https://ukraina.ru/20231222/1052332365.html
Отслужить по призыву теперь можно в ФСБ РФ - Совет Федерации
Отслужить по призыву теперь можно в ФСБ РФ - Совет Федерации - 22.12.2023 Украина.ру
Отслужить по призыву теперь можно в ФСБ РФ - Совет Федерации
Совет Федерации 22 декабря на заседании одобрил законы о праве граждан проходить службу по призыву в составе ФСБ России
2023-12-22T13:01
2023-12-22T13:01
2023-12-22T13:01
новости
россия
пограничники
фсб
совет федерации
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Изменения предлагается внести в федеральный закон "О Федеральной службе безопасности". Его дополнят статьей "Военная служба по призыву в органах Федеральной службы безопасности".Проходить службу по призыву не смогут те, кто:Авторами поправок выступили глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Ранее они рассказали об изменениях в интервью агентству РИА Новости. Пискарев заявил, что изменения учитывают опыт прежних лет, когда, например, пограничные войска комплектовались срочниками, и попасть служить на границу, охранять рубежи страны было очень почетно, в случае принятия законопроекта у призывников вновь появится такая возможность. Второй автор поправок Хинштейн в разговоре с РИА Новости уточнил, что в поправках речь идёт только о Пограничной службе ФСБ РФ.
https://ukraina.ru/20231209/1051879359.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, пограничники, фсб, совет федерации
Новости, Россия, пограничники, ФСБ, Совет Федерации
Отслужить по призыву теперь можно в ФСБ РФ - Совет Федерации
Совет Федерации 22 декабря на заседании одобрил законы о праве граждан проходить службу по призыву в составе ФСБ России
Изменения предлагается внести в федеральный закон "О Федеральной службе безопасности". Его дополнят статьей "Военная служба по призыву в органах Федеральной службы безопасности".
Проходить службу по призыву не смогут те, кто:
—признаны Минюстом иноагентом
—имеют гражданство другого государства или вид на жительство;
—имеют судимость, в том числе снятую или погашенную;
—употребляют наркотики или психотропные вещества без назначения врача.
Авторами поправок выступили глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Ранее они рассказали об изменениях в интервью агентству РИА Новости.
Пискарев заявил, что изменения учитывают опыт прежних лет, когда, например, пограничные войска комплектовались срочниками, и попасть служить на границу, охранять рубежи страны было очень почетно, в случае принятия законопроекта у призывников вновь появится такая возможность.
Второй автор поправок Хинштейн в разговоре с РИА Новости уточнил, что в поправках речь идёт только о Пограничной службе ФСБ РФ.