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Отслужить по призыву теперь можно в ФСБ РФ - Совет Федерации

Отслужить по призыву теперь можно в ФСБ РФ - Совет Федерации - 22.12.2023 Украина.ру

Отслужить по призыву теперь можно в ФСБ РФ - Совет Федерации

Совет Федерации 22 декабря на заседании одобрил законы о праве граждан проходить службу по призыву в составе ФСБ России

2023-12-22T13:01

2023-12-22T13:01

2023-12-22T13:01

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Изменения предлагается внести в федеральный закон "О Федеральной службе безопасности". Его дополнят статьей "Военная служба по призыву в органах Федеральной службы безопасности".Проходить службу по призыву не смогут те, кто:Авторами поправок выступили глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Ранее они рассказали об изменениях в интервью агентству РИА Новости. Пискарев заявил, что изменения учитывают опыт прежних лет, когда, например, пограничные войска комплектовались срочниками, и попасть служить на границу, охранять рубежи страны было очень почетно, в случае принятия законопроекта у призывников вновь появится такая возможность. Второй автор поправок Хинштейн в разговоре с РИА Новости уточнил, что в поправках речь идёт только о Пограничной службе ФСБ РФ.

https://ukraina.ru/20231209/1051879359.html

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новости, россия, пограничники, фсб, совет федерации