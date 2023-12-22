WSJ любит заниматься продуцированием pulp fiction – Песков
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Пресс-секретарь президента отнес публикацию издания к жанру pulp fiction — бульварного чтива
Кремль не стал комментировать конспирологические заявления The Wall Street Journal (WSJ) о причастности секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева к гибели Евгения Пригожина.
"Мы видели этот материал, но не хотели бы это комментировать. Вряд ли поддаются комментированию подобные материалы. К сожалению, WSJ любит заниматься продуцированием pulp fiction", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Позднее СК РФ сообщил, что личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе. Среди пассажиров значился и Евгений Пригожин.
15 сентября, 14:53"Непростое происшествие": в Кремле рассказали о ходе следствия по самолету Пригожина В Кремле не считают, что следствие по крушению самолета основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина идет медленно. Об этом 15 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков