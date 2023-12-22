Отслужить по призыву теперь можно в ФСБ РФ - Совет Федерации - 22.12.2023 Украина.ру
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Отслужить по призыву теперь можно в ФСБ РФ - Совет Федерации
Отслужить по призыву теперь можно в ФСБ РФ - Совет Федерации - 22.12.2023 Украина.ру
Отслужить по призыву теперь можно в ФСБ РФ - Совет Федерации
Совет Федерации 22 декабря на заседании одобрил законы о праве граждан проходить службу по призыву в составе ФСБ России
2023-12-22T13:01
2023-12-22T13:01
новости
россия
пограничники
фсб
совет федерации
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Изменения предлагается внести в федеральный закон "О Федеральной службе безопасности". Его дополнят статьей "Военная служба по призыву в органах Федеральной службы безопасности".Проходить службу по призыву не смогут те, кто:Авторами поправок выступили глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Ранее они рассказали об изменениях в интервью агентству РИА Новости. Пискарев заявил, что изменения учитывают опыт прежних лет, когда, например, пограничные войска комплектовались срочниками, и попасть служить на границу, охранять рубежи страны было очень почетно, в случае принятия законопроекта у призывников вновь появится такая возможность. Второй автор поправок Хинштейн в разговоре с РИА Новости уточнил, что в поправках речь идёт только о Пограничной службе ФСБ РФ.
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новости, россия, пограничники, фсб, совет федерации
Новости, Россия, пограничники, ФСБ, Совет Федерации

Отслужить по призыву теперь можно в ФСБ РФ - Совет Федерации

13:01 22.12.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Совет Федерации 22 декабря на заседании одобрил законы о праве граждан проходить службу по призыву в составе ФСБ России
Изменения предлагается внести в федеральный закон "О Федеральной службе безопасности". Его дополнят статьей "Военная служба по призыву в органах Федеральной службы безопасности".
Проходить службу по призыву не смогут те, кто:
  • признаны Минюстом иноагентом
  • имеют гражданство другого государства или вид на жительство;
  • имеют судимость, в том числе снятую или погашенную;
  • употребляют наркотики или психотропные вещества без назначения врача.
Авторами поправок выступили глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Ранее они рассказали об изменениях в интервью агентству РИА Новости.
Пискарев заявил, что изменения учитывают опыт прежних лет, когда, например, пограничные войска комплектовались срочниками, и попасть служить на границу, охранять рубежи страны было очень почетно, в случае принятия законопроекта у призывников вновь появится такая возможность.
Второй автор поправок Хинштейн в разговоре с РИА Новости уточнил, что в поправках речь идёт только о Пограничной службе ФСБ РФ.
9 декабря, 12:20
В почтовое обращение поступили марки с героями СВОВ музее Победы на Поклонной горе состоялась церемония гашения почтовых марок серии "Герои Российской Федерации". Они посвящены военнослужащим, проявившим героизм в ходе специальной военной операции и удостоенным звания Героя РФ посмертно. Об этом сообщило агентство РИА Новости
 
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