Кремль пригрозил всем, кто попытается использовать замороженные активы РФ - 22.12.2023 Украина.ру
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Кремль пригрозил всем, кто попытается использовать замороженные активы РФ
Кремль пригрозил всем, кто попытается использовать замороженные активы РФ - 22.12.2023 Украина.ру
Кремль пригрозил всем, кто попытается использовать замороженные активы РФ
Пытающиеся реализовывать схему использования замороженных активов РФ для помощи Украине должны понимать, что Россия не оставит их в покое. Об этом 22 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-12-22T13:42
2023-12-22T13:42
джо байден
активы
новости
замороженные активы
россия
кремль
дмитрий песков
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"Российская Федерация никогда не оставит в покое тех, кто это сделал. И будет постоянно реализовывать свое право на судебное оспаривание, международное, национальное и иное. И это, безусловно, будет иметь - и европейцы, и американцы прекрасно это понимают - это будет иметь юридические последствия для тех, кто это инициировал и реализовал", - сказал официальный представитель Кремля.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро.Накануне газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины.Отмечалось, что в последние недели усилились дискуссии по линиям министров финансов, дипломатов и юристов и США оказывают давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию с целью представить стратегию использования активов РФ к 24 февраля 2024 года.
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джо байден, активы, новости, замороженные активы, россия, кремль, дмитрий песков
Джо Байден, активы, Новости, замороженные активы, Россия, Кремль, Дмитрий Песков

Кремль пригрозил всем, кто попытается использовать замороженные активы РФ

13:42 22.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Пытающиеся реализовывать схему использования замороженных активов РФ для помощи Украине должны понимать, что Россия не оставит их в покое. Об этом 22 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Российская Федерация никогда не оставит в покое тех, кто это сделал. И будет постоянно реализовывать свое право на судебное оспаривание, международное, национальное и иное. И это, безусловно, будет иметь - и европейцы, и американцы прекрасно это понимают - это будет иметь юридические последствия для тех, кто это инициировал и реализовал", - сказал официальный представитель Кремля.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро.
Накануне газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины.
Отмечалось, что в последние недели усилились дискуссии по линиям министров финансов, дипломатов и юристов и США оказывают давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию с целью представить стратегию использования активов РФ к 24 февраля 2024 года.
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
12 декабря, 23:59
Зеленский заявил Байдену о притязаниях на замороженные активы РФВо время встречи в Овальном кабинете Белого дома, президент Украины Владимир Зеленский заявил своему американскому коллеге о притязаниях на 300 миллиардов замороженных российских активов
 
Джо БайденактивыНовостизамороженные активыРоссияКремльДмитрий Песков
 
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