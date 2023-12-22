WSJ любит заниматься продуцированием pulp fiction – Песков

"Непростое происшествие": в Кремле рассказали о ходе следствия по самолету Пригожина В Кремле не считают, что следствие по крушению самолета основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина идет медленно. Об этом 15 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков