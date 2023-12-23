Небесный богатырь Игоря Сикорского: 100 лет "Илье Муромцу" - 23.12.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20231223/1030083312.html
Небесный богатырь Игоря Сикорского: 100 лет "Илье Муромцу"
Небесный богатырь Игоря Сикорского: 100 лет "Илье Муромцу" - 23.12.2023 Украина.ру
Небесный богатырь Игоря Сикорского: 100 лет "Илье Муромцу"
Корпусный аэродром Санкт-Петербурга находился в районе нынешней станции метро «Электросила». Именно здесь 23 декабря 1913 года впервые поднялся в воздух самолёт конструкции Игоря Сикорского С-22, названный «Илья Муромец». Самолёт, ставший этапным для всей мировой авиации
2023-12-23T08:39
2023-12-23T08:39
история
сикорский
история
1910-е
xx век
самолет
бомбардировщик
россия
российская империя
первая мировая война
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Разумеется, гигантские самолёты Сикорского могли быть построены только в большой стране, которой была Российская империя. Однако они прочно связаны с Киевом.Во-первых, происхождением самого Игоря Ивановича — русского человека, жившего в Киеве на Большой Подвальной улице (сейчас это Ярославов Вал).Во-вторых, тем, что исторический прототип былинного Ильи Муромца служил киевскому князю, под конец жизни стал монахом Печерского монастыря и похоронен в Верхних пещерах Киево-Печерской лавры."Илья Муромец" не стал первым в мире четырёхмоторным самолётом только потому, что ему предшествовал взлетевший 26 мая того же года С-21 "Русский витязь", на конструкцию которого Сикорский, собственно, опирался. "Илья Муромец" строился на Русско-балтийском вагонном заводе, что несколько отразилось на его конструкции и внешности.Когда "Витязь" взлетел, в авиационном мире того времени это сочли неудачной шуткой — с первого полёта братьев Райт прошло всего 10 лет, никто просто не мог себе представить самолёт с несколькими моторами. Чтобы пресечь слухи и собрать деньги на развитие проекта, Сикорский усадил на борт всех желающих и провёз их над Невским проспектом. Движение в городе остановилось — такого ещё никто не видел. Ещё бы! Ширина Невского у Мойки — 25 метров, а размах верхнего крыла "Витязя" — 27 метров (у "Муромца" — 34,5).Моторная схема самолёта менялась. Сначала он был двухмоторным с тянущими винтами, потом четырёхмоторным с тянущими и толкающими винтами и наконец — четырёхмоторным с тянущими.Век "Витязя" был недолгим. 11 сентября 1913 года, на 3-м конкурсе военных самолётов, сорвавшийся с пролетавшего над "Русским витязем" самолёта "Меллер-II" двигатель упал на левую коробку крыльев русского самолёта, сильно повредив её. Самолёт не стали восстанавливать.Конструкция нового самолёта и его двухъярусная коробка фанерных крыльев с установленными на нижней консоли четырьмя моторами остались без особых изменений. Разве что двигатели "Аргус" имели мощность не 100, а 140 л.с., что позволило разогнать самолёт до 105 км/ч против 90 у "Витязя". Выросли также потолок (до 3000 м) и полезная нагрузка (с 600 до 1500 кг).Изначально самолёт задумывался как пассажирский. Впервые в истории авиации он был оснащён отдельным от кабины салоном, спальными комнатами и ванной с туалетом. В пассажирской кабине имелось отопление, электрическое освещение и даже небольшой "бульвар" — пассажиры в полёте могли выходить на палубу, оборудованную на хвостовой балке (на крылья для контроля состояния двигателей механики выходили ещё и через 20 лет после "Ильи Муромца", когда скорости самолётов выросли вдвое).12 декабря 1913 года "Илья Муромец" установил рекорд грузоподъёмности в 1100 кг (предыдущий рекорд составлял 653 кг), 12 февраля 1914 года в воздух было поднято 16 человек и собака, общим весом 1290 кг. Второй самолёт в июне 1914 года совершил перелёт из Петербурга в Киев с одной пересадкой.К началу Первой мировой войны было выпущено 4 самолёта, из которых один был переоборудован в поплавковый гидроплан.23 декабря 1914 года император Николай II утвердил решение военного совета о создании Эскадры воздушных кораблей. Теперь это День дальней авиации России.За годы войны в войска поступило 60 машин (всего построено 73). Военные варианты самолёта несли от двух до шести пулемётов разного типа и от 350 до 1500 кг бомб или иной нагрузки (против кавалерии, например, использовались кованые стрелы). Для сброса бомб был разработан электросбрасыватель. На двух самолётах были установлены 37 мм. пушки для борьбы с германскими цепеллинами, но испытания показали их низкую эффективность, и в боевых условиях они не применялись.Эскадра совершила 400 боевых вылетов, сбросила 65 тонн бомб и уничтожила 12 вражеских истребителей. В частности, при попытке атаковать "Муромца" погиб гауптман фон Маккензен, сын командующего 9-й германской армией, будущего маршала. При этом за всю войну непосредственно истребителями неприятеля была сбита всего 1 машина (которую атаковало сразу 20 самолётов), а подбито — 3. Полной статистики по потерям С-22 нет, но по меньшей мере 13 самолётов были разбиты в лётных происшествиях, один — сбит зенитным огнём, два — уничтожены экипажами ввиду приближения неприятеля при невозможности взлететь.Военные, например – Алексей Брусилов, полагали, впрочем, что свою функцию "Муромец" не выполнил. Эффект от применения огромных воздушных кораблей ожидался большим, но тут многое зависело от тактики и управления, а придумать их было нельзя — только выработать с опытом.Игорь Сикорский, как известно, Октябрьскую революцию не принял и уехал в США. Молодая Советская республика не имела необходимых ресурсов, чтобы наладить эксплуатацию этих сложных машин. В ходе Гражданской войны было сделано всего несколько боевых вылетов. Самолёты Эскадры воздушных судов Украинского государства Павла Скоропадского и вовсе не совершили ни одного полёта. Впрочем, за всё время существования гетманата удалось только наладить учёт и складирование имущества.После войны непродолжительное время осуществлялись полёты по маршрутам Екатеринбург — Сарапул и Москва — Харьков. Последние полёты С-22 относятся к 1922–1923 годам и были учебными.Дальнейшие попытки строить тяжёлые самолёты подобной схемы к особым успехам не привели. Сама конструкция быстро устарела, и от неё отказался и сам Сикорский.Разумеется, ни один самолёт по сей день не сохранился, но в 1979 году режиссёр Даниил Храбровицкий (широко известна его картина "Укрощение огня" о Сергее Королёве) решил снять фильм о Сикорском. Поскольку персонаж этот был антисоветский, чтобы обойти требования Главлита, был исполнен хитрый идеологический манёвр: по сценарию Сикорский познакомился с Андреем Туполевым ещё до революции (чего по ряду причин быть не могло) и на протяжении всего фильма происходит соревнование двух знаменитых конструкторов. В фильме, кстати, появляется и другой беженец — Сергей Рахманинов. В "Поэме о крыльях" снялись замечательные актёры — Юрий Яковлев (в роли Сикорского), Владислав Стржельчик (Туполев), Олег Ефремов (Рахманинов).Естественно, к такому актёрскому коллективу надо было придать и соответствующее техническое оформление. В 1978 году студентами Рижского института инженеров гражданской авиации по чертежам, сделанным в КБ Миля (сотрудники которого выступали консультантами — ведь Сикорский был зачинателем и мирового вертолётостроения), был изготовлен полноразмерный макет "Ильи Муромца", снабжённый настоящими двигателями чешского производства. Макет способен делать пробежки по аэродрому и использовался в съёмках в варианте с двумя и четырьмя моторами.С 1985 года этот аппарат помещён в экспозицию Центрального музея ВВС России в Монино.
https://ukraina.ru/20190605/1023790916.html
https://ukraina.ru/20231022/1050371473.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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история, сикорский, 1910-е, xx век, самолет, бомбардировщик, россия, российская империя, первая мировая война
История, Сикорский, История, 1910-е, XX век, самолет, бомбардировщик, Россия, Российская империя, Первая мировая война

Небесный богатырь Игоря Сикорского: 100 лет "Илье Муромцу"

08:39 23.12.2023
 
© РИА Новости . Н. Пащин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Н. Пащин
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Корпусный аэродром Санкт-Петербурга находился в районе нынешней станции метро «Электросила». Именно здесь 23 декабря 1913 года впервые поднялся в воздух самолёт конструкции Игоря Сикорского С-22, названный «Илья Муромец». Самолёт, ставший этапным для всей мировой авиации
Разумеется, гигантские самолёты Сикорского могли быть построены только в большой стране, которой была Российская империя. Однако они прочно связаны с Киевом.
Во-первых, происхождением самого Игоря Ивановича — русского человека, жившего в Киеве на Большой Подвальной улице (сейчас это Ярославов Вал).
Во-вторых, тем, что исторический прототип былинного Ильи Муромца служил киевскому князю, под конец жизни стал монахом Печерского монастыря и похоронен в Верхних пещерах Киево-Печерской лавры.
"Илья Муромец" не стал первым в мире четырёхмоторным самолётом только потому, что ему предшествовал взлетевший 26 мая того же года С-21 "Русский витязь", на конструкцию которого Сикорский, собственно, опирался. "Илья Муромец" строился на Русско-балтийском вагонном заводе, что несколько отразилось на его конструкции и внешности.
Когда "Витязь" взлетел, в авиационном мире того времени это сочли неудачной шуткой — с первого полёта братьев Райт прошло всего 10 лет, никто просто не мог себе представить самолёт с несколькими моторами. Чтобы пресечь слухи и собрать деньги на развитие проекта, Сикорский усадил на борт всех желающих и провёз их над Невским проспектом. Движение в городе остановилось — такого ещё никто не видел. Ещё бы! Ширина Невского у Мойки — 25 метров, а размах верхнего крыла "Витязя" — 27 метров (у "Муромца" — 34,5).
5 июня 2019, 01:00
День в истории. 5 июня: русский князь в Киеве взлетел на первом отечественном самолетеВ этот день в 1910 году на Сырецком аэродроме в Киеве князь Александр Сергеевич Кудашев впервые в Российской империи поднял в воздух самолет местной разработки - «Кудашев-1». Так началась эра отечественного авиаконструирования. А как же знаменитый самолет Можайского, появившийся за два десятилетия до братьев Райт?
Моторная схема самолёта менялась. Сначала он был двухмоторным с тянущими винтами, потом четырёхмоторным с тянущими и толкающими винтами и наконец — четырёхмоторным с тянущими.
Век "Витязя" был недолгим. 11 сентября 1913 года, на 3-м конкурсе военных самолётов, сорвавшийся с пролетавшего над "Русским витязем" самолёта "Меллер-II" двигатель упал на левую коробку крыльев русского самолёта, сильно повредив её. Самолёт не стали восстанавливать.
Конструкция нового самолёта и его двухъярусная коробка фанерных крыльев с установленными на нижней консоли четырьмя моторами остались без особых изменений. Разве что двигатели "Аргус" имели мощность не 100, а 140 л.с., что позволило разогнать самолёт до 105 км/ч против 90 у "Витязя". Выросли также потолок (до 3000 м) и полезная нагрузка (с 600 до 1500 кг).
© Василий СтоякинМакет самолёта "Илья Муромец". Музей ВВС в Монино
Макет самолёта Илья Муромец. Музей ВВС в Монино
© Василий Стоякин
Макет самолёта "Илья Муромец". Музей ВВС в Монино
Изначально самолёт задумывался как пассажирский. Впервые в истории авиации он был оснащён отдельным от кабины салоном, спальными комнатами и ванной с туалетом. В пассажирской кабине имелось отопление, электрическое освещение и даже небольшой "бульвар" — пассажиры в полёте могли выходить на палубу, оборудованную на хвостовой балке (на крылья для контроля состояния двигателей механики выходили ещё и через 20 лет после "Ильи Муромца", когда скорости самолётов выросли вдвое).
12 декабря 1913 года "Илья Муромец" установил рекорд грузоподъёмности в 1100 кг (предыдущий рекорд составлял 653 кг), 12 февраля 1914 года в воздух было поднято 16 человек и собака, общим весом 1290 кг. Второй самолёт в июне 1914 года совершил перелёт из Петербурга в Киев с одной пересадкой.
К началу Первой мировой войны было выпущено 4 самолёта, из которых один был переоборудован в поплавковый гидроплан.
© Василий СтоякинМакет самолёта "Илья Муромец". Музей ВВС в Монино
Макет самолёта Илья Муромец. Музей ВВС в Монино
© Василий Стоякин
Макет самолёта "Илья Муромец". Музей ВВС в Монино
23 декабря 1914 года император Николай II утвердил решение военного совета о создании Эскадры воздушных кораблей. Теперь это День дальней авиации России.
За годы войны в войска поступило 60 машин (всего построено 73). Военные варианты самолёта несли от двух до шести пулемётов разного типа и от 350 до 1500 кг бомб или иной нагрузки (против кавалерии, например, использовались кованые стрелы). Для сброса бомб был разработан электросбрасыватель. На двух самолётах были установлены 37 мм. пушки для борьбы с германскими цепеллинами, но испытания показали их низкую эффективность, и в боевых условиях они не применялись.
Самолёт К-4 - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
22 октября, 08:00История
Конструктор Калинин: смерть от Жар-птицыВ СССР было не так много толковых учёных и инженеров-конструкторов, поэтому ими, в основном, не разбрасывались. Если уж сажали, как это было с Туполевым, Бартини или Королёвым, то старались приспособить к какому-то общественно-полезному труду по основной специальности. А вот Константину Калинину не повезло – он был расстрелян 22 октября 1938 года
Эскадра совершила 400 боевых вылетов, сбросила 65 тонн бомб и уничтожила 12 вражеских истребителей. В частности, при попытке атаковать "Муромца" погиб гауптман фон Маккензен, сын командующего 9-й германской армией, будущего маршала. При этом за всю войну непосредственно истребителями неприятеля была сбита всего 1 машина (которую атаковало сразу 20 самолётов), а подбито — 3. Полной статистики по потерям С-22 нет, но по меньшей мере 13 самолётов были разбиты в лётных происшествиях, один — сбит зенитным огнём, два — уничтожены экипажами ввиду приближения неприятеля при невозможности взлететь.
Военные, например – Алексей Брусилов, полагали, впрочем, что свою функцию "Муромец" не выполнил. Эффект от применения огромных воздушных кораблей ожидался большим, но тут многое зависело от тактики и управления, а придумать их было нельзя — только выработать с опытом.
© Василий СтоякинМакет самолёта "Илья Муромец". Музей ВВС в Монино
Макет самолёта Илья Муромец. Музей ВВС в Монино
© Василий Стоякин
Макет самолёта "Илья Муромец". Музей ВВС в Монино
Игорь Сикорский, как известно, Октябрьскую революцию не принял и уехал в США. Молодая Советская республика не имела необходимых ресурсов, чтобы наладить эксплуатацию этих сложных машин. В ходе Гражданской войны было сделано всего несколько боевых вылетов. Самолёты Эскадры воздушных судов Украинского государства Павла Скоропадского и вовсе не совершили ни одного полёта. Впрочем, за всё время существования гетманата удалось только наладить учёт и складирование имущества.
После войны непродолжительное время осуществлялись полёты по маршрутам Екатеринбург — Сарапул и Москва — Харьков. Последние полёты С-22 относятся к 1922–1923 годам и были учебными.
Дальнейшие попытки строить тяжёлые самолёты подобной схемы к особым успехам не привели. Сама конструкция быстро устарела, и от неё отказался и сам Сикорский.
© Василий СтоякинМакет самолёта "Илья Муромец". Музей ВВС в Монино
Макет самолёта Илья Муромец. Музей ВВС в Монино
© Василий Стоякин
Макет самолёта "Илья Муромец". Музей ВВС в Монино
Разумеется, ни один самолёт по сей день не сохранился, но в 1979 году режиссёр Даниил Храбровицкий (широко известна его картина "Укрощение огня" о Сергее Королёве) решил снять фильм о Сикорском. Поскольку персонаж этот был антисоветский, чтобы обойти требования Главлита, был исполнен хитрый идеологический манёвр: по сценарию Сикорский познакомился с Андреем Туполевым ещё до революции (чего по ряду причин быть не могло) и на протяжении всего фильма происходит соревнование двух знаменитых конструкторов. В фильме, кстати, появляется и другой беженец — Сергей Рахманинов. В "Поэме о крыльях" снялись замечательные актёры — Юрий Яковлев (в роли Сикорского), Владислав Стржельчик (Туполев), Олег Ефремов (Рахманинов).
Игорь Сикорский - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля 2022, 09:42
Игорь Сикорский: отец вертолёта, "выдающийся украинец" и русский националист
Естественно, к такому актёрскому коллективу надо было придать и соответствующее техническое оформление. В 1978 году студентами Рижского института инженеров гражданской авиации по чертежам, сделанным в КБ Миля (сотрудники которого выступали консультантами — ведь Сикорский был зачинателем и мирового вертолётостроения), был изготовлен полноразмерный макет "Ильи Муромца", снабжённый настоящими двигателями чешского производства. Макет способен делать пробежки по аэродрому и использовался в съёмках в варианте с двумя и четырьмя моторами.
С 1985 года этот аппарат помещён в экспозицию Центрального музея ВВС России в Монино.
 
ИсторияИсторияСикорский1910-еXX вексамолетбомбардировщикРоссияРоссийская империяПервая мировая война
 
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