелегально печатался в Литве, а с 1988-го запустил в газетном формате "Экспресс-выпуск Украинского вестника", который расходился огромными для самиздата тиражами, и был весьма прибыльным.В 1988 году Вячеслав Чорновил был одним из главных организаторов первых массовых митингов во Львове, на которых звучали требования о независимости Украины.В конце июня 1988-го он стал инициатором создания "Украинского Хельсинского союза" (УХС), который позиционировался как политическая партия, оппозиционная советской власти.В начале 1989 года ЦК Компартии Украины начал поддерживать создание "Народного Руха Украины за перестройку". Поначалу Чорновила в эту организацию пытались вообще не допустить, но на учредительном съезде "Народного Руха Украины за перестройку" Вячеслав Чорновил был избран членом Большой Рады организации, но реально стал одним из её руководителей.Весна 1990 года стала для Вячеслава Чорновила временем триумфа.Он победил на выборах в Верховную Раду Украины, в которой стал одним из лидеров оппозиционной "Народной Рады", и на выборах во Львовский областной совет, который возглавил. Поскольку в УССР ещё действовала советская власть, Чорновил получил в руки серьёзные полномочия.Возглавив Львовский областной совет Чорновил стал сразу же реализовывать свою концепцию федеративного, или земельного устройства Украины."Я представляю будущую Украину федеративным государством – союзом земель, которые сложились исторически и имеют природно-климатические, культурно-этнографические, языково-диалектные, бытово-хозяйственные и другие различия, создающие неповторимое разнообразие единого народа. Вижу в составе Украинской Народной Республики такие земли, как Киевщина, Подолье, Волынь, Галичина, Буковина, Закарпатье, Гетманщина, Слобожанщина, Запорожье, Донетчина, Таврия (Черномория), а Крым как независимого соседа или автономную республику в союзе с Украиной".Если бы независимую Украину строили по таким рецептам, то её история несомненно сложилась бы иначе и смогла бы избежать смуты и войны.Реализовывать эти идею он начал на месте, в Галичине.21 июля 1990 года, после принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, представители национально-демократических сил Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей создали Межобластной координационный комитет. 4 января 1991 года Черновол анонсировал создание "Галицкой ассамблеи", состоящей из депутатов областных советов трёх западноукраинских областей.Но руководство КПУ всё равно расценило созыв ассамблеи как попытку сецессии этих областей от УССР.По большому счёту, единственным реальным решением этой сессии стало объявление в трёх галицких областях опрос одновременно с всесоюзным референдумом о сохранении СССР.Вторая сессия "Галицкой ассамблеи" 5 сентября оказалась последней.Председатель Львовского облисполкома Степан Давымука считал, что причиной сворачивания её деятельности были обвинения Чорновила и "Галицкой ассамблеи" в сепаратизме.Действительно, в "смерти" ассамблеи виноват был её создатель – Вячеслав Чорновил, который принял решение променять федерализм на унитаризм, а Львов на Киев.Вторая сессия "Галицкой ассамблеи" поддержала выдвижение Чорновила в качестве кандидата на президентских выборах, на которых он набрал 23,27% голосов, проиграв Леониду Кравчуку. Хотя во Львовской области Вячеслава Чорновила поддержали 75,86% избирателей (большинство голосов он также получил в Ивано-Франковской области – 67,1%, и в Тернопольской – 57,45%), он решил принять предложение президента Украины о "встраивании" в новую власть на центральном уровне.В апреле 1992 годы Вячеслав Чорновил ушёл в отставку с поста председателя Львовского облсовета и превратил Народный Рух Украины (НРУ) в партию – и одну из опор власти Леонида Кравчука.Собственно, это была политическая смерть Чорновила, что сам он прекрасно осознавал, отказавшись баллотироваться на досрочных президентских выборах летом 1994 года, и поддержав на них заведомо непроходного экономиста Владимира Ланового.После прихода к власти Леонида КучмыВячеслав Чорновил продолжил играть при нём роль лояльного национал-демократа. В частности, Чорновил и его соратники поддержали принятие подготовленной Кучмой новой Конституции Украины.Неудивительно, что на первых парламентских выборах по смешанной системе Народный Рух Украины набрал всего 9,4% голосов. В феврале 1999-го Черновил был снят с поста лидера фракции НРУ в Верховной Раде, а позже низложен и с поста главы партии.Смерть Вячеслава Чорновила в автокатастрофе на шоссе под Борисполем 25 марта 1999 года ничего особо не изменила – Вячеслав Чорновил не мог рассчитывать даже на прохождение своей партии в следующий созыв парламента.

https://ukraina.ru/20220617/1034163418.html

https://ukraina.ru/20231017/1050199072.html

https://ukraina.ru/20210824/1032110468.html

https://ukraina.ru/20190908/1024904935.html

https://ukraina.ru/20230409/1045060217.html

https://ukraina.ru/20231201/1051641669.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

1980-е, 1990-е, история, федерализация, независимость, история ссср, история украины, украинские националисты